2025台北國際書展／2月4日開展！義大利主題國閃亮登場

第33屆台北國際書展即將於2月4日至9日在台北世貿一館盛大開幕，主題為「閱讀異世界」，共有來自29個不同的國家、504家出版社，總計有超過60位以上的國際作家共襄盛舉。2月3日率先舉辦展前記者會為媒體導覽義大利主題國館、文學書區、數位主題館、公民書區、臺灣漫畫館及童書主題館。文化部部長李遠、書展基金會董事展吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處事處(以下簡稱義大利經貿文化處)代表龍博文(Marco Lombardi)也親臨現場致詞，為接下來為期六天的書展活動揭開序幕。本屆書展由文化部、書展基金會共同成承辦，且以義大利為主題國，與義大利經貿文化處重點合作推廣該國書籍文化。

文化部部長籲支持書展 文化幣、千場活動年後迎客

2025台北國際書展3日在台北世貿1館舉行展前記者會，文化部長李遠出席宣傳，呼籲國人一定要來書展，13歲-22歲的青年可多利用文化幣來購買好書。圖／琅琅悅讀編輯室

文化部部長李遠表示，台北國際書展已舉辦超過三十餘年，他不僅曾以作家身分在書展發表新書、主持講座，更常以讀者身分到場購書。他指出，義大利是一個擁有深厚文明的國家，其文化對台灣影響深遠，從文學藝術到電影、從文藝復興時代到戰後新寫實電影的發展，都讓台灣人民留下深刻印記。儘管因應文化部預算縮減，本次書展在宣傳推廣及文化幣回饋方面都稍嫌不足，但文化部仍全力支持本屆台北國際書展活動。在推廣青少年參展方面，除了18至22歲青年可憑文化幣免費入場外，本屆更首度推出13至15歲青少年專屬優惠──持文化幣消費可享「使用2點送1點」活動，最高可獲得600點回饋。最後，部長期望本屆書展能如同義大利主題展的主題「想像無邊」，讓台北國際書展的活動影響力突破界限。

台北書展基金會董事長吳韻儀致詞表示今年義大利主題國推廣兒童成長繪本，精采可期。圖／琅琅悅讀編輯室

書展基金會董事長吳韻儀表示，書展向來選在農曆過年前後舉辦，不僅是民眾可參與的最佳時機，更是一項老少咸宜的活動。她感謝文化部長李遠對本屆書展活動的大力支持，使書展得以順利舉辦。本屆書展也盛邀到超過五十位海外作家參與、舉辦講座，各展區皆經過精心策劃，勢必能為參展民眾帶來全新體驗。

吳董事長也特別感謝遠道而來的義大利代表及作家們，並指出義大利此次推廣的兒童成長繪本，尤其是「圖像式繪本」的展出最受矚目，而這也正是台灣繪本近期推廣的主力項目。她強調，不同文化之間的交流極其重要，並期待2月4日書展開幕當天能夠迎來絡繹不絕的人潮，讓參展民眾都能滿載而歸。

主題國「義大利」以文化底蘊展現「想像無邊」

義大利經貿文化處代表龍博文（Marco Lombardi）表示，今年義大利作為書展主題國，以「想像無邊」為主題，靈感來自但丁與卡爾維諾的經典名句，義大利主題國館以義大利國旗的顏色為主，並帶入人民聚會廣場的概念，整體設計展現充滿義大利的人文風情；場館也會開放民眾坐下來一起討論交流，希望能夠和台灣的民眾有個美好的聚會。

義大利經貿文化處代表龍博文（Marco Lombardi）為媒體導覽主題館設計即將展示的內容。圖／琅琅悅讀編輯室

其中，義大利主題國館還將展出由義大利波隆那兒童書展主辦，義大利出版社協會合作策畫的兩個特展：「新生代畫家 - 插畫與漫畫 （Matite giovani. Tra illustrazioni e fumetto）」展覽，與由國際兒童圖書評議會義大利分會 （Ibby Italia - International Board of Books for Young People）主辦的義大利童書繪本精選展覽。作為世界上規模最大的兒童書展之一，龍博文表示，展覽現場也有特別規劃兒童區域，除了提供玩樂的空間以外，也有繪畫的教學活動，讓孩子們身在台灣，就能體驗到義大利美學。

龍博文表示，義大利的文明和歷史相當悠久，早在3千多年前，義大利人就嘗試運用各種方式創新，時至今日，各種創新元素也反映在創作者的作品當中。龍博文提到，除了11位國際作家和繪本作家一同參與之外，義大利的作家也在本次書展也和許多台灣作家互通合作，深化兩方互動交流；義大利主題國館面積佔比4百平方公尺，展場作品內容十分豐富，除了各項講座及活動之外，現場也有許多體驗活動，邀請民眾參與盛會，一同感受義大利風情。

義大利主題館內將能看見與義大利波隆那兒童書展合作的「新生代畫家 - 插畫與漫畫 （Matite giovani. Tra illustrazioni e fumetto）」、「童書繪本精選」兩大展覽。圖／台北書展基金會

義大利主題館選書。圖／琅琅悅讀編輯室

圖／台北書展基金會

●本文由台北國際書展基金會授權提供，未經同意，請勿轉載。更多書展資訊詳見官網，或琅琅悅讀「台北國際書展」專區。

展覽資訊： 2025第33屆台北國際書展 Taipei International Book Exhibition 2025

展覽地點及時間：台北世貿中心一館一樓展場

展出時間：

2/4-2/6 (週二-四) 10:00-18:00

2/7-2/8 (週五-六) 10:00-22:00

2/9(日) 10:00-20:00

展期6天全面開放購票入場

※書展訊息詳見官網

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