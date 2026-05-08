《音樂家四重奏》法國香榭聽覺饗宴 專業演奏家的罩門是與人合作？

★榮獲「失去的周末電影俱樂部」最佳外語片、最佳配樂、最佳群體演出三項大獎

★土耳其伊茲密爾國際音樂電影節 最佳影片大獎、馬拉加法國電影節 最佳導演獎

《音樂家四重奏》由法國編劇兼導演格雷戈里馬涅（Grégory Magne）執導，並由凱薩獎影后華蕾莉董澤利（Valérie Donzelli）擔綱主演，劇情頌揚團隊合作的混亂與美好。本片在風景如畫的法國香檳產區取景拍攝，別墅、葡萄園和教堂環繞四周，配上葛黑格瓦賀哲（Grégoire Hertzel）創作的精美原創配樂，帶來一場觸動心靈的視聽盛宴。

《音樂家四重奏》劇情講述富有的繼承人亞絲翠（華蕾莉董澤利 飾）為了完成已故父親的遺願，決心召集四位性格古怪、從未合作過的音樂家，挑戰舉辦一場舉世無雙的史特拉底瓦里提琴演奏會。他們將共同演繹一首從未公開的神祕樂曲，並使用四把價值連城、現世罕見的17世紀史特拉底瓦里名琴演奏。

《音樂家四重奏》。圖/海鵬影業

4把名琴 x 4個怪傑 x 1件待完成的音樂遺願

這場演奏會雖然備受全球樂迷期待，但四名自負的演奏家：莉絲、喬治、彼得和阿波琳，卻因彼此不和、始終無法合奏，使排練過程中爆發一場又一場的衝突，幾乎演變成一連串的災難。眼看演出日期將近，亞絲翠決定力挽狂瀾，請出唯一能拯救這場災難的王牌作曲家查理波蒙，希望能挽救這場演出…。

《音樂家四重奏》。圖/海鵬影業

為了追求極致的真實感，片中找來飾演音樂家的演員本身就是專業音樂家，他們不僅親自操作古董名琴，更在如詩如畫的法國香檳產區莊園與古老教堂中，現場演繹動人旋律。從爐火旁即興高唱的美國民謠《松林深處》，到葛黑格瓦賀哲編織的精美配樂，這部電影將帶領觀眾走進音樂家的偏執世界，見證他們如何在衝突、妥協與放棄中，尋找最理想的和諧音符。電影《音樂四重奏》5月15日在臺上映。

《音樂家四重奏》。圖/海鵬影業