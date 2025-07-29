《三房二聽｜聲音廚房》蕃茄炒蛋都是成熟的個體

切開蕃茄，湯汁流下來，我急著把他們丟進去鍋子裏面，加點油，拌炒起來，手忙腳亂的把蛋打進去碗裏面，加點鹽，攪一攪，趁著鍋子熱起來的時候，倒進去。

「這樣蛋不是會太乾嗎？」孩子來探頭問。我習慣這樣煮，他們也常常都吃到偏乾的蛋汁。

鍋子的熱氣上來，一下子，我的蕃茄炒蛋就炒好了，偏乾，但他們還是搶著吃完，喜歡蛋和蕃茄炒在一起的味道。某日，我爸爸煮好晚餐喚我們過去吃，桌上也有蕃茄炒蛋。滿滿的湯汁和順口的蛋液，孩子更是大口吃完，拍著肚皮回家的路上，他們問，「為什麼你的蛋總是那麼乾？而阿公的可以炒得那麼好吃？」

同樣是蕃茄炒蛋，原來，可以有不同程度的熟度。

一群久違的朋友邀約聚會，大學的時候大家黏得很緊密，畢業後卻各奔東西。剛好聊到我開始的各種蕃茄炒蛋實驗方式。「把蛋和蕃茄和在一起。」 A同學如此建議我，她在畢業後算是和所有人都還熱絡的，隨時都可以約出來聊是非喝咖啡。「他們一起進鍋子，就會熟了呀！」

B同學否決她。「把蛋先炒熟，再加蕃茄炒進去。」她堅持要有先來後到，跟任何人都客客氣氣，就算畢業前，我跟她因為報告變得比較熟，但她還是堅持，那是報告而產生的友情，同學還是同學。

「把蛋先炒熟呈出來，再炒蕃茄。」C同學擅長處理人際，不管什麼聚會她都能打點得很好，拿捏得住分際。「炒完蕃茄後，再把原來的蛋放下去拌一下就好，因為蛋本來就是熟的。」因為蛋本來就炒熟了，所以不需要長期在鍋子裏等著蕃茄，先炒好了先盛出來，等到蕃茄熟了再拌炒一下，不需要因為是同一道菜而堅持什麼，最後他們只要能合得來最重要呀。

我想起自己丟蕃茄再丟蛋的慌亂。原來我沒弄懂的，一直是他們的先後順序，還有不需要的牽絆。

當蕃茄和蛋，都是成熟的個體，不用在意雙方是否在同一個空間裏，最終只要拌在一起，都是美妙的滋味！

關於我｜《三房二聽》節目主持人。關注日常裡的情緒照護與親子互動，喜歡用聲音與文字記錄每一份心情。更多作品請見 podcast 平台與《三房二聽》社群頁面。