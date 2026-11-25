在步調飛快的數位時代，那些需要停下腳步、走進同一個空間才能發生的相遇，正變得越來越稀缺。隨著陪伴無數影迷走過青春的「東南亞戲院 」即將迎來都更 拆遷，一場一期一會、絕無僅有的限定書展 「讀字戲院」，將於2026年12月4日至12月6日盛大登場。

位於公館東南亞戲院12月4日至6日，即將變身成一期一會的浪漫書展：讀字戲院，敬請期待！ 圖／獨立出版聯盟

這不僅是一場向老戲院致敬的告別式，更是一次極具浪漫情懷的閱讀企劃——邀請所有愛書人走進即將消逝的放映廳，無論是熱愛電影、紙書還是電子書的觀眾，都能在光影與書香交織的最後時光裡，把喜歡閱讀這件事，再認真、溫柔地做一次。

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五大影廳化身閱讀派對！第三廳「在黑暗中閱讀」體驗幽微光影的浪漫

由獨立出版聯盟與CLASSROOM（前東南亞戲院）共同主辦的「讀字戲院」打破傳統書展框架，一口氣運用東南亞戲院五大影廳，集結超過20個獨立出版與藝文品牌，在三天內推出逾50+場結合閱讀、講座、電影放映、讀劇、瑜伽冥想與速寫的跨界派對。策展團隊不走感傷懷舊路線，而是希望透過面對面的真實交流，找回閱讀最純粹的溫度。

其中最令人心動的亮點，莫過於暢遊方案（單日券300元）專屬的第三廳「在黑暗中閱讀」體驗：讀者將走進微暗的戲院座席，打開聽覺沉浸於訪談Podcast、精心錄製的有聲書，在戲院特有的幽微燈光裡，手持由Readmoo讀墨電子書提供的閱讀器靜靜翻閱。螢幕散發的柔和微光與老戲院的靜謐氛圍完美融合，讓獨自閱讀成為一場專屬大人的浪漫儀式，絕對是本次書展不容錯過的夢幻體驗。

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除了暢遊三廳的豐富體驗，本次「讀字戲院」更推出多場重量級單場售票與免費報名節目。以下為琅琅悅讀編輯精選的五大必看亮點：

搶救記憶大作戰：五百多期《職業棒球》如何重獲新生？（12/4 19:00｜單場售票）

跨越台灣職棒37年熱血歲月！Readmoo讀墨攜手中華職棒啟動《職業棒球》雜誌數位典藏計畫，現場邀請職棒、數據科技與數位出版專家，揭密五百多期珍貴紙本史料的掃描修復與球迷徵集幕後，並探討AI科技如何賦予經典賽事新生命。凡購票入場即加贈三期數位《職業棒球》雜誌。

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【青春愛讀書】我在電影院讀《嫌疑犯X的獻身》（12/5 14:00-15:00｜免費報名）

知名作家謝哲青與蔣亞妮首度在電影院同台對談！兩人將帶領讀者共讀東野圭吾推理經典《嫌疑犯X的獻身》，從精密的詭計謎團出發，層層剖析人性深處的愛、孤獨與極致犧牲。現場結合文學導讀與觀眾互動QA，在戲院大銀幕前展開一場直擊靈魂的推理與生命對話。另外，同場加映作家兼逗點文創結社社長陳夏民主持的【讀字戲院 X 青春愛讀書】青春愛讀書 年末同學會（12/5 16:15-17:30｜免費報名），邀請大家帶著一本影響過自己的書，來參加屬於讀者們的年末同學會，一起聊聊那些留在生命裡的句子、陪伴過自己的故事，聖誕節前夕絕不能錯過這場充滿知性、感動的書籍版交換禮物現場。

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【皇冠文化】作者與編輯的自由遊戲（12/6 16:00-17:30｜單場售票）

一本好書如何從無到有？金馬獎得主、作家劉梓潔與資深編輯許婷婷，將首度公開兩人超過十年的創作夥伴秘辛。從《親愛的小孩》到最新力作《再生》，歷經九本作品與無數次深夜往返修稿，兩人將暢談出版幕後的信任與拉鋸，帶讀者一窺故事長出生命的動人歷程。

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【東昊影業】《南國再見，南國》4K數位修復重映＆映後座談（單場售票）

適逢侯孝賢導演劃時代經典神作《南國再見，南國》問世30週年，本次特別於戲院拆除前進行4K數位修復重映並舉辦映後座談！在大銀幕重溫高捷、林強與伊能靜浪跡天涯的青春躁動，以及林強奪下金馬獎的經典配樂，購票更隨場附贈「書迷限定款－南國的加油站」A3特典海報，影迷書迷必收。

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【甜耳朵讀劇社】台配來了！美式情境喜劇讀劇Live Show（12/5 18:30｜單場售票）

想在電影院裡放聲大笑嗎？專業配音團隊「甜耳朵讀劇社」將帶來原汁原味的美式情境喜劇Live Show，以道地台灣配音神還原四位年輕人在洛杉磯合租公寓的爆笑日常。透過現場即時讀劇與極具張力的聲音演技，讓觀眾在笑聲中重溫青春追夢與室友變成家人的溫暖時刻。

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呼應這場老戲院的浪漫盛會，聯合線上旗下《琅琅悅讀》將於12月4日至12月6日每日13:00至20:00，在東南亞戲院現場推出特別限定攤位「大人關東煮：」！現場推出精選「中級大人｜給我醇酒，雞湯免談！」主題書單，專治大人的厭世日常，獻給已是初級卻還不是高級的中級大人的自救指南。

此外，琅琅悅讀新一季主活動 亦於12月1日至2027年2月28日同步開跑，期間訂閱電子報即可抽百元超商禮券與史博館的文創商品冰酒石；展期三天親臨戲院攤位完成訂閱，再加碼免費贈送超人氣「娃包」（每日限量30個，送完為止），邀請讀者寒冬來襲前，一起在戲院暖暖心！

琅琅悅讀新一季主活動「大人關東煮」於即日起至2027年2月28日同步開跑，期間訂閱電子報即可抽百元超商禮券與史博館造型大理石冰酒石文創周邊。 圖／琅琅悅讀

展覽資訊 ： 【戲院消失前的閱讀派對：讀字戲院】

展覽時間：2026年12月4日（五）～ 12月6日（日）

展覽地點：東南亞戲院，主活動與暢遊方案購票，立即查閱

主辦單位：獨立出版聯盟與CLASSROOM（前東南亞戲院）共同主辦

協力媒體：琅琅悅讀 精選五種推薦場次與報名／購票連結：

12/4（五）19:00｜搶救記憶大作戰：五百多期《職業棒球》如何重獲新生？立即購票

12/5（六）14:00-15:00｜【讀字戲院 X 青春愛讀書】我在電影院讀《嫌疑犯X的獻身》（免費報名）立即報名

12/5（六）18:30｜【讀字戲院 X 甜耳朵讀劇社】台配來了！美式情境喜劇讀劇Live Show 立即購票

12/6（日）16:00-17:30｜【讀字戲院 X 皇冠文化】作者與編輯的自由遊戲（劉梓潔＆許婷婷） 立即購票

12/5-12/6 各一場【讀字戲院 X 東昊影業】《南國再見，南國》4K數位修復｜經典重映＆映後座談 立即購票