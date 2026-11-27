德古拉伯爵可以靠邊站了！美國 新墨西哥 自然史與科學博物館 （New Mexico Museum of Natural History & Science, NMMNHS）於 2026 年 11 月底發布最新古生物研究成果，正式命名了一種長著巨大彎曲尖牙的史前「吸血鬼 駱駝 」新物種——威爾希吸血鬼駱駝（Vampyrocamelus welshi）。這項發現不僅重整了塵封百年的古駱駝分類史，更帶我們看見遠古哺乳動物 如何靠著誇張的頭骨裝備，在求偶與求生之間走出截然不同的演化路。

博物館外觀。圖／新墨西哥自然史與科學博物館官網

揭開「吸血鬼駱駝」的真面目

這項研究刊登於最新一期《新墨西哥自然史與科學博物館公報》，由古生物學家唐納德．普羅瑟羅（Donald Prothero）領銜，並與該館教育主任史蒂芬妮．盧科夫斯基（Stephanie Lukowski）共同執筆。

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不同於現代人印象中背著駝峰的沙漠駱駝，生活在距今 900 萬至 1,200 萬年前的「吸血鬼駱駝」，外型反而更像高挑的長頸鹿，主要棲息於現今美國奧克拉荷馬州與德州狹長地帶。雖然新墨西哥州目前尚未出土該物種化石 ，但當地擁有相同年代的岩層，且鄰近地區也曾發現 1,500 萬年前的古駱駝遺跡，研究團隊推測這種奇特生物極可能也曾漫步於此。

「吸血鬼駱駝」最醒目的特徵，莫過於雄性頭骨上那一對異常巨大且向後彎曲的犬齒——這正是牠名字的由來。不過，研究團隊指出，這對宛如傳說中吸血鬼的利牙並非用來獵食或吃肉，而是雄性在繁殖季吸引異性的「求偶神器」，同時也能在面對掠食者時作為防身武器。

自然界裡的「素食吸血鬼」還有誰？

其實「吃素卻長著嚇人犬齒」在演化史上並不罕見；無獨有偶，除了遠古的吸血鬼駱駝，現今生活於亞洲的水鹿（獐）與麝鹿，雄性同樣演化出長達數公分的彎曲上犬齒。

牠們是不折不扣的草食動物，但這對尖牙卻是雄性之間爭奪地盤與配偶的決鬥武器，堪稱現代版的「素食吸血鬼」。

獐（Water Deer）在台灣是已經滅絕的原生物種，滅絕年代推測是在18世紀至19世紀之間。此件是獐標本頭部特寫，可以看見雄性獐特有的突出獠牙。圖／國立自然科學博物館典藏

駱駝老家在「北美洲」？重整百年館藏改寫演化史

許多人以為駱駝是中東或非洲的特產，但包含現代駱駝、大羊駝與羊駝在內的駱駝科動物，其實早在 4,500 萬年前就起源於北美洲。牠們曾在北美演化出極高的多樣性，從身手敏捷的小型物種，到體型如犀牛般龐大的「巨駱駝」（Megacamelus）應有盡有。

直到約 300 萬年前，一部分古駱駝經由白令陸橋遷徙至亞洲與非洲（駝峰最初其實是為了適應極地寒冬儲存脂肪而演化出來的），另一支則南下進入南美洲成為羊駝的祖先；而留在北美老家的駱駝，最終在約一萬年前的冰河時期末期全數滅絕。

現代駱駝。圖／Unsplash

為了釐清這段龐雜的演化脈絡，盧科夫斯基與團隊深入紐約美國自然史博物館的「弗里克館藏」（Frick Collection）——全球最龐大的史前駱駝化石庫，逐一測量頭骨與四肢骨骼，終於更新了自 1898 年以來首度全面修訂的北美駱駝分類系統。盧科夫斯基表示，這項發現再次證明了「博物館典藏」在推動科學新發現上的無價地位。

【同場加映】

從尖牙到巨角：博物館《奇異頭飾展》接力登場

如果你對「吸血鬼駱駝」頭骨上的奇特構造意猶未盡，剛滿40週年的新墨西哥自然史與科學博物館也將於 2026 年 12 月 12 日 推出全新特展《奇異頭飾：角龍類與非凡頭骨的演化》（Bizarre Headgear），帶領觀眾進一步探索動物頭骨上的各種浮誇裝飾。

正如吸血鬼駱駝用尖牙求偶與禦敵，自然界中從長達 12 英尺（約 3.6 公尺）的巨型鹿角、角龍類恐龍（Ceratopsians）的華麗頭盾，到現代野牛的雙角與雙髻鯊的奇特頭型，這些看似誇張的「頭部裝備」，其實都是動物用來溝通、繁殖與威嚇天敵的演化結晶。

本次特展除了呈現史前與現代生物的極致演化案例，館方更特別從自家西南地區典藏庫中，精選多件首度公開的珍貴標本同台亮相。展品亮點包含 4 件新墨西哥州當地出土的角龍類部分頭骨，帶領觀眾見證白堊紀恐龍的頭飾美學；一旁則有體型足足是現代領西猯（野豬近親）兩倍大的史前巨型西猯（Platygonus）化石震撼登場。此外，展區更巧妙結合了 8 種新墨西哥州現生蝙蝠標本，與來自卡爾斯巴德洞窟國家公園（Carlsbad Caverns）的 50 萬年前古老蝙蝠化石相互對照，讓大眾得以一窺飛行哺乳動物跨越 50 萬年的頭部演化奧秘。

《奇異頭飾展》將於 12 月 12 日在博物館一樓正式開展（憑常設展門票即可參觀），邀請觀眾從最新的古生物研究一路走進展場，親眼見證遠古頭骨裡藏著哪些令人驚嘆的演化秘密。更多展覽資訊 可至官網查詢。

《奇異頭飾展》展出更新世大型古鹿「角鹿」（Cervalces）的巨型鹿角骨骼模型，呈現動物頭骨演化的奇觀。圖／新墨西哥自然史與科學博物館官網（Gaston Design Inc. 提供）

展覽資訊： 《奇異頭飾：角龍類與非凡頭骨的演化》（Bizarre Headgear）



時間：2026/12/12-2027/06/06

地點：新墨西哥自然史與科學博物館 一樓特展

票價：全票 14 美金(約台幣 460元)，憑常設展門票即可參觀

