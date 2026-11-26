文∣孔令偉（作者為中央研究院歷史 語言研究所副研究員）

圖∣國立故宮博物院 提供

清 康熙8年 內府泥金寫本藏文龍藏經 「般若部」La函 上內護經板 國立故宮博物院藏

《金剛經 》是東亞流傳最廣的佛教 經典之一；一部《金剛經》，某種意義上也折射出一部世界史。現存最早有明確紀年的印刷品，正是唐咸通九年（868）敦煌藏經洞所出的漢文《金剛經》；此經除多種漢譯本外，另有藏、回鶻、西夏、蒙古、滿文等譯本。國立故宮博物院所藏康熙八年（1669）泥金寫本藏文《龍藏經》，般若部便收有藏文《金剛經》；清宮另有泥金蒙古文寫本與內府朱印滿文本傳世。循著這部經典在元、明、清三代的流傳，既能看見漢、滿、蒙、藏之間的佛教交流，也能重新思考多語佛典在清朝國家建構中的位置。

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清 康熙8年 內府泥金寫本藏文龍藏經 「般若部」Tshi函 金剛經 首、尾頁 國立故宮博物院藏

皇帝也抄經：寫經是供養，不只是抄書

抄寫檔案是為了保存內容，抄寫佛經卻是供養與修持，因此須齋戒沐浴，書法與材質也力求莊嚴。明永樂帝、清雍正帝皆曾親自注解《金剛經》，康熙帝更多次親抄。由於寫經的意義繫於功德而非文本傳遞，發願者與執筆者可以分離：雍正七年（1729）張照所寫《金剛經》，便是為皇帝代筆之例。

清 康熙8年 內府泥金寫本藏文龍藏經 以五彩綑經帶包裝龍藏經後的全函 國立故宮博物院藏

宮廷的佛教風尚也不只是上行下效。明崇禎二年（1629）宦官楊悟明在北京青塔寺所寫的《金剛經》，以泥金書於藏式磁青紙上，卷末更以硃筆抄錄排成寶塔形的藏文密咒，底本則是元至正元年（1341）刊刻的無聞思聰禪師注本。這件寫經揭示兩重延續：一是漢藏顯密的交融；二是元代注本並未因改朝換代遭棄置，反而在明清宮廷取得近乎權威的地位。雍正十年（1732）內府以同一注本製作的玉片《金剛經》，便是雍正帝為悼念亡弟怡賢親王允祥所造，據《活計檔》，工價約需銀八九百兩；經典、工藝與兄弟之情，在此熔於一爐。

從一〇八函泥金寫經到《龍藏經》

清朝統治兼有中原與內亞兩重面向，如何與滿、蒙、藏人群建立共同認同，佛教扮演了關鍵角色。順治十七年（1660），清廷首度下令以泥金抄寫蒙古文、藏文《金剛經》一〇八函；翌年順治帝駕崩，工程在孝莊皇太后主持下於康熙元年（1662）完成。入關不過十餘年、財力尚有限的清廷仍投入鉅資，且在眾多佛典中獨取《金剛經》，可見此經在蒙藏佛教世界之盛行。其後康熙六至八年（1667－1669）抄寫藏文金字《甘珠爾》，即世稱的《龍藏經》。《龍藏經》所收《金剛經》仍模仿源自南亞的貝葉經形制，中間留有二孔；寫本其實無須穿繩，卻保留此一形式以示尊重。其結尾並無密咒，與楊悟明寫本附加藏傳密咒恰成對照。

乾隆為什麼要重譯《金剛經》？

乾隆帝隨章嘉國師學法時披閱漢、藏、蒙諸本，發現藏文本與他熟悉的鳩摩羅什譯本頗有出入，於是「句商字榷」，完成滿、蒙、藏、漢四體的《御製重譯金剛經》，後來收入乾隆三十七至五十九年（1772－1794）刊刻的《清文繙譯全藏經》。這部俗稱「滿文大藏經」的巨著，滿文題名直譯其實是「清文繙譯大甘珠爾經」，主要據藏文《甘珠爾》譯出，並非三藏全譯，但僅此部分便耗時二十餘年。

清 乾隆37至59年 清文繙譯全藏經 內府朱印本 第19函 增壹阿含經 國立故宮博物院藏 故藏000123

滿文《金剛經》有幾個鮮明特色。其一，內容較漢譯諸本更接近梵、藏文本，如卷首明言與會者有「眾菩薩、摩訶薩」。其二，佛教名相多直接以滿文拼寫梵音，少用漢文借詞，如金剛作wacir、涅槃作nirwan。這是乾隆帝的刻意主張：漢字字音隨時代與方言而變，唐人所讀與清人已然不同；滿文是拼音文字，正可更精確地對音梵文。其三，譯文夾雜不少蒙古文與藏文借詞，顯示其間有蒙古文的中介。其四，經末附有以阿禮嘎禮字拼寫的〈金剛經心咒〉，不見於漢譯諸本，應出自章嘉國師的口傳。

最有名的例子是結尾的四句偈。鳩摩羅什譯本是六種漢譯中最早、也最通行的一種，國立故宮博物院所藏宋開慶元年（1259）壽聖寺刊本即採此譯，乾隆帝熟悉的也正是這一系統。羅什譯作「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，只列六喻；玄奘譯作「諸和合所為，如星翳燈幻，露泡夢電雲，應作如是觀」，九喻俱全。乾隆本以玄奘本為基礎，卻依藏文語序將「諸和合所為」移至第三句。這不是文字遊戲，而是為了忠實呈現梵、藏文本九喻三三成組、分別對應見相識、器身受用、過去現在未來的思想結構。

宋 開慶元年 壽聖寺刊本 金剛般若波羅蜜經 局部 國立故宮博物院藏

多語校經：漢學從來不是單一語文的學問

晚清震鈞《天咫偶聞》記載，乾隆開清字經館，「以唐古特文譯西番文，又以蒙古文譯唐古特文，再以清文譯蒙古文」，層層對勘。這與1929年陳寅恪致傅斯年信中所倡「以藏文校梵文，而藏文有誤，更進一步以蒙文校之，又核以中文」的方法如出一轍；傅斯年將研究機構命名為「歷史語言研究所」，「語言」所指正是這種語文學。震鈞曾嘆《清文繙譯全藏經》「世無傳本」，今日僅存兩套完帙：一套在拉薩布達拉宮，另一套須合臺北與北京兩座故宮所藏方能足成。

乾隆帝與章嘉國師逐字商榷的四體本並非為蒙古王公而作，而是君臣二人私下研讀的成果；單以政治權術解釋清帝的佛教信仰，恐怕失之簡略。多語種《金剛經》提醒我們：漢學從來不是單一語文或特定族群的學問。「《龍藏經》：皇權．信仰．藝術的盛世交響」特展（至2026年11月8日），正是從《金剛經》出發，重新理解故宮藏品與清代文化政策的契機。

● 本文摘錄自《故宮文物月刊 》524期11月號，原文〈佛經裡的多語世界―從《金剛經》看《龍藏經》與元明清漢滿蒙藏文化交流〉，作者孔令偉。

展覽回顧 《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響

展覽時間：2026.5.9-11.8

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