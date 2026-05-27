女兒的刺蝟

琅琅悅讀／ 小金刀
我買了一個大花盆，把刺蝟掩埋在土裡，再種一株防蚊草，放在陽台。(圖/freepik)
我買了一個大花盆，把刺蝟掩埋在土裡，再種一株防蚊草，放在陽台。(圖/freepik)

在還沒有殯葬的年代，大女兒養的一隻五年多的壽終正寢。女兒哭的像淚人兒，用毛巾裹著刺蝟小小的身軀，緊緊抱在懷裡。

她爸爸說：「妳不是有很多同學家有農地，有果園嗎？拜託他們讓妳埋刺蝟，儘快處理掉。」

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女兒私下跟我說，她想拿個盒子裝土，把刺蝟埋進去，放在家裡。

我買了一個大花盆，把刺蝟掩埋在土裡，再種一株防蚊草，放在陽台。

老公問那是什麼植物？我說是防蚊草，因為陽台蚊子很多。老公坐在防蚊草旁邊看報紙，問女兒：「妳的刺蝟拿去哪裡了？」

女兒回答：「已經埋在土裡了。」講完轉頭，掩不住笑意，快步走去書房寫作業。

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