文、圖_張滿

十一月的都柏林 已經降溫，頻頻降雨的濕冷天氣讓人只想待在室內。談起都柏林最棒的室內景點，我默默將票投給愛爾蘭 國立美術館 。美術館除了收藏有繪畫 大師卡拉瓦喬、莫內 與畢卡索 等人之作，更有來自愛爾蘭當地藝術家如詩人葉慈的弟弟Jack B. Yeats、Francis Bacon等繪畫作品。

愛爾蘭國立美術館收藏有一系列肖像畫。

所有館藏品中，愛爾蘭藝術家Frederic William Burton的作品〈Hellelil and Hildebrand, the Meeting on the Turret Stairs〉在二〇一二年時從大眾票選中脫穎而出，成為當地最受歡迎的畫作。其題材取自丹麥民謠，講述貴族女孩Hellelil愛上負責保護自己的騎士Hildebrand，不料兩人關係被Hellelil父親發現，其隨即派出七位兒子追殺Hildebrand。在追殺下，Hildebrand最後一次親吻Hellelil。這幅作品因為使用水彩顏料繪製，館方為了保存其鮮明色澤，一週只展示兩次，每次只展示一小時。因此每次我總要使出渾身解數才能一窺「真顏」。

熱門小說

愛爾蘭國立美術館內，同時還收藏有義大利畫家卡拉瓦喬的〈The Taking of Christ〉，這幅畫作的出現充滿戲劇色彩。這幅本以被認定失傳的作品，於一九九〇年代在都柏林耶穌會的餐廳中被發現。起初人們以為該幅畫是卡拉瓦喬追隨者的複製品，最後在愛爾蘭國家美術館高級修復師Sergio Benedetti的敏銳洞察下被找到與認出。

為了慶祝愛爾蘭擔任歐盟輪值主席國，在愛爾蘭國立美術館現正推出「從林布蘭到馬諦斯」特展。下次造訪都柏林，除了暢飲健力士外，不妨深入探索這座城市的藝術風華。

展覽資訊 ： 「從林布蘭到馬諦斯」特展

時間：2026年7月18日至12月6日

地點：愛爾蘭國立美術館 版畫展

威廉．約翰．里奇《布列塔尼的修道院花園》 弗雷德里克．威廉．伯頓《砲塔樓梯上的會面》

本文作家： 張滿◎喜愛駐足於漂泊路途上，觀察人生百態的台南人。

●文章授權轉載自《旅讀Or 》雜誌第177期：從前，有個布拉格，未經同意，請勿轉載。

精華 FAQ Q1：愛爾蘭國立美術館有哪些吸引人的重要館藏？ 館內收藏卡拉瓦喬、莫內、畢卡索等國際大師作品，也有Jack B. Yeats與Francis Bacon等愛爾蘭藝術家作品，展現國際與在地藝術並陳的特色。

Q2：伯頓的《砲塔樓梯上的會面》為何難得一見？ 這幅水彩畫因色澤嬌貴需要特別保存，館方每週只展出2次、每次僅1小時，因此觀眾若想看到原作，往往得特地安排時間前往。

Q3：卡拉瓦喬《基督被捕》是如何被重新發現的？ 這幅原被認定失傳的作品，1990年代在都柏林耶穌會餐廳中被找到；起初被視為複製品，後來由美術館修復師Sergio Benedetti辨識確認。