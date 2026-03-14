錯過，即是永恆：別讓當下的遲疑，成為心底發酵的遺憾

之前好友阿宏曾跟我說過一件事：「那年，我開車載同學經過中山大學，剛好看到余光中老師和他夫人在等公車，我向同學說想要停車載他們一程，但同學卻持反對意見，並說道：『他們也不認識你，這樣太唐突了』，同學一說，我也就打消停車的意念，車子從他們身旁慢開而過，我還從後視鏡裡目視他們候車令人敬重的溫煦身影」。

「後來沒過多久，就聽聞余老師住院及往生的訊息，讓我哀嘆不已，覺得當初我應該要停車載他們一程（不管他們搭或不搭都沒關係），但就是沒有停下車來，因此『錯過，即是永恆』的遺憾常在我心底發酵」阿宏這麼說著。

這個事件給我很大的啟發，再加上年歲漸長，為了不讓「錯過」此類事件重演，從那時候開始，只要我想做、能做的事，以及想要對有恩之人表達感恩，我都會立馬去執行。

想旅行就找旅行社安排，想到親朋好友，就約他們見面吃吃飯，有感而發的文字就立馬書寫出來，因為歲月無情，錯過即忘，日子無常，來年未知，能趁頭腦手腳皆行時，想到就做，亦是「莫負大好人生」的做法。

去年，有位平時健康樂觀的好友突生重病，住院期間，我們要去探視，她還以等她病況好一點再去為由拒絕我們的探視，她出院回家後，我要去看看她，她也說等她好一點再請我去她家玩，但我思考再三，覺得她的病症嚴重，應該在世時間有限，於是就當個不速之客。

在一個週末午前到她家看看臥躺病床，身體羸弱的她，握握她的手，讓她感受到人間的溫暖，我也放下一顆可能會遺憾的心，果不其然，我探視她過後不到一個月的時間，她就因病離世，我哀嘆之餘，也謝謝自己及時去看她，才不會造就錯過即是永恆的結果。

前年，聽聞在國軍任職期間令我敬重的耆將劉和謙上將舉行告別式訊息，許多長官都要前往送別，有一些長官因年長老病有不克前往之憾，我在多方衡量及「錯過，即是永恆」的意念支持下決定請假北上祭拜，還把我書寫對劉上將的敬重文章親送家屬收執，讓他們感受到許多民眾對他的欽敬之心。

我跟著祭拜隊伍一起向劉上將鞠躬時，剛好面對他著海軍軍裝的照片，那威武不懼、正氣凜然、為國為民、忠愛和煦表情的畫面，正是我對海軍的初始印象，歷經數十年仍然不變，我在祭拜之後再搭當日高鐵返高，完成了一次沒有錯過，卻永恆長存我心的送別儀式。

經歷許多生老病死的事件後，我凡事不錯過，活在當下，擁有歡喜與幸福。

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