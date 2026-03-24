《張帝找阿珠》巨星情侶楊麗花x張帝 轟動60年代喜劇將於視聽中心廣場免費放映

影視聽中心將首映《張帝找阿珠》數位修復版

觀賞經典電影最大的樂趣之一，就是看天王天后夢幻同框飆演技！國片也有「神仙打架」的超強卡司讓人眼睛一亮：楊麗花與張帝於1969年合作的台語歌唱喜劇《張帝找阿珠》在當年造成轟動，讓人會心一笑的逗趣劇情無比討喜。今（2026）年三月適逢國家影視聽中心第48年館慶，結合台語片70週年「寶島特產：世界ê台語片」（Pó-tó Ti̍k-sán: Sè-kài ê Tâi-gí-phìnn）系列紀念活動，將在3月28日舉辦《張帝找阿珠》（1969）數位修復版世界首映！不可錯過「第一小生」與「秀場巨星」大銀幕獻聲演唱。

從小熱愛唱歌的張帝並未繼承名醫父親的衣缽，年紀輕輕就在台灣南部歌廳走跳，以即興填詞和觀眾互動的表演風格打出知名度。以小生扮相廣受歌仔戲觀眾歡迎的楊麗花，於此同時也投入歌仔戲台語電影的拍攝。一個在秀場打拼、一個從小在戲台長大，雖然演出風格大相逕庭，但喜愛歌唱和表演的共通點讓他們一拍即合，因戲相識的友誼使得《張帝找阿珠》的銀幕火花變得難以取代。

當年僅25歲的「歌仔戲天王」楊麗花（圖右）以少見的女裝扮相綁雙辮在《張帝找阿珠》大膽示愛！（圖／國家影視聽中心提供）

《張帝找阿珠》劇本即是來自張帝當年在秀場的招牌歌唱戲碼「找阿珠」。全片前半是鄉土浪漫喜劇，後半超展開成「鄉下人進城」滑稽劇：雙方父母是死對頭的張帝與阿珠彼此情投意合，歡喜冤家平常就愛拌嘴吵架，不巧又遇到富二代介入挑撥戀情，情路波折。心碎的阿珠離家北上，張帝追愛走天涯，一路上雞飛狗跳、烏龍不斷，苦命鴛鴦能否終成良緣？熱熱鬧鬧的故事由兩大巨星飾演情侶，再搭配矮仔財、玲玲、戽斗、林松義、康丁、脫線等甘草配角，是台語片影史上不容忽視的經典之作。

《張帝找阿珠》搭配甘草配角，左起：戽斗、矮仔財、玲玲、林松義。（圖／國家影視聽中心提供）

《張帝找阿珠》亦是楊麗花現存最早的時裝片，當年僅25歲的「歌仔戲天王」以少見的女裝扮相綁雙辮、穿短裙大膽示愛！展現戲曲古裝外的迷人風格。看到張帝在大銀幕露出招牌笑容，就忍不住想聽他接唱「這位朋友你問張帝～」，電影裡能唱會演的兩人展現歌藝帶動票房，片中19首動聽歌謠有名家葉俊麟填詞、亦有張帝的作詞曲目。

《張帝找阿珠》片中插曲動聽又充滿趣味。（圖／國家影視聽中心提供）

影視聽中心今年度話題焦點，台語片70週年「寶島特產：世界ê台語片」系列活動，四大主題之一「當代迴響」重磅分享中心今年度的數位修復成果，《張帝找阿珠》數位修復版世界首映即為首波限定放映，將在影視聽中心戶外廣場3月28日週六晚間七點免費舉辦。歡迎前來觀賞兩位巨星原汁原味的銀幕魅力！

館慶48週年活動：《張帝找阿珠》數位修復版 世界首映 館慶限定戶外放映：《張帝找阿珠》數位修復版世界首映。圖／國家視聽中心 地點：影視聽中心戶外廣場 時間：3/28（六）19:00-20:30 ＊遇雨將正常放映，請留意自備雨具及保暖衣物 更多相關資訊可上👉 國家電影及視聽文化中心官網。

《張帝找阿珠》當年上映剪報。（圖／國家影視聽中心提供）

今（2026）年三月適逢國家影視聽中心第48年館慶，將在3月28日舉辦《張帝找阿珠》（1968）數位修復版世界首映！（圖／國家影視聽中心提供）

「寶島特產：世界ê台語片」。（圖／國家影視聽中心提供）