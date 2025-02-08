2025台北國際書展／港台共創繪本《可不可以說》讓插畫與詩交織日常童趣

2月7日，台北國際書展兒童沙龍區舉辦一場《可不可以說》新書分享會，由甫獲2025年義大利波隆那插畫獎的插畫家廖倍恩主講。這是她首次與華語知名作家西西跨時空合作的作品。本書以西西的新詩《可不可以說》為基礎，搭配廖倍恩的插畫，為孩子們呈現一場別出心裁的「文字與繪畫的遊戲」。

書名：可不可以說

作者：西西

繪者：廖倍恩

出版社：希望學

演講開始，插畫家分享，雖然她不曾和西西交流過，但她透過創意將自己英文名字縮寫（JL）與西西的名字結合，創造出一個特殊的「西」字——將「西」字的口部保留，上方改成JL。在會後也用這個特殊的「西」字進行簽書會的進行。插畫家表示，在新詩《可不可以說》中，西西 善用「量詞」的變化展現十足地趣味，而她則依據「量詞」重新進行繪畫創作的詮釋，依照七個段落分別繪製出不同主題場景，最後將所有場景串連成完整故事。

《可不可以說》繪本故事場景生動描繪香港茶餐廳內的模樣。圖／取自博客來

繪本與新詩同樣分為七個段落，每段各有主題。繪本以一位小男孩為主角，故事場景橫跨家中廚房、海洋、香港茶餐廳等地。例如第二章提到「一架飛鷹」，插畫家便將其想像成一架載滿「不會飛的鳥類」的飛機，讓牠們也能體驗飛翔的感覺。而在第三章的「香港茶餐廳」場景中，插畫家特別選擇茶餐廳作為背景，因為那裡獨特的菜單用語讓茶餐廳形成了一個自成一格的世界。此外，故事最後，牆上出現許多「post no bills」的標示，象徵著期望我們能像孩子一樣直接表達想法，不受文字審查的限制，達成想說便可以說的自由。

這場講座罕見地只有成人讀者參與，許多讀者都是長期喜愛並支持插畫家廖倍恩的粉絲，甚至有國外讀者特地前來支持新書發表，與插畫家互動交流。

台北國際書展兒童沙龍區舉辦《可不可以說》新書分享會，由甫獲2025年義大利波隆那插畫獎的插畫家廖倍恩活力開講。圖／台北國際書展

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網