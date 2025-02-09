2025台北國際書展／「拍攝過程像一場巡禮之途」朱天文、朱天衣談文學經典《願未央》、紀錄片《華太平家傳》

台北國際書展於今（8）日在黃沙龍舉辦「朱天文《願未央》文學電影與朱西甯《華太平家傳》」講座，由朱天文主講、小妹朱天衣與談，向觀眾分享其父朱西甯的遺作《華太平家傳》，以及朱天文首次執導，為父親朱西甯、母親劉慕沙紀錄的電影《願未央》。

書名：《華太平家傳》

出版社：聯合文學

朱西甯為當代文壇舉足輕重的文學作家，成就不少經典著作，其一《華太平家傳》多達55萬字，後朱西甯因病謝世，留下未完成但理念非常完整的遺作。於2022年上映的《願未央》，為朱天文首次執導的文學紀錄片，以延續父親大願為志，自2018年前往南京、蘇北、東京等地拍攝，地點從父親出生地、胡蘭成故居到朱家三姐妹的出生地，朱天文形容整個拍攝的過程就像是一場巡禮之途，也向觀眾分享，整部紀錄片都是秉持著父親謙遜慈悲的精神進行，而一路協助拍攝的劇組為其道侶，相輔相成，共同完成這部極具代表性的作品。

電影《願未央》劇照。

朱天文表示，紀錄片開拍、上映至今已經過了7年，時過境遷，人事已非，因此目前對「願未央」一詞的想法也有所改變。「胡蘭成老師曾經說過，『我不可以老，因為我有大願未了。』有願就有力，所以我也不可以老，因為我還有事情要做。」朱天文過去協助完成前人遺志，幫胡蘭成出版著作、也替父親發布珍貴的《1949來台日記》；而朱天文現在眼下正在做的事，即是要完成侯孝賢導演可能無法參與拍攝的電影《尋找河神》。「我們不會息影，我們下半年會開拍，這可能會是侯導唯一沒有參與拍攝的侯導電影。」朱天文表示去年已完成《尋找河神》的劇本，也已提交給劇組人員， 她會如同以往，擔任延續薪火的角色。

作家朱天衣。

在講座尾聲，朱天衣也憶起家庭往事。「我們昨天才談到，父親真的已經走了27年了嗎？我們感覺不到，感覺他永遠都在我們身邊，與我們同行。」由性格迥異的父母親，在不同的欣賞眼光下，開出三種截然不同的花朵，「能寫到什麼時候，就寫吧。愉悅開心的繼續寫下去、繼續老下去吧。」朱天衣笑著說。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網