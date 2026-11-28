文 / 王韻涵(國立歷史 博物館 展覽組研究人員)

圖 / 國立歷史博物館

一雙圓睜大眼，靜謐攀伏三千年，凝視著……；商周青銅 器上的蜿蜒迴轉符紋，神祕而威嚴，引發人們無數神怪想像；綜觀不同朝代文獻，本文以國立歷史博物館（以下簡稱史博館 ）典藏青銅器為線索，探尋饕餮紋在青銅器上所承載的脈絡，解讀其造型的意義、特色與文化意涵。

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從歷史文獻采風，古人眼中饕餮是什麼？

提到「饕餮」，會令人想到怎樣的形象？而「饕餮」其實究竟是人、獸，還是紋飾？歷來各有說法。透過下列線索，或可一探究竟。

《左傳•文公十八年》記載：「縉雲氏有不才子，貪於飲食，冒於貨賄，侵欲崇侈，不可盈厭；聚斂積實，不知紀極；不分孤寡，不恤窮匱，天下之民以比三凶，謂之饕餮。」是說黃帝掌管軍政的官員縉雲氏，有位不成器的兒子，貪吃、貪財，又不顧弱小，因此被天下人稱為「饕餮」。《史記•五帝本紀》承襲《左傳》記載，將饕餮視為惡人形象。「饕餮」一詞成了貪吃、貪婪凶惡之人的代稱。

後世流傳的《呂氏春秋•先識覽》：「周鼎著饕餮，有首無身，食人未咽，害及其身，以言報更也。」意指周代青銅鼎怪獸的圖案，有頭卻沒有身體，在吞食人時還沒嚥下，連自己的性命也賠了進去，警惕了人們因果報應。

《山海經•北山經》：「鉤吾之山……有獸焉，其狀如羊身人面，其目在腋下，虎齒人爪，其音如嬰兒，名曰狍鴞，是食人。」指在盛產玉石與銅礦的鉤吾山有一種名叫狍鴞的怪獸，羊身人面、眼睛長在腋下，長著虎牙和人爪，叫聲像嬰兒，兇猛食人。經中雖未直接記載「饕餮」，而東晉學家郭璞為《山海經》作注時指出：「為物貪惏，食人未盡，還害其身，像在夏鼎，《左傳》所謂饕餮是也。」說是狍鴞極為貪婪，在吃人還沒吃完時，就把自己也吃掉了。它的形象被鑄刻在夏朝的九鼎上，融會了《左傳》和《呂氏春秋》裡所說的惡人與怪獸的「饕餮」形象。

前述古來記載相承連串，原本象徵貪婪的「饕餮」，逐漸成為怪獸形象，影響了後世將商周青銅器獸面紋泛稱「饕餮紋」的觀念。

《神異經》現存通行本：「西南方有人焉，身多毛，頭上戴豕，貪如狼惡，好自積財，而不食人穀。強者奪老弱者，畏群而擊單，名曰饕餮。」另有版本作：「西南方有人焉，身如牛，人面，目在腋下，食人。」都將饕餮塑造成兼具人獸特徵的存在。如此由象徵貪婪無厭的「惡人」，轉化為更具體與超自然力量的神怪形象，從道德寓意走向帶有奇異色彩的怪物敘事，理推饕餮並非商周時對紋飾的原始稱呼，確是後世逐步建構的文化意象，一種符號的視覺形象之代稱逐漸為世人所認識。

神話?怪獸?怎麼看青銅器上的饕餮紋？

北宋古器物圖錄開始將青銅器上凸顯動物頭部的紋飾稱為「饕餮」。如呂大臨《考古圖》記癸鼎：「中有獸面，蓋饕餮之象。」自此，「饕餮紋」一詞逐漸流行於金石學與考古研究；近代亦有學者，為擺脫後世比附、回歸紋飾本身的形態特徵與分類，如張光直、張濟及黃銘崇等，主張稱「獸面紋」。然「獸面」或「饕餮」暫且不論爭之，那麼青銅器上的饕餮形象具有哪些特徵？以下列舉史博館藏十件，由不同器型與紋飾細節中發現一個事實：商周青銅器上的「饕餮」，並非某種真實或神話動物的寫生或描繪，而是一套跨越器型、高度結構化的視覺符號系統。宋人將之統稱為「饕餮紋」，其實也是後世的一種文化投射。

從「鼎」看獸面的構成邏輯

鼎作為最重要的祭祀禮器，紋飾最能體現工匠的設計思維。商晚期《鼎》（典藏編號30158），腹部呈三個鼓起的袋足。其工匠巧妙地以袋足作為物理分界，袋足的鼓面上，獸面左右對稱，視覺中軸正是位於兩顆圓凸的雙眼之間，雙眼為圓形乳釘狀凸起，周圍是風格偏平、線條流暢的雲雷紋。而商晚期《鼎》（典藏編號30171），器腹三組獸面紋，以六道凸起扉棱均勻分隔器身。每組獸面正中央的扉棱，是該組紋飾的鼻，目之中軸，獸面兩側的扉棱強化了組與組之間的邊界秩序感。此器面主紋浮雕，上刻陰線，下有細密背景紋，強烈的立體效果，展現紋飾空間結構高度層次。高本漢（Bernhard Karlgren）在相關研究中透過風格分析，將獸面紋分為「寫實」與「裝飾」兩類，正也強調此具象與抽象元素的巧妙融合。所以說，商周青銅器上的紋樣，與後世記載的「饕餮」，並不存在必然的對應關係，更多的是工匠以器形靈活運用結構與扉棱來建立紋樣的神聖對稱秩序。

