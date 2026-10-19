2027金蝶獎13本入圍名單出爐：圖像書入圍占比過半 以生活觀察出發重塑AI時代下的書籍設計價值

「2027金蝶獎 —台灣出版 設計 大獎」公布13本入圍名單！今年許多作品從創作者自身的生活觀察與身體經驗出發，並將內容、材質、裝幀、影像等整合成完整的設計概念。評審團認為真實的生活經驗與手作痕跡的書籍，所帶給讀者的獨特感受，最能展現及回應在AI 時代下「人文的創作價值」。

邁入第23屆的「金蝶獎」台灣出版設計大獎，由財團法人台北書展基金會主辦，國立臺灣師範大學圖書館協辦，是國內表揚書籍設計最重要的獎項。參賽資格以自2025年7月1日起至2026年6月30日初版或改版重新設計之台灣原創出版品為主，今年報名作品總計有183件，共有152件合格參賽，選出13件入圍作品，將頒發金獎、銀獎、銅獎各1名，及榮譽獎10名。金銀銅獎三位得主亦將於2026年12月中旬公布。

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本屆評審團的黃金陣容，包括教父級設計師AKIBO李明道、國立臺灣科技大學 設計系系主任林廷宜、justfont共同創辦人暨字型設計總監林霞、APUJAN創意總監詹朴，以及榮獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計的「然點設計」李政瀚。五位評審在國內設計界皆各有專長之處，將為今年書籍設計，注入多元觀點與專業視野。

圖說：第23屆金蝶獎入圍作品合影

從身體與生活出發 讓設計回應閱讀

整體而言，本屆金蝶獎作品呈現「生活觀察結合個人經驗的整體表達」趨勢，且圖像書占有相當比例，13部入圍作品中有7本以圖像為主。

評審李明道指出，今年有許多作品議題是關於對自己土地的關心，且用身體表現對台灣的觀察與感受，評審李政瀚也以《台北早餐 大王》為例，鮮活呈現早餐店壓克力看板與店面透明帆布的樣貌，不論放在國際或台灣的元素上都十分有辨識度。評審林廷宜進一步分享，除了透過身體力行表達對生活的觀察之外，有許多作品也能看出作者有意識地以綜合性的策展概念切入，像是《過境》是作者細膩繪製自身在遙遠旅途中的與思考歷程，便讓她印象深刻。

此外，初次擔任金蝶獎評審的林霞與詹朴也分享了他們對於本屆報名作品的看法，林霞表示，以專業來說她第一眼會先看的自然是書的字型，她會留意設計師如何調整漢字的灰度，這點是影響閱讀體驗的關鍵因素，對此詹朴也表示，他除了字型之外，第一眼會看書籍封面、紙材與裝幀，並留意一本書除了設計好看，是否也同時好翻、易讀。

設計整合職人群像 展現獨特人文價值

今年部分入圍作品，以設計裝幀呈現不同職業的故事與精神。例如《高手在民間：那些書店老闆撐住自己的招式》運用夜光油墨的運用有如畫龍點睛，象徵獨立書店即使身處艱難環境，仍以堅定信念守護閱讀、知識與文化傳承的涵義。《從破少年到酷小孩：台灣刺青師1980-2020》則用身體部位很好的表現出對台灣的態度，也提升讀者的吸引力與辨識度。

色彩與材質 讓書籍與讀者對話

評審李政瀚認為，書籍不只有平面印刷的思考，包含裝幀設計也有許多整體概念的整合和巧思，像《對話集》（Present）就是作者蒐集在世界各地創作的媒材，利用裝幀巧思創作而成，像是作者與讀者的雙向對話。

對於《隱世女畫家的自然手繪集：《金石昆蟲草木狀》藥草篇＋花果篇＋動物篇》和《臺灣珍鳥重現：古爾德鳥類博物誌臺灣選集》，評審李明道表示，這樣的書籍印刷難度高，但成品仍十分精緻完整，使圖像不只是資訊性的插圖，更像是從自然觀察中留下的視覺標本。

金銀銅獎落誰家 12月見分曉

第23屆金蝶獎評選出13件入圍作品，所有作品將前往德國萊比錫，角逐成為「世界最美麗的書」，並於2027年台北國際書展 「書展大賞館」展示。至於13本書中，金銀銅獎究竟獎落誰家？則靜待2026年12月中旬正式揭曉

2027第23屆「金蝶獎」台灣出版設計大獎 入圍名單

01｜HOUTH｜從破少年到酷小孩：台灣刺青師1980-2020｜野点 nodate

02｜吳郁嫻｜隱世女畫家的自然手繪集：《金石昆蟲草木狀》藥草篇+花果篇+動物篇（全三冊）｜聯經出版事業股份有限公司

03｜吳睿哲｜我的口袋美術館・面｜國立臺灣美術館

04｜來拎茶Lâi Lim Tê：簡毓錡、林煜庭、吳孟玲、陳柏廷｜茶前故事 Teatime Stories from Taiwan｜穀雨採茶貿易有限公司

05｜洪于凱｜異色系：館藏台語片剝削系譜｜國家電影及視聽文化中心

06｜胡發祥｜高手在民間：那些書店老闆撐住自己的招式｜依揚想亮人文事業有限公司

07｜軌室｜台北早餐大王｜積木文化

08｜郭彥宏｜臺灣珍鳥重現：古爾德鳥類博物誌臺灣選集｜大家出版

09｜黃瑞怡、彭禹瑞｜時時豐盛——橫跨十年的母職書寫｜霧室

10｜洋蔥設計｜報導者事件簿005：唱進／噤中國｜蓋亞文化有限公司

11｜劉銘維｜劉文瑄《對話集》Present｜絕版影像館

12｜蕭羊希、蘇維｜過境｜慢工文化

13｜蘇維｜成為海的第一天｜是路故事有限公司

2027第23屆「金蝶獎」台灣出版設計大獎 入圍名單。