喵喵中醫進擊中！半吋牙針灸、爪爪放血術
【毛孩星球】
披著黑白交錯皮毛，略帶傲氣黃眼睛，集二哈和皮在癢終結者，傳說中賓士貓「蘿蔔桶」是也，沒錯，就是這樣～喵～
「喵～」跳高前儀式感，「喵鳴～」大完便便解放感，「喵～喵～喵～」叫不醒奴才無力感，真不知蘿蔔桶多話是和誰學的？
逛書店
啊！好像就是我，盡學一些壞習慣，雖然本人多話，那傢伙比我更多話，凡是外面風吹草動，都會來向奴才報告，連隔壁鄰居在家和男友約會，都不知跟著興奮什麼，在家跑酷，彷彿她也是約會一員。
除了話多愛管閒事外，蘿蔔桶是半桶水中醫師，除了愛和我搶中藥吃外，每天以半吋牙為我針灸，擅長穴位為合谷穴，不擅長穴位湧泉穴，再加上偶爾爪爪放血，真心懷疑蘿蔔中醫，那不太高明醫術。
雖是蒙古中醫師，卻是出色心理治療師，每當在公園散步時，偶爾遇見哭鬧的孩子，蘿蔔桶總是一反常態，溫柔給孩子摸摸，我笑著和孩子們說：「和貓貓約好，不要哭，聽把拔麻麻的話哦」神奇的是，孩子認真點點頭，馬上停止哭鬧，開開心心和家人回家。
曾有朋友因練習寵物溝通，和蘿蔔桶聊天，牠曾和朋友表示，看到我總是在哭，有點擔心。所以為了不讓她擔心，就像和孩子們約定一樣，我未來會收起眼淚，揮別過去向前邁進。
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