《鼎》，商晚期，高20.2寬16.3×16.9公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號30158。

《鼎》，商晚期，高20.2寬16.3×16.9公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號30158。

《鼎》，商晚期，高23.3寬24×25公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號30171。

《鼎》，商晚期，高23.3寬24×25公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號30171。

從「爵」與「斝」看紋飾的動態調適

史博館藏的爵與斝，對於青銅器型的紋飾動態變化提供了極佳的觀察樣本。商中早期《饕餮紋銅爵》 ，上腹壁近直，並飾一周帶狀獸面紋，線條簡潔可辨識橢圓形雙眼、眉、鼻與尾等特徵。另《單柱饕餮紋銅爵》 ，器腹紋飾呈帶狀布局，獸面有明確的凸眼與雲雷紋地紋。紋飾從幾何簡化走向繁密精細，一致的順應腹部器型特徵布局變化。

《饕餮紋銅爵》，商中早期，高16公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號89-00638。

《饕餮紋銅爵》，商中早期，高16公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號89-00638。

《饕餮紋銅斝》，商早期，高22.5公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號89-00637。

《饕餮紋銅斝》，商早期，高22.5公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號89-00637。

商早期《饕餮紋銅斝》，上腹飾一帶狀簡單的饕餮紋，雙眼圓凸，線條粗獷質樸，無地紋。另一件商晚早周《獸面紋斝》，紋飾突破空間，器腹極具張力，除了頸部飾有細長的三段式饕餮紋外，三個腹足部各飾一組圖紋；巨大的圓凸雙眼，搭配銳利的勾連線條，氣勢非凡幾據上半器身。紋飾的視覺系統隨器型與工藝靈活調適，展現商周工匠對空間秩序與視覺張力的掌握。

《獸面紋斝》，晚商早周，寬22.5、高31.5、口徑18公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號88-00415。

《獸面紋斝》，晚商早周，寬22.5、高31.5、口徑18公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號88-00415。

《獸面紋斝》，晚商早周，寬22.5、高31.5、口徑18公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號88-00415。

《獸面紋斝》，晚商早周，寬22.5、高31.5、口徑18公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號88-00415。

《獸面紋斝》，晚商早周，寬22.5、高31.5、口徑18公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號88-00415。

從「觚」與「尊」看紋飾的空間分割

觚與尊皆為高長器身的酒器，工匠必須在有限器型空間下進行紋飾的布局與分割。館藏兩件商晚期《觚》，器型特徵是口緣外侈，收束腰部、外撇圈足均有饕餮紋，雙目清楚，以細密的雲雷紋襯托。前者腰部設有兩道垂直的扉棱，構成了中軸，使獸面得以精確對稱展開。後者腰部與圈足各有四道扉棱，強化了器物結構感，劃分了不同組紋飾的邊界。前者紋飾淺平，風格內斂；後者紋飾深峻立體，扉棱較明顯，主紋、輔助紋與背景紋層次分明，是商晚期「三層花」技術的極致。

《觚》，商晚期，高29.5 寬14.3x15.3，國立歷史博物館館藏，典藏編號30160。

《觚》，商晚期，高29.5 寬14.3x15.3，國立歷史博物館館藏，典藏編號30160。

《銅觚》，商晚期，高30.6口徑18公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號06885。

《銅觚》，商晚期，高30.6口徑18公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號06885。

館藏商晚期《尊》，紋飾於空間布局分明，中腰與圈足飾饕餮紋。從上到下形成完整視覺節奏，雙眼與中央的扉棱（鼻樑）清晰立體，呈秩序感與莊嚴氛圍。相較西周《獸面紋銅尊》，其口沿大幅外撇，僅中腰飾三組對稱饕餮紋，器腹仍見雙目圓凸，紋飾布局與層次感明顯弱化。饕餮紋至西周似神祕威懾感趨淡，裝飾性增強；惟前後者本質仍為視覺系統元素而非具體物像之描繪。

