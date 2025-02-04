2025台北國際書展／2月4日開展！義大利主題國閃亮登場
第33屆台北國際書展即將於2月4日至9日在台北世貿一館盛大開幕，主題為「閱讀異世界」，共有來自29個不同的國家、504家出版社，總計有超過60位以上的國際作家共襄盛舉。2月3日率先舉辦展前記者會為媒體導覽義大利主題國館、文學書區、數位主題館、公民書區、臺灣漫畫館及童書主題館。文化部部長李遠、書展基金會董事展吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處事處(以下簡稱義大利經貿文化處)代表龍博文(Marco Lombardi)也親臨現場致詞，為接下來為期六天的書展活動揭開序幕。本屆書展由文化部、書展基金會共同成承辦，且以義大利為主題國，與義大利經貿文化處重點合作推廣該國書籍文化。
文化部部長籲支持書展 文化幣、千場活動年後迎客
文化部部長李遠表示，台北國際書展已舉辦超過三十餘年，他不僅曾以作家身分在書展發表新書、主持講座，更常以讀者身分到場購書。他指出，義大利是一個擁有深厚文明的國家，其文化對台灣影響深遠，從文學藝術到電影、從文藝復興時代到戰後新寫實電影的發展，都讓台灣人民留下深刻印記。儘管因應文化部預算縮減，本次書展在宣傳推廣及文化幣回饋方面都稍嫌不足，但文化部仍全力支持本屆台北國際書展活動。在推廣青少年參展方面，除了18至22歲青年可憑文化幣免費入場外，本屆更首度推出13至15歲青少年專屬優惠──持文化幣消費可享「使用2點送1點」活動，最高可獲得600點回饋。最後，部長期望本屆書展能如同義大利主題展的主題「想像無邊」，讓台北國際書展的活動影響力突破界限。
書展基金會董事長吳韻儀表示，書展向來選在農曆過年前後舉辦，不僅是民眾可參與的最佳時機，更是一項老少咸宜的活動。她感謝文化部長李遠對本屆書展活動的大力支持，使書展得以順利舉辦。本屆書展也盛邀到超過五十位海外作家參與、舉辦講座，各展區皆經過精心策劃，勢必能為參展民眾帶來全新體驗。
吳董事長也特別感謝遠道而來的義大利代表及作家們，並指出義大利此次推廣的兒童成長繪本，尤其是「圖像式繪本」的展出最受矚目，而這也正是台灣繪本近期推廣的主力項目。她強調，不同文化之間的交流極其重要，並期待2月4日書展開幕當天能夠迎來絡繹不絕的人潮，讓參展民眾都能滿載而歸。
主題國「義大利」以文化底蘊展現「想像無邊」
義大利經貿文化處代表龍博文（Marco Lombardi）表示，今年義大利作為書展主題國，以「想像無邊」為主題，靈感來自但丁與卡爾維諾的經典名句，義大利主題國館以義大利國旗的顏色為主，並帶入人民聚會廣場的概念，整體設計展現充滿義大利的人文風情；場館也會開放民眾坐下來一起討論交流，希望能夠和台灣的民眾有個美好的聚會。
其中，義大利主題國館還將展出由義大利波隆那兒童書展主辦，義大利出版社協會合作策畫的兩個特展：「新生代畫家 - 插畫與漫畫 （Matite giovani. Tra illustrazioni e fumetto）」展覽，與由國際兒童圖書評議會義大利分會 （Ibby Italia - International Board of Books for Young People）主辦的義大利童書繪本精選展覽。作為世界上規模最大的兒童書展之一，龍博文表示，展覽現場也有特別規劃兒童區域，除了提供玩樂的空間以外，也有繪畫的教學活動，讓孩子們身在台灣，就能體驗到義大利美學。
龍博文表示，義大利的文明和歷史相當悠久，早在3千多年前，義大利人就嘗試運用各種方式創新，時至今日，各種創新元素也反映在創作者的作品當中。龍博文提到，除了11位國際作家和繪本作家一同參與之外，義大利的作家也在本次書展也和許多台灣作家互通合作，深化兩方互動交流；義大利主題國館面積佔比4百平方公尺，展場作品內容十分豐富，除了各項講座及活動之外，現場也有許多體驗活動，邀請民眾參與盛會，一同感受義大利風情。
●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。
展覽資訊：
2025第33屆台北國際書展
Taipei International Book Exhibition 2025
展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場
展出時間：
2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00
2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00
2/9(日) 10:00-20:00
展期6天全面開放購票入場
※書展訊息詳見官網
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