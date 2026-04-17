【影評】《再見UFO》封存的都市傳說，讓懷舊小品變成動人的時代寓言

封存的都市傳說，讓懷舊小品變成動人的時代寓言

很好看，不愧是年度港片，由梁栢堅執導的都會傳說類型《再見UFO》，原汁原味的香港情懷，魔幻寫實、復古溫情，更邀來2000 年代香港兩大男女偶像組合 Shine（黃又南、徐天佑）與女子團體 Twins 的成員蔡卓妍，繼2002《這個夏天有異性》相隔十多年再度合作，從當年的青春年少到本片歷經塵世的落寞中年。而且如果沒有意外，本片將會奪得這週即將頒獎的香港電影金像獎最佳電影大獎。

故事背景以香港1980年代華富邨部分居民曾見到不明飛行物體（UFO）的著名都市傳說為根基，從1985的香港公屋三個家庭與小孩間的友誼演到到2003年「SARS」疫情爆發。以當代（2019）視角回顧香江本地的近代歷史變遷與人世演變。本片透過面對成長苦楚、社會變遷、政治更替等來描繪香港人如何面對風雲變幻的時代之歌，將個人成長與跌宕起伏的時代重點事件（例如1997亞洲金融風暴、回歸政權移交）結合，以古諷今。

電影從 2019 年HKAFF 開幕片首映到 2026 年正式公映，經歷了長達七年的封藏，而這些年整個香港的氛圍早已經過這種不同的震盪與改變，讓電影從「回顧」歷史，變成某種「見證」歷史的微妙變化，時間猶如釀酒，讓電影本身的意義產生質的改變沉澱，電影拍出當時他們都未能察覺的香港巔峰盛世與極盛而衰。

「看見 UFO 」本是片中主角們童年時對於未來無限希望的投射，而真實事件結合都市傳說，讓電影從文藝成長、復古懷舊、科幻傳說，轉變為呈現歷經社會政經殘酷打擊的當代香港「集體失落」的時代寓言。

僅管部分橋段內容不脫過去那種《歲月神偷》、《哪一天我們會飛》那種溫情懷舊題材的通俗性，結尾的逃婚多層閃回也很90年代港片喜劇的俗氣。我也覺得電影一直流露一種苦中作樂的期待美好與幻想的意念走向，例如用紙袋觀星、一直說不要忘記幻想的台詞，這都是電影在批判與療癒間游移的原因。

徐天佑在片中型很好、很上鏡，黃又南又笑又哭的絕症角色應該是從以最有發揮之一了。但最好還是佔戲不多的衛詩雅，她飾演被富商包養的徐天佑中學同學，內斂的深情與俗艷的灑脫，欲語還休的告別哭戲非常出色。

那句「這個城市能否千年不變」結果現實情況是不到五十年就⋯，電影流露出的感嘆，對照現今很令人動容。那句「Mayday, Mayday, 我要離開地球」，不也是現在港人想要脫離現況的心境嗎？

《再見UFO》電影劇照

《再見UFO》。圖/壹壹喜喜

《再見UFO》。圖/壹壹喜喜

《再見UFO》。圖/壹壹喜喜

《再見UFO》。圖/壹壹喜喜

《再見UFO》。圖/壹壹喜喜

《再見UFO》。圖/壹壹喜喜