《尊》，商晚期，高24.2、寬19公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號30162。

《獸面紋銅尊》，西周，高33.9、口徑25.3底徑15公分，國立歷史博物館館藏，典藏編號06921。

綜上，饕餮紋具有鮮明的「模組」特徵，可視為擷取猛獸最具威懾力的頭臉特徵，以模組化的幾何線條置於嚴謹的對稱框架中，如同貝格利（Robert Bagley）從工藝技術切入，指出紋飾的複雜性與鑄范技術緊密關聯，結構具有強烈的視覺自律性。而再搭配雲雷紋作為背景，透過反覆組構，形成莊嚴而神祕的視覺效果，營造出如學者摩根（David Morgan）2005年所稱的一種超越自然的「神聖凝視」（the sacred gaze）。羅樾（Max Loehr）則在研究中劃分出五個風格階段，揭示其由簡至繁、由平面至立體的風格演進邏輯。此外，沃夫林（Heinrich Wölfflin）的形式主義分析法尤為關鍵，他的「平面與縱深」、「封閉與開放」原則，對我們理解獸面紋的空間邏輯極具啟發，可用以解析商周工匠如何將立體獸面嚴格壓縮為平面左右對稱的構圖，以扉棱為中軸構成封閉與開放的視覺張力。這些多元視角共同印證，無論稱獸面或饕餮，其本質並非具體神怪的描摹，而是一套高度結構化的視覺編碼系統。

宗教與神權體制中深刻的文化意涵

前述館藏青銅器，於商周以稀珍銅、錫合金並繁複工藝鑄造，具有高度固定空間秩序與神聖性的視覺語言，是王室與貴族身分、權力與禮制秩序象徵。而青銅器廣泛用於祭祀、宴饗、朝聘等重大禮儀，在祭天、祭祖時，更是溝通神人、祈求祖先庇佑、族群興盛與祭祀順利的重要媒介。因此饕餮紋，不僅具有裝飾功能，更承載宗教信仰、政治權威與禮制文化等多重意涵。

天人溝通的中介

商代社會尊神重鬼，祭祀是國家大事。人類學家張光直指出，商周青銅器上的動物紋飾並非單純裝飾，而是巫覡在祭儀中溝通祖先神靈的媒介。學者艾蘭（Sarah Allan）則從神話學與宇宙觀出發，視其為商代宗教中連接人、神與動物世界的關鍵符號。在巫覡信仰的宇宙觀中，具神聖力量的動物形象穿越不同世界，是神靈顯現的象徵，青銅禮器也成為聯繫人神的重要載體。如前述館藏觀察，饕餮紋多位於器腹最醒目的位置，並以中央棱脊形成神聖對稱，祭儀中的視覺焦點集中於獸面之上，揭示神人溝通的象徵意義與地位。當圖像透過回視觀者，建立超越時空的連結，「神聖凝視」（the sacred gaze）的視覺傳達也隨即達成。在青銅器的具體語境中，「凝視」的主體並非器物本身，而是以獸面雙眼為表徵的神靈與祖先。當祭拜者在祭祀儀式中與獸面四目相對時，這道來自超自然力量的「回視」，構成了神人溝通的確認機制，使儀式中的溝通功能得以充分展現。

王權秩序的象徵

饕餮紋亦具有彰顯王權與維護秩序的政治意涵。《說文解字》所載大禹鑄九鼎、刻神怪異獸以辟邪，鼎成為王權與天命象徵，可作為具有鎮護辟邪與承載天命功能的理解參考。學者杭春曉認為，其可視為象徵祖先神靈降臨，與人間溝通的媒介。如前述館藏所見，多藉扉棱、中軸與規律排列建立秩序化構圖，形成嚴整的裝飾系統。這種講究對稱與秩序的設計，正反映當時禮制社會追求等級、權威與神聖性的政治理念，營造莊嚴神聖的祭祀氛圍，藉由此賦予統治者神聖性與合法性，以鞏固王權及其禮制秩序。

綜合史博館藏十件青銅器，饕餮紋隨器型、年代與工藝而呈現不同樣貌，其空間構形的配置、對稱的構圖、紋飾繁密層次，建構出神聖而莊嚴的視覺秩序，體現商周人藉由青銅禮器建構神人溝通、祖先崇拜，與王權秩序的深刻文化符號與意涵。

三千年後，凝視青銅上的獸面，饕餮是否也靜靜回凝？默默傳遞商周古人對神靈、祖先與秩序的想像與故事。獸面乎？饕餮乎？你我則在這跨越時空的容器中被盛載、流傳與延續，不只是神怪想像，而是一同構建了文化意象與視覺形象符號的趨同。

參考資料

杭春曉，《商周青銅器之饕餮紋研究》，北京市：文化藝術出版社，2009。

馬承源，《中國青銅器》，上海：上海古籍出版社，2023。

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趙曉慧，趙心語，〈論饕餮紋的演變與文化內涵〉，《美術教育研究》第12期 (2022)，頁25-27。

郭秀，〈解析商代青銅器饕餮紋〉，《東南傳播》第4期 (2007)，頁129-130。

Karlgren, Bernhard. Yin and Chou Researches. Stockholm: Museum of Far Eastern Antiquities, 1935.

Loehr, Max. Ritual Vessels of Bronze Age China. New York: Asia Society, 1968.

Bagley, Robert W. Shang Ritual Bronzes in the Arthur M. Sackler Collections. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.

Allan, Sarah. The Shape of the Turtle: Myth, Art, and Cosmos in Early China. Albany: State University of New York Press, 1991.

Wölfflin, Heinrich. Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art. New York: Dover Publications, 1950.

Morgan, David. The Sacred Gaze: Religious Visual Culture in Theory and Practice. Berkeley: University of California Press, 2005.