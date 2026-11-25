熄燈前的極致浪漫！「讀字戲院」12/4都更前夕進駐公館東南亞戲院，三大亮點、推薦活動懶人包
在步調飛快的數位時代，那些需要停下腳步、走進同一個空間才能發生的相遇，正變得越來越稀缺。隨著陪伴無數影迷走過青春的「東南亞戲院 」即將迎來都更 拆遷，一場一期一會、絕無僅有的限定書展 「讀字戲院」，將於2026年12月4日至12月6日盛大登場。
這不僅是一場向老戲院致敬的告別式，更是一次極具浪漫情懷的閱讀企劃——邀請所有愛書人走進即將消逝的放映廳，無論是熱愛電影、紙書還是電子書的觀眾，都能在光影與書香交織的最後時光裡，把喜歡閱讀這件事，再認真、溫柔地做一次。
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五大影廳化身閱讀派對！第三廳「在黑暗中閱讀」體驗幽微光影的浪漫
由獨立出版聯盟與CLASSROOM（前東南亞戲院）共同主辦的「讀字戲院」打破傳統書展框架，一口氣運用東南亞戲院五大影廳，集結超過20個獨立出版與藝文品牌，在三天內推出逾50+場結合閱讀、講座、電影放映、讀劇、瑜伽冥想與速寫的跨界派對。策展團隊不走感傷懷舊路線，而是希望透過面對面的真實交流，找回閱讀最純粹的溫度。
其中最令人心動的亮點，莫過於暢遊方案（單日券300元）專屬的第三廳「在黑暗中閱讀」體驗：讀者將走進微暗的戲院座席，打開聽覺沉浸於訪談Podcast、精心錄製的有聲書，在戲院特有的幽微燈光裡，手持由Readmoo讀墨電子書提供的閱讀器靜靜翻閱。螢幕散發的柔和微光與老戲院的靜謐氛圍完美融合，讓獨自閱讀成為一場專屬大人的浪漫儀式，絕對是本次書展不容錯過的夢幻體驗。
琅琅悅讀嚴選！五大必看跨界講座與經典重映懶人包
除了暢遊三廳的豐富體驗，本次「讀字戲院」更推出多場重量級單場售票與免費報名節目。以下為琅琅悅讀編輯精選的五大必看亮點：
搶救記憶大作戰：五百多期《職業棒球》如何重獲新生？（12/4 19:00｜單場售票）
跨越台灣職棒37年熱血歲月！Readmoo讀墨攜手中華職棒啟動《職業棒球》雜誌數位典藏計畫，現場邀請職棒、數據科技與數位出版專家，揭密五百多期珍貴紙本史料的掃描修復與球迷徵集幕後，並探討AI科技如何賦予經典賽事新生命。凡購票入場即加贈三期數位《職業棒球》雜誌。
【青春愛讀書】我在電影院讀《嫌疑犯X的獻身》（12/5 14:00-15:00｜免費報名）
知名作家謝哲青與蔣亞妮首度在電影院同台對談！兩人將帶領讀者共讀東野圭吾推理經典《嫌疑犯X的獻身》，從精密的詭計謎團出發，層層剖析人性深處的愛、孤獨與極致犧牲。現場結合文學導讀與觀眾互動QA，在戲院大銀幕前展開一場直擊靈魂的推理與生命對話。另外，同場加映作家兼逗點文創結社社長陳夏民主持的【讀字戲院 X 青春愛讀書】青春愛讀書 年末同學會（12/5 16:15-17:30｜免費報名），邀請大家帶著一本影響過自己的書，來參加屬於讀者們的年末同學會，一起聊聊那些留在生命裡的句子、陪伴過自己的故事，聖誕節前夕絕不能錯過這場充滿知性、感動的書籍版交換禮物現場。
【皇冠文化】作者與編輯的自由遊戲（12/6 16:00-17:30｜單場售票）
一本好書如何從無到有？金馬獎得主、作家劉梓潔與資深編輯許婷婷，將首度公開兩人超過十年的創作夥伴秘辛。從《親愛的小孩》到最新力作《再生》，歷經九本作品與無數次深夜往返修稿，兩人將暢談出版幕後的信任與拉鋸，帶讀者一窺故事長出生命的動人歷程。
【東昊影業】《南國再見，南國》4K數位修復重映＆映後座談（單場售票）
適逢侯孝賢導演劃時代經典神作《南國再見，南國》問世30週年，本次特別於戲院拆除前進行4K數位修復重映並舉辦映後座談！在大銀幕重溫高捷、林強與伊能靜浪跡天涯的青春躁動，以及林強奪下金馬獎的經典配樂，購票更隨場附贈「書迷限定款－南國的加油站」A3特典海報，影迷書迷必收。
【甜耳朵讀劇社】台配來了！美式情境喜劇讀劇Live Show（12/5 18:30｜單場售票）
想在電影院裡放聲大笑嗎？專業配音團隊「甜耳朵讀劇社」將帶來原汁原味的美式情境喜劇Live Show，以道地台灣配音神還原四位年輕人在洛杉磯合租公寓的爆笑日常。透過現場即時讀劇與極具張力的聲音演技，讓觀眾在笑聲中重溫青春追夢與室友變成家人的溫暖時刻。
《琅琅悅讀》限定響應！「大人關東煮 」12/4-6溫暖開張，訂閱好禮限量送
呼應這場老戲院的浪漫盛會，聯合線上旗下《琅琅悅讀》將於12月4日至12月6日每日13:00至20:00，在東南亞戲院現場推出特別限定攤位「大人關東煮：」！現場推出精選「中級大人｜給我醇酒，雞湯免談！」主題書單，專治大人的厭世日常，獻給已是初級卻還不是高級的中級大人的自救指南。
此外，琅琅悅讀新一季主活動 亦於12月1日至2027年2月28日同步開跑，期間訂閱電子報即可抽百元超商禮券與史博館的文創商品冰酒石；展期三天親臨戲院攤位完成訂閱，再加碼免費贈送超人氣「娃包」（每日限量30個，送完為止），邀請讀者寒冬來襲前，一起在戲院暖暖心！
展覽資訊 ：
【戲院消失前的閱讀派對：讀字戲院】
展覽時間：2026年12月4日（五）～ 12月6日（日）
展覽地點：東南亞戲院，主活動與暢遊方案購票，立即查閱
主辦單位：獨立出版聯盟與CLASSROOM（前東南亞戲院）共同主辦
協力媒體：琅琅悅讀
精選五種推薦場次與報名／購票連結：
12/4（五）19:00｜搶救記憶大作戰：五百多期《職業棒球》如何重獲新生？立即購票
12/5（六）14:00-15:00｜【讀字戲院 X 青春愛讀書】我在電影院讀《嫌疑犯X的獻身》（免費報名）立即報名
12/5（六）18:30｜【讀字戲院 X 甜耳朵讀劇社】台配來了！美式情境喜劇讀劇Live Show 立即購票
12/6（日）16:00-17:30｜【讀字戲院 X 皇冠文化】作者與編輯的自由遊戲（劉梓潔＆許婷婷） 立即購票
12/5-12/6 各一場【讀字戲院 X 東昊影業】《南國再見，南國》4K數位修復｜經典重映＆映後座談 立即購票
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