2025台北國際書展／台灣低出生率是哲學問題？森岡正博x說書YTR超級歪對談引共感

台灣出生率，為何是全球倒數第一？2月5日台北國際書展於主題廣場以《不要出生，是不是比較好？厭世時代的生命哲學》為題，邀請作家、同時也是早稻田教授森岡正博以及知名YouTuber超級歪（Super Y）到場，並由衛城出版總編輯洪仕翰主持的一場跨越國籍、世代的「反出生主義」對談會。會中超級歪以台灣當代社會現況詢問森岡正博教授，要用何種哲學觀念解釋現況，並進一步說明該理念對大眾的影響。

書名：《不要出生，是不是比較好？厭世時代的生命哲學》

作者：森岡正博

出版社：讀書共和國／衛城出版

出版時間：2024-01-31

對談會中，先由森岡正博教授簡單介紹《不要出生，是不是比較好？厭世時代的生命哲學》書籍中所提到的「反出生主義」哲學觀以及哲學家，並強調自己本身並不是在推廣「反出生主義」，而只是身為一個學者研究自己有共感的哲學理念。

超級歪提出，根據他自己頻道的民意調查，大眾支持「反出生主義」大多因為經濟因素而拒絕生育，但書中提到的哲學家卻大多屬於中產階級以上，並沒有經濟困難考量。因此，這些哲學家是否無法真正同理大眾心態而作出哲學解釋？教授對此回應，「反出生主義」哲學家認為無論經濟狀況如何，都要倡導人類不應該生育，因為人出生就會產生痛苦。

森岡正博教授。圖／台北國際書展

超級歪又指出，對於哲學家們提到的「痛苦」是否有一定的判斷標準呢？畢竟痛苦是比較出來的，而非有固定量衡。教授回應，以這些哲學家的觀念來說，即使是注射預防針的這種痛苦，人類也不應該承受。另外，教授也表明，或許當社會變得越來越富裕，出生率反而下降，這是人類文明演變時的必然結果。

知名YouTuber超級歪（Super Y）。圖／台北國際書展

最後，教授也提到，出生率下降可能跟女權意識抬頭有關，過去女性將生育視為自我實現的方法，而現在女性可以透過工作、教育等管道實現自我，因此越來越多女性有了生育之外的選擇。另外也指出，日本哲學界目前缺少「反出生主義」的女性哲學家，有一部分是因為男性哲學家忽視女性可以成為哲學家的可能性。本場講座以哲學態度精彩剖析了當代社會現況，也使得會後有不少參展民眾購買書籍拜讀！

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網