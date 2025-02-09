2025台北國際書展／「我們都是AI時代夜行者」謝哲青與歐馬克談其使用與抉擇

「成功創造有效的AI，會是人類文明史中最大的事件，或是最糟的事件，我們沒辦法知道，我們將會接受AI無限的幫助，或是被它忽略，或被它毀滅。」已故物理學家史蒂芬·霍金曾說。

書名：《連結：從石器時代到AI紀元》

作者：哈拉瑞

出版社：天下文化

如今AI充斥生活各個面向的時代，從最基礎的演算法，到ChatGPT、生成式創作，AI的存在感越發難以忽視，科幻電影中常見令人恐懼的劇情—AI的取代、反嗜與毀滅，是否有可能在某天真實上演，是許多人關心的議題。

2025台北國際書展今（8）日在主題廣場舉辦「重新《連結》—AI時代的困境與突破」講座，邀請到知名作家與主持人謝哲青，以及專業廣播主持人歐馬克，與民眾透過《連結》一書，探討應如何應對AI時代。

《連結》是由以色列歷史學家哈拉瑞所著。與他所撰寫的人類三部曲—《人類大歷史》、《人類大命運》、《21世紀的21堂課》不同，《連結》的政治意味更為強烈。書中透過歷史故事舉例，講述人類文明在在處理資訊上的變化，以及這些變化如何改變歷史，哈拉瑞運用隱微的鉤子，告訴讀者AI也可能是恐怖時代的開始。

以色列歷史學家哈拉瑞的其他著作

（左起）人類三部曲—《人類大命運》、《人類大歷史》、《21世紀的21堂課》>

談到何謂「資訊」，謝哲青以占星舉例，水星的逆行本身只有數學跟物理上的意義，但占卜師透過詮釋，賦予現象含意，人類於是被影響。因此，資訊只是連結的媒介，是人們將這些資訊用在什麼地方的行為決定了它的功能，進而影響我們的生活日常。

同理於AI的應用，我們如何使用跟看待這項工具，才是關鍵所在，「人類所有的知識跟經驗只能看到一點，我們都是在黑夜裡面行路，有些人需要燈，有些人不用。」謝哲青說道，「就像科技本身沒有好或壞，而是你決定要怎麼過日子。」歐馬克也認為，若使用工具時不知道如何自我修正跟停止是危險的事情，而《連結》這本書的前言就是以〈前方的路滿布荊棘〉，諭示著對未來的悲觀想像。講座最後，謝哲青再次提醒「重要的是我們的判斷，保持質疑跟清醒。」

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網