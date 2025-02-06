2025台北國際書展／「走你自己的路！」簡媜詮釋陶淵明古典詩 找到隱藏在字句裡的人生

「重新閱讀詩作，見過滄海桑田的眼睛已能輕易看出，隱藏在詩歌肌理內那個千瘡百孔的人生。」散文作家簡媜今（5）日於台北國際書展主題廣場舉行講座「從散步到漫遊——談兩本書」，與讀者分享《一個人漫遊，古典森林：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱》與全新修訂版《陪我散步吧》。本次講座聚焦於前者〈造夢土的人〉 陶淵明篇章，簡媜帶領讀者於詩句中漫行，同理共感詩人如何以筆墨承載生命的重量，在坎坷的一生堅定選擇，安身立命於精神世界。

簡媜以「背起你的人生背包，走你自己的路」開場，解析陶淵明的精神世界，簡媜認為陶淵明看清自身的人格特質、情感屬性與心志傾向，樹立德操典範，成就讀書人的理想人格。簡媜提及，陶淵明的詩人之眼不僅看穿被他拋棄的亂世，更向內凝視內心深處，使得作品穿越時空，與讀者的心緊密聯繫。

書名：一個人漫遊，古典森林（限量簽名書）：遇見陶淵明、杜甫與李白、李商隱

出版社：印刻出版

面對災厄與命運，陶淵明仍能安貧樂道不忘初衷，關鍵在於內心的自由與安頓。講座中簡媜邀請現場讀者朗誦陶淵明的《歸園田居》，並進一步提問：「有多少人成為年輕時討厭的人而自得其樂？」簡媜提醒讀者，探問自己的本然面目、耕耘超脫世俗的精神世界，就能如陶淵明般，追尋屬於自己的雲空星夜與曠野田園。

閱讀不只是翻閱字句，更是回首過往。簡媜分享，晚年閱讀與年輕時的感觸截然不同，因為觸動人心的是隱藏在字句裡的人生。簡媜於年初修訂《陪我散步吧》，回顧歲月開闢出四條時光步道，會後簡媜於印刻出版社展位舉辦簽書會，邀約舊雨新知一同散步，延續文字與人生對話的感動。「那些人生故事，該忘的，散步中忘掉；不該忘的，散步中記憶。」

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展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網