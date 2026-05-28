阿莉霞／【帶著爸媽去旅行】我們的家族旅行進化史

小時候，爸媽偶爾帶我與妹妹出遊，我們的旅途不算廣，卻也踏足過四、五個台灣城市。上了高中，滿滿的學業壓力讓出遊的次數驟降。曾幾何時，我與爸媽對旅行的記憶，還停留在小學某年暑假的花蓮行。

時間流轉，我出了社會，開始覺得自己好像有能力做些什麼，2016年，我安排了一天的台北輕旅行。

那一次的家族旅行很單純，帶爸媽去陽明山上，用自己賺的薪水請爸媽吃點佳肴，領著他們在台北走走逛逛；旅程的終點，我們坐在永康街的咖啡館裡喝咖啡──那是爸媽極少去的場合，他們並沒有抗拒，而是默默喝著他們不熟悉的飲品。

我想他們同時也在這座城市了解我的生活。而我也在一天的相處中，看見了不同於老家裡的他們。

於是從那一年開始，每年我都想舉辦一次家族旅行。旅行的規模與範圍，隨著我的膽子與閱歷與日俱增，我們的家族旅行範疇從國內延伸到國外；台北、宜蘭、嘉義、澎湖，一路升級打怪，最後來到下一個階段，出國。

海外旅行和前幾趟國內兩三天的旅程不同，五天起跳。不跟團的自由行，更重視行程安排與長輩體力調配。我在社群上看過許多帶爸媽出國的崎嶇心路歷程，心裡有個底，先從最適合新手村的日本開始，每日行程盡可能鬆散寬裕，不勉強一定要走完，每到一處就是先找廁所，嚴守用餐時刻。

幸好，這兩位長輩堪稱模範生，一路上配合度極高，除了偶爾會懷念台灣美食的老爸，兩位極少抱怨。

總會有出乎意料的狀況。我還記得，從奈良返回大阪，趁等車時間，老媽竟然神不知鬼不覺的，在語言不通人生地不熟的情況下，默默去旁邊的超市買了蘋果與水果刀。當她拿出削好分切的蘋果出來，眾人震驚。

那次的小小行動似乎開啟了老媽的某種水果開關，接下來幾次的日本行，老媽都會去當地超市買水果（並要求我們吃下肚），這是她在旅途中最強烈的執念。吃水果也成為每趟家族旅行必備的儀式感。

帶錯的護照，與樂天的老小孩

不過，就算是模範生也有失誤的時候。還記得那一年的福岡之旅，我們在桃園機場臨櫃報到，檢查證件的地勤忽然臉色一變，說：「媽媽的護照過期了喔。」

此話一出，所有人臉色大變，原來是老媽帶到舊護照，而新護照還在老家安然躺平。我的腦袋瞬間高速運轉──現在回去拿來得及嗎？當下老媽過意不去，表示自己還是算了。

算了？籌畫幾個月的旅程，怎麼能夠就這麼算了？

幸好老爸神救援，掏出一把鈔票要老媽立刻坐計程車直奔回家，而我幫她訂了下午的班機。我、先生、妹妹與老爸先出發，傍晚我與先生再至福岡機場迎接老媽。遇到這樣的突發狀況，樂天的老爸第一個反應是：「好險不是我沒帶到！」比起帶錯護照，他更怕被老媽碎念。

而我們在福岡出境大廳迎接老媽，她見到我們的第一句話卻是：「剛剛地勤安排我坐第一排，好舒服。」兩老樂觀的性格，讓我哭笑不得。

帶長輩出遊，過程中避免任何責怪，最好當作沒這回事發生，以免長輩更加自責。能夠用錢解決的都不是大事，先處理事情，再處理情緒。畢竟回憶無價，事後回想這一切，早已沒了脾氣，成為茶餘飯後的話題。

當然，下一次旅程開始，我早早收妥兩老護照，極力降低意外的可能。

感謝神隊友，專業規畫一把罩

這些年，我們的家族旅行從關西出發、踏足福岡、遊覽岡山，今年更遠征北海道。每一趟順利完成的家族旅行，背後都有一個大功臣。

說到這，不得不感謝我的神隊友另一半，每一趟旅程，先生都會發揮行銷策略專業，用Excel表排妥每日行程，景點與店家的選擇甚至連Plan B、Plan C皆有，讓我與妹妹甘拜下風。

今年的家族旅行，我們全家人一起去北海道看人生中的第一場雪。

在北海道，我的靴子易滑，每當踏足雪滑之地，我便攬著老爸與老媽的手臂，小心翼翼走過。自從小學以後，我再也沒有這樣攬著他們了。即便已是三十多歲的大人，但我很珍惜這樣的時刻。

當爸媽看見人生中的初雪，在雪地中忘情拍照的喜悅，我彷彿在看兩個老小孩。忽然回想，小時候的家族旅行，爸媽也是這樣看著我與妹妹吧。

我們的家族旅行不斷進化著，一起收集了澎湖的海、奈良的鹿、由布院的霧、豊島的櫻、札幌的雪等等，而每一次旅程回來，爸媽總會期待地問：「下次要去哪？」

在社群上看見有人問：有什麼事是現在不做，以後可能沒機會的？許多人不約而同回覆：帶爸媽旅行。我完全能理解，理解那其中的珍貴意義。成年後離家，背起行囊恣意遠行蒐集風景，轉身卻見爸媽長年守著老家，等待孩子們偶然的顧盼。「時間不等人」如此簡單的道理，卻要經歷歲月的洗禮後，我才體悟其中的分量。

這些年的家族旅行，我們一起見識、一起經歷、一起感受，那些「我們」都成為無可取代的體驗。

我不是那麼孝順的孩子，但只要爸媽露出笑容的那一刻，我覺得我是幸福的孩子。