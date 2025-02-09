2025台北國際書展／「我們都是AI時代夜行者」謝哲青與歐馬克談其使用與抉擇

琅琅悅讀／ 台北國際書展

成功創造有效的，會是人類文明史中最大的事件，或是最糟的事件，我們沒辦法知道，我們將會接受AI無限的幫助，或是被它忽略，或被它毀滅。」已故物理學家史蒂芬·霍金曾說。

書名：《連結：從石器時代到AI紀元》
作者：哈拉瑞
出版社：天下文化

如今AI充斥生活各個面向的時代，從最基礎的演算法，到ChatGPT、生成式創作，AI的存在感越發難以忽視，科幻電影中常見令人恐懼的劇情—AI的取代、反嗜與毀滅，是否有可能在某天真實上演，是許多人關心的議題。

2025今（8）日在主題廣場舉辦「重新《連結》—AI時代的困境與突破」講座，邀請到知名作家與主持人，以及專業廣播主持人歐馬克，與民眾透過《連結》一書，探討應如何應對AI時代。

《連結》是由以色列歷史學家哈拉瑞所著。與他所撰寫的人類三部曲—《人類大歷史》、《人類大命運》、《21世紀的21堂課》不同，《連結》的政治意味更為強烈。書中透過歷史故事舉例，講述人類文明在在處理資訊上的變化，以及這些變化如何改變歷史，哈拉瑞運用隱微的鉤子，告訴讀者AI也可能是恐怖時代的開始。

以色列歷史學家哈拉瑞的其他著作
（左起）人類三部曲—《人類大命運》、《人類大歷史》、《21世紀的21堂課》>

談到何謂「資訊」，謝哲青以占星舉例，水星的逆行本身只有數學跟物理上的意義，但占卜師透過詮釋，賦予現象含意，人類於是被影響。因此，資訊只是連結的媒介，是人們將這些資訊用在什麼地方的行為決定了它的功能，進而影響我們的生活日常。

同理於AI的應用，我們如何使用跟看待這項工具，才是關鍵所在，「人類所有的知識跟經驗只能看到一點，我們都是在黑夜裡面行路，有些人需要燈，有些人不用。」謝哲青說道，「就像科技本身沒有好或壞，而是你決定要怎麼過日子。」歐馬克也認為，若使用工具時不知道如何自我修正跟停止是危險的事情，而《連結》這本書的前言就是以〈前方的路滿布荊棘〉，諭示著對未來的悲觀想像。講座最後，謝哲青再次提醒「重要的是我們的判斷，保持質疑跟清醒。」

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

2025台北國際書展

展覽資訊：

2025第33屆台北國際書展

Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
※書展訊息詳見官網

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
台北國際書展 謝哲青 天下文化 AI

逛書店

專案管理輕鬆學：PMP國際專案管理師教戰寶典（第三版）[適用PMBOK第七版（含敏捷管理）]

NT$ 450

AI世代與我們的未來：人工智慧如何改變生活，甚至是世界？

NT$ 254

輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密

NT$ 315

一小時讀通世界金融史：從古羅馬帝國、羅斯柴爾德家族到金融海嘯，看懂國家興衰與金融巨頭崛起的意外真相！

NT$ 266

延伸閱讀

2025台北國際書展／外交部長林佳龍35本清單：三民書局高達9本，盡展國際史觀

2025台北國際書展／藝術大師江賢二親臨！與嚴長壽從《江賢二：以美淨化人心》暢談到藝術園區落成

2025台北國際書展／「我們都是AI時代夜行者」謝哲青與歐馬克談其使用與抉擇

2025台北國際書展／實體書有存在必要！白先勇與隱地持續筆耕，共同見證爾雅50週年

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。