做生意不追求多賣多賺？漁家父親堅持多年的「吳郭魚分送」
【一餐一故事】
「魚肉好吃嗎？」
「很好吃阿！」
日常對話的當下，溢於言表的不只是女兒品嚐魚肉的滿足表情，還有父親聽到稱讚後臉上揚起的笑容。
回溯兒時記憶，只要魚塭收穫吳郭魚，當天晚上的菜餚一定是清蒸吳郭魚。當日撈捕的魚貨最新鮮，而清蒸正是保留吳郭魚鮮味的最佳烹調方式。
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清蒸過後的吳郭魚肉質綿厚鮮嫩，魚汁鮮美順口，富含天然膠原蛋白質，完全無土味。嘴中品嚐著吳郭魚，耳中聽著父親興奮地分享今天的漁獲量以及吳郭魚的身價。
「吳郭魚的價格又不好，你還不把全部的魚貨賣掉，每次都留一大桶吳郭魚分送給鄰居。」母親無奈地看著桌上那盤清蒸吳郭魚說道。
「那有什麼關係！因為我們有這樣的東西，我們才能跟別人分享阿！」父親嘴中挑著魚刺說道。
兒時的我並不懂分享的意義是什麼？
心中默默認同媽媽的想法，覺得做生意不是多賣就多賺嗎？為什麼將能賣錢的吳郭魚分送給鄰人呢？心中的疑問當我實際跟著父親分送漁獲時得到解答：句句「魚肉好吃」的真心回饋使父親感到滿足，而那份滿足感早就超越「多賣多賺」的價值。
直到現在，年邁的父親依舊在吳郭魚收成時和鄰人分享這美味的成果。心中期待收到吳郭魚的鄰人能再次臣服於自家產的美味漁獲下。在父親心中，收成的吳郭魚不再只是下一批飼料費用來源，伴隨而來的成就及滿足才是他身為漁家辛勞最大的肯定。
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