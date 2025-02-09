2025台北國際書展／窺探米其林幕後實境！《廚房裡的偽漁販》林楷倫幽默笑：廚助沒人寫，廚傷人人都有！

「《廚房裡的偽魚販》是勞動、是商業，是獻給在場所有的人，有夢的、在勞動的我們。」

2025台北國際書展藍沙龍今（7）日晚上迎來林楷倫分享《廚房裡的偽魚販》一書。《廚房裡的偽魚販》是林楷倫第一本非虛構作品，帶領讀者推開廚房內場的門，一窺廚助們的工作日常和那些餐飲廚房的小故事。

出道前即擄獲各大文學獎，以處女作《偽魚販指南》一鳴驚人，第二本小說集《雪卡毒》也備受文壇好評，這位新秀作家同時也是最懂魚的作家，去年年中出版了個人第三本作品，《廚房裡的偽魚販》這本職人散文書，將帶領讀者前進奢華餐廳的廚房後台，領略料理達人們的辛酸血淚。

「廚助的人生沒有人寫，但廚傷人人都有。」林楷倫說，廚房裡是一個個懷抱夢想、渴望成功的人，有些人想要開一間會賺錢的店，有些人則窮盡力氣想要得到米其林星星，但不論哪個都是一條困難的路。在寫書時，他也不斷問自己：「成功到底是什麼？」

林楷倫經歷2014年至2023年的餐廳生態變化，也在不同廚助合作、相處的過程中看見不同光景，也創造許多回憶。身為米其林漁販，他自信笑說：「這是一本只有我能寫的書。」而書中寫的不只是大大小小的廚助故事，更是人生與夢想，「米其林漁販又怎樣？我看見了夢想的模樣。」

幽默風趣的林楷倫最後以歌詞比喻漁販及廚助的工作生活，更鼓勵台下讀者：「我都可以把我的工作寫成書了，你們也可以！」因為任何職業都有辛苦之處，然而，我們都將會自批評跟痛苦之中成長茁壯。

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網