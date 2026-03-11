葉天祥／愛上烹飪的第三人生

舊同事透過LINE與我聯絡，他日前離開前公司，正在考慮就此退休或另覓工作，遂詢問我的退休近況作為參考。

我告知退休後這幾年過得很快樂，他以欣羨口吻回應：「真好，可以愜意地遊山玩水。」我愣了一下，雖然退休了，但我仍過著很規律的生活。

想起前幾天和老婆去看一場舞蹈表演，散場時遇到年輕的麗莎，她也問我們退休後都在做些什麼？我說：「每天煮早餐，早餐過後煮午餐，午餐過後煮晚餐。」她覺得我在開玩笑，笑著回我：「你這不具參考價值。」轉頭去問我老婆。老婆給了她跳舞、練合唱和做瑜伽的答覆，她才滿意地收下。

我其實沒有開玩笑，幾乎天天煮三餐，並且不是被迫，而是興趣。

以前工作時，早餐匆促，午餐外食，若工作得晚，晚餐往往是幾顆冷凍水餃或外帶一碗麵。除非假日，難以好好吃頓飯。所以退休後我最想改善的就是飲食，花了很多時間培養廚藝。

每星期去傳統市場認識各種食材，參考網路食譜或YT影片學習各種料理。剛開始挫折很多，但同一道菜做個十次自然領悟出方法，而滋味的拿捏熟能生巧，蔥、薑、蒜是什麼味道，鹽、糖、醋該在何時下，然後拿手菜的生成也就愈來愈多。

這幾年下來，我學會的料理總數遠超過前半生的總和。現在，往返市場的路上都會想著，今天要做客家小炒、花生豬腳、回鍋肉、辣子雞丁，還是清蒸魚蝦？我為自己打造出這輩子最好的飲食品質，每一餐都很享受。

還有很特殊的一點，所有興趣產生的快樂都屬於自己，只有廚藝這項興趣是可以分享的──每天看著家人津津有味地品嘗我燒的菜，將盤面掃個精光，偶爾還有一聲讚美，比美食入嘴還令我感到快樂。