選舉投票 日前夕，插畫家 與圖文創作者 在 IG、Threads 掀起「投票響應串聯」，紛紛拿出看家本領，將投票提醒轉化為一場熱鬧的視覺接力。有人以可愛角色、幽默梗圖傳遞投票訊息，有人推出 ibon 列印明信片與貼紙，讓線上創作延伸為實體收藏；也有創作者透過漫畫、短影音，將投票資訊融入不同形式的內容，讓重要提醒更容易被看見。

這波串聯不只讓投票資訊在社群間流傳，也意外讓留言區成為一場線上創作展。網友熱烈分享自己看到的精彩作品，甚至敲碗更多創作者加入，讓一張張風格各異的投票圖文，展現台灣創作者豐沛的創意與活力。除了提醒 11 月 28 日投票，也有作品整理投票日指南，從攜帶身分證、印章與選舉通知單，到嚴禁亮票、手機應關靜音等注意事項，讓公共議題有了更親切、生活化的呈現方式。

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社群平台上的插畫，早已不只是可愛的圖像，更是創作者觀察生活、表達情緒與說故事的媒介。從描繪戀愛日常、職場心聲，到療癒系動物角色、充滿個人特色的奇幻想像，創作者透過鮮明的畫風與角色設定，累積出各自的辨識度，也讓作品成為粉絲日常中的熟悉陪伴。

本次盤點 26 位人氣插畫家與圖文創作者，從社群上廣受關注的創作者，到風格鮮明的獨立插畫家，帶你認識他們的創作特點、社群Instagram 帳號，以及這次為選舉所繪製的響應作品。

