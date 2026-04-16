晚上七點半，本來店裡沒什麼人。

那是一間很普通的小理髮店，開在巷口，玻璃門上貼著褪色的價目表，剪髮一百二，不分男女。價格是今年調漲，農曆年前是一百。

小兒子坐上椅子時，店裡只有兩、三個人。店裡燈很亮，地上有些剛掃過又沒掃乾淨的碎髮，牆角擺著幾瓶洗髮精和染膏，空氣裡有廉價髮品和熱風吹過的味道。

替他圍上剪髮布的，是個女人，看起來四五十歲。年齡是謎，但應比我歲數長，我見過她女兒，站在一起不誇張，真的像姊妹。

她不是那種會讓人一眼愣住的美人，可她很有味道，那種味道不在五官多精緻，也不在衣服多時髦，而是一種鬆弛感。

她站著的時候，肩膀是鬆的；低頭替孩子順頭髮的時候，手腕是鬆的；連開口問一句「這樣可以嗎」，聲音裡都帶著一點也不費力的柔。不是嗲，也不是刻意熱絡，而是她整個人都在一個很舒服的位置上。

奇怪的是，小兒子坐下沒多久，客人就慢慢進來了。先是一個男人推門進來，站在旁邊等。接著又來一個，看樣子像是剛下班，肩膀還帶著外頭的倦氣。再過一會兒，門就一開一關，像是夜色裡有人陸續想起這裡。原本有些空的店，慢慢熱起來。沒有人大聲說笑，可空氣就是變了，像一個地方忽然有了人氣。

我坐在旁邊看她剪頭髮。她不會刻意炫技但卻相當熟練。梳子從髮根順下來，剪刀貼過去，一撮一撮碎髮落下，每個角度她都做過太多次，不需要多想。她偶爾和客人說話，語氣總是帶一點笑，卻又剛好停在不近不遠的地方。

男客顯然很吃這一套，但奇怪的是，女人大概也不會討厭她。

她身上有一種很少見的分寸，明明有女人味，卻不讓人覺得在招搖；明明有吸引力，卻不會叫同性生出防備。她不是那種把自己撐得很滿的人，她更像一碗火候剛好的湯，熱度夠，香氣也有，但不燙口。你不一定會立刻說她漂亮，卻很容易記住她。

後來我想，也許她真正迷人的地方，不只是嫵媚，而是那不費力的模樣。有些人一眼就看得出來，她保有那一點鬆，一點柔，一點被生活留下來的餘裕。她不是少女了，卻也沒有被歲月收成乾巴巴的樣子。

她站在這間一百二的小店裡，替人剪髮、修鬢角、拍掉肩上的碎髮，那畫面甚至算不上光鮮，可她身上偏偏有一種奇怪的從容，讓人覺得，她不是被困在這裡，而是把這裡活成了自己的樣子。

燈一直亮著，剪刀一開一合。地上的頭髮越來越多，等候的人也越來越多。

她沒有做什麼特別的事，沒有刻意招呼，沒有用力逢迎，沒有把場子炒熱。她只是低頭做她的事，偶爾笑一下，偶爾輕聲說話，可整間店都像是被她穩穩托著。那些陸續進門的人，也許是因為一百二便宜，也許是順路，也許只是單純習慣。但坐在那裡久了，就會覺得來這好像也不只是為了剪一顆頭。她身上有一種光，不刺眼，也不張揚，但到了晚上，你會發現，身邊的人都慢慢朝她那裡去了。

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