2025台北國際書展／「數位主題館」讓8位作家、AI帶你玩創作！邀大家撰寫不存在的小說
2025台北國際書展「數位主題館」將以讓讀者自己創作出一篇篇不存在的小說為主軸，在平板電腦上簡單操作，就能產生精彩的作品。策展人聯經出版公司《聯合文學》雜誌總編輯王聰威表示，以今年主題國義大利的大作家伊塔羅．卡爾維諾的《如果在冬夜，一個旅人》為文本，配合八位作家提供的文字內容，以AI技術完成每一篇專屬於讀者的獨特作品。
今（2/3）展前記者會導覽過程，文化部長李遠也試用這個功能，在平板電腦上先入住「命運交織的旅店」，在等待的時候選擇八位作家其中之一的新作閱讀，包括寺尾哲也、徐珮芬、蕭詒徽、李昂、敷米漿、陳雪、劉梓潔、林新惠，分別提供了1600字精華字句，在讀者按照自己喜好及錯置後，由AI完成創作。
旅店將提供每位讀者自己專屬的房號，讀者再拿到旅店櫃檯兌換成那一本獨一無二的「不存在的小說」。結合數位科技與名作家的妙筆，讓讀者也能體驗創作的樂趣與成就感。
AI是現代的最新趨勢，它也能寫作嗎？懷著這樣的疑問，策展團隊在2025年台北國際書展隆重呈現「命運交織的命運」。這個問題的答案，就交給讀者及他們的作品來回答了。
展覽資訊：
2025第33屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
※書展訊息詳見官網
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