26 位人氣插畫家與圖文創作者

文章目錄 📝 廢物女友｜IG 粉絲數：68.1 萬

📝 ㄇㄚˊ幾兔｜IG 粉絲數：44.5 萬

📝 貓日｜IG 粉絲數：11.8 萬

📝 屎蛋唐尼｜IG 粉絲數：10.6 萬

📝 彎彎插畫家｜IG 粉絲數：7.6 萬

📝 小高潮色計事務所｜ikuiku studio｜IG 粉絲數：5.7 萬

📝 盈青｜IG 粉絲數：5.3 萬

📝 波波冰狗室｜IG 粉絲數：5.1 萬

📝 小黃間｜IG 粉絲數：4.9 萬

📝 高妍｜IG 粉絲數：4.1 萬

📝 草棉谷｜IG 粉絲數：4 萬

📝 愚室實驗所｜IG 粉絲數：3.8 萬

📝 刷比｜IG 粉絲數：3.1 萬

📝 Croter（洪添賢）｜IG 粉絲數：2.7 萬

📝 同事波菜｜IG 粉絲數：2.5 萬

📝 琦米 CHIMI｜IG 粉絲數：2.3 萬

📝 狗醬 • DOG JAM｜IG 粉絲數：2.3 萬

📝 平凡乙女日記 otomerui｜IG 粉絲數：2.2 萬

📝 樹寬日常｜IG 粉絲數：2.1 萬

📝 Dong Dong 咚東｜IG 粉絲數：1.7 萬

📝 Eli Lin 依萊｜IG 粉絲數：1.5 萬

📝 鳥控｜IG 粉絲數：1.4 萬

📝 章魚熊 TAKOKUMA｜IG 粉絲數：1.3 萬

📝 Tabbi L｜IG 粉絲數：1.2 萬

📝 THE WEIRD THINGS｜IG 粉絲數：1.1 萬

📝 河童堂｜IG 粉絲數：0.9 萬

📝 廢物女友｜IG 粉絲數：68.1 萬

創作風格：用直白搞笑又帶點自嘲的日常梗圖，戳中年輕族群的生活與感情共鳴。

創作者的IG：@lousygirlfriend

本次選舉圖：



📝 ㄇㄚˊ幾兔｜IG 粉絲數：44.5 萬

創作風格：可愛萌趣的角色與療癒日常插畫，兼具高度辨識度與角色周邊魅力。

創作者的IG：@machiko324

本次選舉圖：



📝 貓日｜IG 粉絲數：11.8 萬

創作風格：以貓咪日常與溫暖生活觀察為主軸，畫面親切且充滿療癒感。

創作者的IG：@neneko_ig

本次選舉圖：



📝 屎蛋唐尼｜IG 粉絲數：10.6 萬

創作風格：結合幽默生活觀察與鮮明角色個性，以輕鬆好笑的方式呈現日常與議題。

創作者的IG：@tonystan8787

本次選舉圖：



📝 彎彎插畫家｜IG 粉絲數：7.6 萬

創作風格：以經典簡潔線條與幽默日常漫畫著稱，用輕鬆笑點呈現生活大小事與時代記憶。

創作者的IG：@cwwany

本次選舉圖：



📝 小高潮色計事務所｜ikuiku studio｜IG 粉絲數：5.7 萬

創作風格：色彩大膽鮮明、視覺張力強，擅長以設計感與創意表現手法切入議題與日常。

創作者的IG：@ikuikustudio

本次選舉圖：



📝 盈青｜IG 粉絲數：5.3 萬

創作風格：柔和色調與細膩筆觸交織出帶點迷幻、溫柔與叛逆氣質的少女與療癒日常。

創作者的IG：@ho_yingching

本次選舉圖：



📝 波波冰狗室｜IG 粉絲數：5.1 萬

創作風格：以可愛狗狗角色與輕鬆幽默的生活感為主軸，畫風親切討喜且具辨識度。

創作者的IG：@carol_meat

本次選舉圖：



📝 小黃間｜IG 粉絲數：4.9 萬

創作風格：以溫暖柔和的視覺與情感陪伴為特色，描繪生活中的細膩情緒與日常風景。

創作者的IG：@littleyellowstudio

本次選舉圖：



📝 高妍｜IG 粉絲數：4.1 萬

創作風格：情感細膩、敘事氛圍濃厚，擅長透過人物神態與光影色彩描繪青春與內心世界。

創作者的IG：@_gao_yan

本次選舉圖：



📝 草棉谷｜IG 粉絲數：4 萬

創作風格：融合溫暖手感與細膩角色描繪，呈現療癒日常與柔和的生活故事氛圍。

創作者的IG：@rong_art

本次選舉圖：



📝 愚室實驗所｜IG 粉絲數：3.8 萬

創作風格：帶有幽默自嘲與奇趣實驗感的視覺風格，擅長用輕鬆玩味的方式回應生活與議題。

創作者的IG：@yu_shi_lab

本次選舉圖：



📝 刷比｜IG 粉絲數：3.1 萬

創作風格：具個人特色的角色與圖像語彙，將日常觀察轉化為生動有趣的視覺創作。

創作者的IG：@scrubbyinabox

本次選舉圖：



📝 Croter（洪添賢）｜IG 粉絲數：2.7 萬

創作風格：細膩溫暖又帶點奇幻敘事與土地關懷，擅長以豐富色彩描繪人物、日常與台灣在地文化故事。

創作者的IG：@croter_illustration

本次選舉圖：



📝 同事波菜｜IG 粉絲數：2.5 萬

創作風格：聚焦職場與日常互動觀察，以輕鬆幽默的視角呈現上班族的真實心聲。

創作者的IG：@coworkerpochai

本次選舉圖：



📝 琦米 CHIMI｜IG 粉絲數：2.3 萬

創作風格：擅長以細膩且富有特色的插畫筆觸描繪動物，尤其關注台灣自然生態與特有種動物，透過鮮明生動的圖像，呈現台灣生態之美，曾受邀與中華郵政合作，繪製最新一期插畫郵票就是他的傑作。

創作者的IG：@chimiwangillustration

本次選舉圖：

📝 狗醬 • DOG JAM｜IG 粉絲數：2.3 萬

創作風格：以狗狗角色與幽默生活觀察見長，並延伸推出 ibon 列印明信片與貼紙，互動與收藏感十足。

創作者的IG：目前提供資料未附IG主頁網址，可參考其 Threads作品與ibon列印資訊。

本次選舉圖：



📝 平凡乙女日記 otomerui｜IG 粉絲數：2.2 萬

創作風格：以細膩日常與少女心事為切入點，呈現貼近生活、溫柔真誠的圖文觀察。

創作者的IG：目前提供資料未附IG主頁網址。

本次選舉圖：



📝 樹寬日常｜IG 粉絲數：2.1 萬

創作風格：以平實溫暖的筆觸記錄生活與日常感受，節奏柔和且具親和力。

創作者的IG：@shukuan_2141

本次選舉圖：

📝 Dong Dong 咚東｜IG 粉絲數：1.7 萬

創作風格：風格可愛親切、節奏明快，以生活化角色與日常情境拉近讀者距離。

創作者的IG：@dong.dong.illustration

本次選舉圖：



📝 Eli Lin 依萊｜IG 粉絲數：1.5 萬

創作風格：細膩且富情緒張力的插畫與角色表現，能以視覺畫面傳遞深層感受與故事氛圍。

創作者的IG：@eli.pluma.lin

本次選舉圖：



📝 鳥控｜IG 粉絲數：1.4 萬

創作風格：以鳥類角色與趣味日常觀察為核心，呈現輕快俏皮的視覺風格。

創作者的IG：@bird_cone

本次選舉圖：



📝 章魚熊 TAKOKUMA｜IG 粉絲數：1.3 萬

創作風格：結合可愛角色設定與短影音動態呈現，用生動節奏傳達創作與生活趣味。

創作者的IG：目前提供資料未附IG主頁網址。

本次選舉圖：



📝 Tabbi L｜IG 粉絲數：1.2 萬

創作風格：兼具插畫藝術感與個人視覺語彙，畫面風格鮮明且具辨識度。

創作者的IG：@tabbiliaw_art

本次選舉圖：



📝 THE WEIRD THINGS｜IG 粉絲數：1.1 萬

創作風格：帶點奇趣怪誕與實驗感的角色與視覺設定，展現獨特的另類幽默。

創作者的IG：@the.weird.things

本次選舉圖：



📝 河童堂｜IG 粉絲數：0.9 萬

創作風格：以貓咪、青蛙與東洋童趣為核心，結合幽默日常與溫暖手作感，展現跨國交流的趣味視角。

創作者的IG：目前提供資料未附IG主頁網址。

本次選舉圖：

