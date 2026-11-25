數學 有「科學之母」、「科學的皇后」之譽，但你知道數學也與「帝王之學」息息相關嗎？故宮 推出「數理乾坤：故宮古籍中的數學」特展，翻開故宮典藏豐富的數學古籍，探索自先秦到大清，從丈量天地到經世治用的精采數學故事。

故宮策展人書畫文獻處劉國威研究員表示，提到故宮典藏的古籍文獻，大眾往往先聯想到經史子集或文人詩畫，而將「數學」視為現代教室裡冰冷抽象的公式。然而在傳統文化中，「算學」從來不是孤立的學科，而是古人認識宇宙秩序、治理國家與安頓日常的重要智慧。本次推出「數理乾坤」特展，正是希望打破文理藩籬，帶領觀眾重新看見藏在紙頁與器物之間的數理之美。

熱門小說

展名「數理乾坤」蘊含雙重意境：「數理」是精密推演的法則與度數規矩，「乾坤」則象徵天地萬物的運行之道。從上古「河圖洛書」以點數排列揭示奇偶對稱與幻方奧秘，到《周禮》將「九數」列為貴族子弟必學的「六藝」之一，數學自先秦以來便兼具哲學思辨與經世致用的精神。歷代算學家不僅在《九章算術》等經典中建立解題典範，更在宋元時期攀上高次代數與幾何的高峰，至明代則透過算盤將計算普及於市井民生，展現出兼具高度理論與生活溫度的算學傳統。到了十七、十八世紀，隨著西學東漸，數學更成為中西文明對話的橋樑。清代 康熙皇帝 因感於「己不知，焉能斷人之是非」而發憤研習西方天文算學，不僅在暢春園設館編纂集大成的《御製數理精蘊》，更將袖珍精緻的《對數表冊》與西洋繪圖儀器珍藏御前、隨侍在側。透過這些珍貴典籍與宮廷器物，我們得以一窺帝王與學者如何化繁為簡，在東西方知識交會中開拓新的視野。

清 繪圖儀器盒。 圖／國立故宮博物院

數學古籍不只是演算公式的載體，更凝結了歷代智者探索未知的好奇心與嚴謹精神。誠摯邀請觀眾走進展間，翻閱古人丈量天地的智慧結晶，在數字與圖形的交織中，感受那份跨越時空、蘊藏於方寸乾坤裡的理性與詩意。

「數理乾坤：故宮古籍中的數學」特展分為「序：先秦數理」、「算經十書」、「宋元的算學巔峰」、「明代的算學交流」及「清代的算學再興」等單元，呈現數學在傳統漢文化的演進軌跡：從建構宇宙秩序的「河圖洛書」、唐代奠基算學理論的「算經十書」、宋元登上數理巔峰諸野的「天元術」到清代中西數學思維的深度對話。透過故宮典藏珍稀善本，展現皇權視角下的中國數學史。

「算經十書」為唐代國子監所規定的算學教科書，是奠定中國傳統數學理論體系的核心經典。本單元展出記載「蓋天說」宇宙模型與勾股定理的《周髀算經》、首創等同現代高斯消去法的「方程術」與前瞻性的正負數概念的《九章算術》、經典名題「雞兔同籠」之源，且孕育出中國剩餘定理雛形的《孫子算經》等。這些珍貴文獻不僅記錄了圓周率、方程術等核心算法，更反映出清代學者對古代算經進行校勘與輯佚的學術努力。

《周髀算經》 清 康熙間毛氏汲古閣景鈔宋嘉定六年鮑澣之汀州重刊元豐七年祕書省本。 圖／國立故宮博物院

《九章算術》 清 乾隆間武英殿聚珍本。 圖／國立故宮博物院

第二單元「宋元的算學巔峰」呈現中國古代數學發展的黃金時代，宋元時期的數學成就可說傲視當時全球，包含高次方程數值解法的「天元術」、多元高次方程組的「四元術」，以及高階等差級數求和的「垛積術」等高深理論。《測圓海鏡》於元定宗三年（1248）撰成，全書藉「立天元一」（即設定未知數x）來構建並求解一元高次方程，乃宋元時期領先世界的數學成就。

《新編四元玉鑑》清 嘉慶間阮元進呈影鈔舊鈔本。 圖／國立故宮博物院

「明代的算學交流」單元呈現中國與朝鮮半島、日本以及西洋傳教士的交流對話。當時宋元時期的高深數學在中原本土逐漸稀見，卻在朝鮮半島與日本流傳，形成「禮失求諸野」的獨特現象。本單元展出明宣德八年（1433）朝鮮慶州府翻刊的珍本《楊輝算法》。該書總結南宋數學家楊輝的成就，探討高階等差級數求和的「垛積術」，以及展現宋代組合數學成就的「縱橫圖」。此作曾啟發日本「算聖」關孝和（Seki Takakazu,約1642-1708）對行列式及級數理論的研究，是明代早期科學交流的珍貴實物。明代末期，西洋傳教士引進歐洲的幾何學與實用算數，《幾何原本》由義大利耶穌會士利瑪竇口譯、明代大學士徐光啟筆受，萬曆三十五年（1607）首度刊行，是最早的《幾何原本》定本，開啟中西數學思維的初步對話。

《幾何原本》六卷 明崇禎間刊本。 圖／國立故宮博物院

「清代的算學再興」單元呈現康熙皇帝如何將中國傳統數學與西方數學深度融合且實現官方體制化。康熙皇帝將算學視為評判科學是非與鞏固統治合法性的重要手段，設立「蒙養齋算學館」，親自主持編纂科學巨著。本單元展出清代數學巔峰之作《御製數理精蘊》，該書不僅是東方數學百科全書，更首次在官方系統介紹西方代數（借根方）與對數表。在皇權提倡與西學東漸的刺激下，清代學者掀起復興與研究傳統算學的熱潮，將許多瀕臨散佚的算學經典重新整理，自唐漢以來的數學成就，終於集大成於《四庫全書》中。

更多展覽資訊 可至國立故宮博物院官網或至社群查詢。

《御製文集》。 圖／國立故宮博物院

「數理乾坤：故宮古籍中的數學」特展主視覺。 圖／國立故宮博物院

展覽資訊： 「數理乾坤：故宮古籍中的數學」特展

第一展期：2026/11/25-2027/02/28

第二展期：2027/03/05-2027/06/06

地點：故宮北部院區第一展覽館 N104陳列室