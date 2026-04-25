當企業算的不只是利潤 ：聯經第三屆「人文企業獎」，38家企業獲表彰

聯經出版主辦，第三屆「人文企業獎」頒獎典禮暨分享會於4月24日登場，現場頒發生態保育、地方發展、教育提升、藝文推動、社會關懷及創新特別獎等五大類組，合計47項獎項，，共計38家企業與團體獲獎。

本屆評審團由願景工程基金會董事長陳冲擔任召集人，並邀請五位來自產官界的跨部會首長共同參與評審，頒獎人則由陳冲董事長、林騰蛟教授，及聯經出版發行人林載爵共同擔綱。

聯經出版發行人林載爵致詞。攝影／嘩編

林載爵發行人在致詞中特別提及個人對人文企業內涵的思索。發行人由「企」這個字談起——該字拆開來看，便是無人則止。唯有以人為中心，對於社會、教育、生態的關懷才能真正擴散。雖是趣味性的開場白，卻也呼應了聯經設立「人文企業獎」的初衷。

陳冲也在感謝評審團辛勞之餘，表達了對此一獎項的更深刻期待，希望藉由人文企業獎的頒發，鼓勵法人不只在創造利潤上努力，也要更像自然人，更加有人味，「尤其在這個自然人越來越失去彼此關懷的時代。」話語簡短，卻是言簡意賅。

讀書，是一本萬利的事

本屆「特別貢獻獎」由洪建全基金會創辦人簡靜惠獲得，評審團一致肯定洪建全基金會多元、系統性地深耕文化藝術領域，以制度化且前瞻性的視野推動藝文發展，對台灣社會貢獻卓越。獎項由陳沖董事長擔任引言人。陳冲表示，曾有前輩告訴他「輸就是贏」，直到近年他才領略到其中的道理，「書」就是贏。

願景工程基金會董事長陳冲（左）、洪建全基金會創辦人簡靜惠（右）。攝影／嘩編

簡靜惠女士發表感言時，感嘆高齡獲獎，「生命走到這裡，已疊滿了花朵。」她表示，當年因為創辦《書評書目》雜誌，才更有自信走在人文的路上。這一次獲獎，她感謝評審的肯定、感謝家人的一路支持，更感激那份因讀書而來，自幼伴隨她到今日的光彩。

簡靜惠女士回應陳冲董事長的說法，字字篤定，「書就是贏，讀書，真的是件一本萬利的事！」

各類組獲獎名單

【社會關懷】

典範獎由深耕公益逾三十年的統一超商（「把愛找回來」募款平台）、63年持續推動捐血運動的中華捐血運動協會、73年扶助弱勢的基督教芥菜種會，以及近30年服務唐氏症與身心障礙者的中華民國唐氏症基金會共同獲得。

傑出獎得主包括：推動「愛傳球」專案的中國信託商業銀行、以10餘項計畫改善秀林鄉居民生活的亞洲水泥、開辦鴻海星光一對一課後輔導的鴻海教育基金會、扶助弱勢兒少與單親家庭的台灣觀心關懷協會，以及關懷獨居長者並提供醫療喪葬救助的臺灣太祖慈善會。

創新特別獎則由以母語友善方式提升移工理財與防詐知能的台北富邦商業銀行，以及整合跨科合作打造全人照護系統的臺北醫學大學附設醫院顱顏中心獲得。

【藝文推手】

卓越獎由長期以音樂與體育支持孩子教育的公勝保險經紀人公司，及深耕池上秋收稻穗藝穗節的池上多力米公司獲得。傑出獎頒予經營金馬賓館當代美術館的御盟集團、推動Big City街頭藝術節的遠東巨城、攜手全聯善美的文化藝術基金會保存柑仔店文化的全聯實業公司、長期推動藝術結合生活的上海商業儲蓄銀行文教基金會，以及舉辦中國信託當代繪畫獎、鼓勵青年藝術家的中國信託商業銀行文教基金會。

攝影／嘩編

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【教育提升】

典範獎由長年推動「讓愛看見希望計畫」的磊山保險經紀人公司獲得。卓越獎頒予威剛科技（清寒扶助與STEAM課程）、環境友善種子公司（產官學永續推廣），以及設置「愛的書庫」的台灣閱讀文化基金會。同時獲得卓越獎與創新特別獎的有：中國信託商業銀行「閱讀MVP」計畫、以科技縮短長者數位落差的技嘉教育基金會，及推動議題教育「怪咖計畫」的隆中向上教育基金會。傑出獎則由統一超商好鄰居文教基金會與新代教育基金會獲得；舊振南食品公司以產學合作培育漢餅新血，同時獲得社會關懷傑出獎與創新特別獎。

【地方發展】

典範獎由長期深耕池上、推動農業建築再利用與文化創生的池上多力米公司獲得。卓越獎由扎根深坑46年、近期推動深坑茶葉復興結合樂齡藝術行動的金寶電子公司獲得。傑出獎頒予推動宜蘭傳藝園區傳統建築整修的全聯實業公司，以及推動「地方創生行動家+」志工專案的凱基金控。

【生態保育】

卓越獎由開發友善生態系列商品的全聯實業公司獲得。傑出獎頒予深耕永續旅遊的雲品國際酒店、推動海洋保育的榮成紙業，以及認養茄萣公14鹽化荒地、成功復育逾萬棵植栽的高雄市愛種樹協會。

主辦單位聯經出版強調，企業的價值不僅在於創造利潤，更在於能否與社會產生共感，成為推動社會進步的重要力量。未來亦期盼有更多企業加入行列，攜手為社會創造更具溫度的改變。