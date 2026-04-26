《出口成髒》不是故意爆粗口 新人影帝詮釋真實妥瑞症人生

擊敗甜茶勇奪英國奧斯卡影帝 話題電影《出口成髒》最新預告催淚上線

2026年2月「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎（BAFTA）中大放異彩的話題之作，《出口成髒》即將在台驚喜上映，因在《魔戒：力量之戒》中飾演「精靈王子」打開國際知名度的男主角羅伯特阿拉馬約，爆冷擊敗李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅等影帝級對手，勇奪最佳男主角獎，成為本屆的最大黑馬。

更厲害的是，阿拉馬約不只抱回影帝，還拿下「最佳新進演員獎」（EE Rising Star Award），成為英國影藝學院電影獎史上首位締造此雙冠紀錄的演員。如今台灣觀眾終於有幸見證這位超新星的催淚神級演技，最新預告也於4月24日首度曝光，得以一瞥阿拉馬約極具層次的情感爆發力。

改編自震撼人心的真實故事，電影聚焦於1980年代英國少年約翰戴維森，他在15歲時被診斷出罹患妥瑞氏症，一種長期被誤解的神經疾病。面對突如其來、無法控制的言語與行為衝動，他在人際關係與自我認同之間掙扎前行。電影細膩刻畫他從青春期到成年初期的跌撞歷程，在困境中試圖活出「正常人生」，同時也重新定義何謂正常。

英國奧斯卡最大黑馬《出口成髒》幽默又動人逼哭眾多影評

電影中的原型人物約翰戴維森，也於日前出席英國影藝學院電影獎頒獎典禮，但卻因為一些強烈且帶有種族歧視意涵的穢語引發不小的風波，不過這也恰好呼應電影試圖探討的議題，大眾對於妥瑞氏症的不理解，造成患者常常在公眾場合受到不合理的打壓。阿拉馬約在獲獎時也大力讚賞約翰戴維森的勇氣：「約翰戴維森是我見過最了不起的人，他讓我理解我們在妥瑞氏症的方面還有很多要學的東西。」電影幽默又充滿溫度的敘事，自海外首映以來即收穫壓倒性好評，Screen Daily大讚電影「為這段不凡人生帶來溫暖動人的詮釋，羅伯特阿拉馬約表現驚艷。」愛爾蘭日報甚至誇獎：「就連鐵石心腸的影評都會被逼出眼淚。」

《出口成髒》將於5月22（五）至24日（日）上映限量口碑場，5月29日（五）正式上映。

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/索尼影業提供

《出口成髒》。圖/IMDb