那年我背著哭鬧的孩子跪在王爺前，卻連出笑筊
【神明接單中】
那時候的我，一個人帶著孩子生活。孩子還很小，母乳不適應，換了牛奶也不適應，常常脹氣哭到滿臉通紅。
我抱著他在房間裡來回走，睡眠被切得零零碎碎，連時間都開始變得模糊。
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白天照顧孩子，晚上哄睡，日子像被困在同一個循環裡。我常常坐在床邊發呆，明明很累，卻怎麼也睡不著。
有時候，孩子半夜哭到沒有力氣，我也跟著紅了眼眶。那種不知道該怎麼辦的感覺，會讓人開始懷疑自己是不是哪裡做錯了。可是身邊的人都只是說：「當媽媽本來就會辛苦一點。」
後來有一天，我背著孩子騎車去了廟裡。那天是白天，廟埕很熱，香火味混著風吹進來。有人來拜平安、有人點香，也有人匆匆拜完就離開，只有我跪在王爺前，很久都沒有說話。其實我已經忘記，自己那天到底想求什麼了。
不是求發財，也不是求感情。
我只是很希望，有誰能告訴我，接下來該怎麼辦。孩子靠在背上，難得安靜了下來。我低著頭，心裡默默唸著那些連自己都說不清楚的話，然後伸手擲筊。
可是連續好幾次，都是笑筊。
我開始懷疑，是不是自己沒有說清楚，還是連神明都不知道該怎麼回答我。那一瞬間，我突然很想哭。原來有些人走進廟裡，並不是因為真的相信神明能改變什麼。只是當生活已經亂到不知道該往哪裡走時，至少還能有一個地方，讓人安靜地把心裡的話說出來。
後來孩子慢慢長大了。我偶爾還是會經過那間廟。有時候停下來拜一下，有時候只是安靜站一會兒，什麼都不求。
可是我一直記得，那一年背著孩子跪在王爺前的自己。
原來有些願望，不一定會立刻實現。
但當一個人快撐不下去的時候，只要還願意往前走一步，神明就已經溫柔地接住了那些沒有說出口的心事。
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