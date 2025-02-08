2025台北國際書展／舒國治不寫美食改談電影！新書《閒中觀影》分享淵源與創作人生

素以美食評論聞名的舒國治今（7）日晚上帶著新作《閒中觀影》來到台北國際書展藍沙龍與書迷見面。《閒中觀影》是舒國治第一本書寫與電影有關的作品，他直言，雖然過去都是寫有關美食和生活的文章，但自己是跟著電影長大的台北小孩，更幽默表示，自己從十七、八歲到三十七、八歲都不知道志向為何，「都是電影害的。」

書名：閒中觀影

作者：舒國治

出版社：聯合文學

《閒中觀影》從開始書寫到出版前前後後已有十年，書名對仗早前出版的《窮中談吃》。說到自己與電影的淵源，舒國治說，十九歲時因為大學沒考好，進入世界新專（如今的世新大學）就讀電影科系，那時候想著可能會作電影，便常將「編」字放在心裡，沒想到成為了文學人。舒國治也坦言，覺得做電影太拘束，需要管人，也會有金錢壓力，如今沒做電影，只能談電影。

在簡短分享與電影的緣分後，舒國治便開放讀者書迷提問。大家提問的領域多元，囊括旅遊、電影、美食、喜歡的導演和書籍等等，其中一提問到最喜歡日本導演黑澤明的哪部作品，舒國治認為，《大鏢客》和《椿三十郎》是具有影響力的作品，當時義大利導演塞吉歐·李昂尼就吸取了這幾部片的精華，而七八十年代的《八月狂想曲》也成為日後是枝裕和等導演發展家庭人情小品的祖師爺。但他也說，自己最不喜歡《紅鬍子》這部電影，雖然上映當時許多文化人大肆讚美，但經過歲月之後便會發現這是黑澤明拍得最沒有意思的一部。

將近四十分鐘的交流時間裡，舒國治回答了聽眾近二十個問題，與書迷讀者共度了精彩的夜晚。

素以美食評論聞名的舒國治今（7）晚帶著新作第一本書寫與電影有關的書《閒中觀影》來到台北國際書展藍沙龍與書迷見面。圖／台北國際書展

素以美食評論聞名的舒國治今（7）晚帶著新作第一本書寫與電影有關的書《閒中觀影》來到台北國際書展藍沙龍與書迷見面。圖／台北國際書展

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網