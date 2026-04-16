《媽媽煮的飯剩365次》牆上出現「離別計時」？《寄生上流》崔宇植、張慧珍二搭演母子

動人鉅獻《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》（Number one）由《烈火救援》團隊攜手青龍電影獎最佳新人導演精心打造，《我們的浪漫電影》崔宇植、《苦盡柑來遇見你》張慧珍、《21世紀大君夫人》孔昇延、《烈火救援》劉宰明精彩共演！

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》故事敘述18歲的河玟（崔宇植 飾）發現自己只要吃了母親（張慧珍 飾）做的飯菜，眼前就會出現奇怪的數字。每當河玟吃一次母親做的食物時，數字就會減一，他以為當那數字變成0時，母親就會離開人世，這讓河玟平凡的日常瞬間天翻地覆。為了守護母親，河玟開始找了各種理由拒吃母親做的家常菜……

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》。圖/車庫娛樂提供

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》。圖/車庫娛樂提供

張慧珍、崔宇植繼《寄生上流》再次飾演母子

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》是張慧珍和崔宇植繼《寄生上流》後，再度扮演母子的作品，崔宇植表示：「在拍攝《寄生上流》時，大部分是以多人畫面為主，我和慧珍前輩當時比較沒有一對一的臺詞和情感交流的場面。但這次有許多兩人對話、交流的部分，真的很開心！因為這不是我們第一次合作的作品，已經很熟悉彼此了，所以開拍時完全不尷尬，演得很得心應手！」

張慧珍則表示：「我和宇植相處得很自在，在拍攝《寄生上流》時他就很照顧我，但當時我並沒有好好地回報他，我們那時候都很忙，我也很擔心自己的演技。不過這次在拍攝《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》時，我們兩個聊了很多，很開心！」動人鉅獻《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》將在5月8日（五）母親節檔期在臺上映！

《苦盡柑來遇見你》張慧珍：親兒子超像宇植！崔宇植自爆是溫柔男友

在《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》中二度飾演崔宇植母親的張慧珍透露，電影海報中的崔宇植吃飯的模樣，和她的親兒子非常像，她表示：「我兒子真的長得跟宇植很像，我很常對宇植演員說，希望我兒子能成為像他那樣的大人，兩人的外型和個性幾乎一模一樣！」張慧珍也說他發現崔宇植的演技比合作《寄生上流》時更成熟、深沉，讓她覺得既開心又羨慕！

此外，《找死凶宅》孔昇延在本作中飾演崔宇植的女友「麗恩」，孔昇延表示：「『麗恩』是個不完美的人物，但她不掩藏自己的缺點，展現自己真實的樣貌，是個在愛情面前毫不隱瞞，坦率地展現自己的角色。」崔宇植也透露自己私下是什麼樣的男友，他笑說：「我私下也是滿溫柔的類型！」

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》。圖/車庫娛樂提供

而對於「《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》的看點，崔宇植表示：「這是部蘊含溫暖氛圍的作品，希望大家看完本作後，能再次想到自己所愛的人和家人。希望這能成為一部和觀眾們共享彼此的情緒，提出問題一起成長的電影！」動人鉅獻《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》5月8日（五）在臺上映！

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》。

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》。

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》。

《你能吃到媽媽煮的飯的次數，還剩365次》海報。圖/車庫娛樂提供