藝術迷必收！「威廉．透納特展」與黑沃咖啡聯名台灣限定咖啡8/22全台上市
今夏台灣最受矚目的國際藝術大展「威廉．透納特展」，現正在中正紀念堂盛大展出，威廉．透納被英國民眾票選為「英國最偉大的畫家」，其肖像不僅被印在20英鎊紙鈔上，更被後世認為是印象派先驅，足見其在西洋藝術史上占有無可取代的關鍵地位。今年適逢威廉・透納誕生250週年，史上最大規模的威廉．透納全球巡迴展第三站，來到台灣展出，黑沃咖啡與展覽主辦單位攜手合作，推出兩款透納知名畫作限定咖啡杯身，讓台灣民眾在享受咖啡香的同時，也能沉浸在透納的藝術世界。8月22日起全台黑沃咖啡門市限量上市，重現「光之畫家-透納」跨時代的影響力。
推出「藍色瑞吉山之日出」、「威尼斯—聖母安康聖殿」獨家設計
「威廉．透納特展」與黑沃咖啡合作的杯身，選擇了透納公認最傑出的作品之一、深受全球藝術迷喜愛的《藍色瑞吉山之日出》與《威尼斯—聖母安康聖殿》二幅鉅作進行設計。《藍色瑞吉山之日出》有「全世界最知名的水彩畫」之一美名，曾在2006年於倫敦佳士得拍賣以580萬英鎊被私人收藏家拍下，創下了英國史上水彩畫的最高拍賣紀錄，但英國政府為了不讓國寶級鉅作離開英國，隨即實施了出口禁令，並發起了全民募資，最終以約2億台幣天價成功將畫作留在英國。《藍色瑞吉山之日出》能在透納250歲誕辰之際在台首次亮相，具有重大意義，黑沃咖啡特別選定此幅畫作躍上杯身，希望讓台灣民眾不僅認識作品故事，更能在生活中貼近藝術文化！主辦單位聯合數位文創並表示：「《藍色瑞吉山之日出》將於台北站展出後就會回英國泰德美術館封存，將是 10年內最後一次公開展出，台灣民眾千萬不要錯過這次機會！」
透納筆下的威尼斯風景，被眾多評論家認為是作品中最神奇且最富詩意的系列主題，透納擅長呈現威尼斯在不同時刻下截然不同的光線及氛圍，成為極少數能與這座水上都市獨特氣質產生共鳴的藝術家，受到後世盛讚。被選定為另一款杯身設計的畫作《威尼斯—聖母安康聖殿》將威尼斯畫得像仙境一般，朦朧迷人的運河連接宏偉建築，完全不像人間景致，躍上杯身的同時也帶出飄渺迷幻的威尼斯風情。兩款超絕美的黑沃咖啡限定杯身，自8月22日起於黑沃咖啡全台門市上市（實際到貨依各門市送達時間為主），預計將造成藝術迷瘋搶，藝術愛好者們千萬不要錯過！
消費即享透納展購票優惠價450元 看完展還可收藏限定濾掛禮盒
本次合作除了限定咖啡杯身設計外，更推出了全球限量的「TURNER｜2025年透納展濾掛禮盒」作為台北站限定獨家商品。黑沃咖啡表示：「黑沃咖啡以最滋養肥沃的黑土為名，擁有專業烘豆技術與世界級品鑑流程，致力於孕育出最好的咖啡，注重每一次的咖啡體驗，一如本次展覽期盼觀眾能夠沉浸在透納畫中世界，像品味咖啡風味一般細膩地感受透納畫中光影、色彩，開創藝術與生活美學的完美結合。」濾掛咖啡包裝選擇了：《嘆息橋、總督宮和海關大樓，威尼斯：卡納萊托的繪畫》、《布魯嫩，從琉森湖的視角：樣本習作》、《阿波羅和達芙妮的故事》與《威尼斯聖喬治馬焦雷聖殿，從歐羅巴酒店（朱斯蒂尼安宮）望向巴辛諾，面向日落方向》，共四幅透納獨樹一幟的風景畫作，對應精四種精品咖啡風味，以畫作的配色、筆觸、創作精神與咖啡香做連結，僅限展覽期間在黑沃咖啡官網、全台門市與透納展覽商店銷售。
「威廉．透納特展：崇高的迴響」即日起至10月12日在台北中正紀念堂展出，精選高達80幅透納最具代表性的畫作以及28件頂尖當代藝術家的作品，展覽商店還有眾多台灣站獨家限定商品，包括超人氣的帆布袋、完售再追加上架的雙面畫框與流沙磁鐵、超精緻的陶瓷杯墊，還有依照畫冊形象設計的精裝筆記本，挑戰大家的荷包極限！展覽期間，凡於黑沃咖啡官方網站、實體門市消費即可獲得展覽購票折價券，憑折價券至現場票亭購票享450元優惠價（原價500元），現省50元，詳情請上展覽官方網站查詢！
展覽資訊：
「威廉．透納特展：崇高的迴響」英國泰德美術館典藏
展覽時間：2025.6.27-10.12
展覽地點：中正紀念堂 一、二展廳
udn售票官網：https://ufl.tw/gznwm
展覽FB：https://www.facebook.com/turnertaipei2025/
展覽IG：https://www.instagram.com/turner_taipei2025/
★售票｜全票500元
【參展藝術家】
約瑟夫．馬洛德．威廉．透納（Joseph Mallord William Turner）
(以下依姓氏字母順序)
約翰．亞康法（John Akomfrah）
愛德華．伯汀斯基（Edward Burtynsky）
彼得．多伊格（Peter Doig）
奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）
霍德華．霍奇金（Howard Hodgkin）
羅尼．霍恩（Roni Horn）
彼得．蘭永（Peter Lanyon）
理查德．朗（Richard Long）
麗莎．米爾羅伊（Lisa Milroy）
科妮莉亞．帕克（Cornelia Parker）
凱蒂．帕特森（Katie Paterson）
馬克．羅斯科（Mark Rothko）
沃爾夫岡．提爾曼斯（Wolfgang Tillmans）
潔西卡．沃博伊斯（Jessica Warboys）
更多威廉‧透納
- 畫作曾被笑是龍蝦沙拉和肥皂水！20英鎊上的英國傳奇畫家透納
- 台幣500元改鈔遭熱議！盤點英鎊民選改鈔流程與設計巧思
- 連印象派大師莫內都受他啟蒙：「光之畫家」威廉．透納
- 當畫作遇上交響樂——透納筆下的金色幻象與浪漫音律
- 英國「記者畫家」透納，用畫作紀錄現實暗諷時事
- 以文字重現藝術大師靈魂，美國總統國家與社會貢獻獎得主韓秀解讀《色彩魔術師：透納》
- 以專心一志繪畫，反擊惡意評論──透納《日出》磅礡問世
- 歷史上詭異的「災害之年」！藝術家透納如何將痛苦昇華，啟發舉世聞名的印象派？
- 聚焦光與色的魔法 透納敬畏自然更省思人類文明發展
- 「威廉．透納特展－崇高的迴響」展前暖身 《色彩魔術師》傳記作家韓秀剖析九幅經典鉅作
- 倫敦Tate Britain美術館一日散策：河岸邊的大鐘、透納的色彩魔法、英式茶屋的慢時光
