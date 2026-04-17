琅讀金句／別再為了獲得認可而活；這一生，「活成自己想要的樣子」就夠了，這就是最幸福的人生活法

書名：《學會接受，不必被喜歡：20天「心的肌耐力」強化訓練，就算全世界都討厭我也完全無所謂【一生受用的心靈強韌術】》 作者：諸富祥彥 出版社：讀書共和國／大牌出版 出版時間：2025年12月17日

心靈脆弱的人容易內耗，內在強韌的人不輕易動搖！

日本人氣心理學家獨創──

9步驟自我改造計畫，20天練出「心的肌耐力」！

＼從此不心累、不隱忍、不糾結，迎來舒爽通暢的人生／

「總是過度在意他人的眼光與團體氣氛。」

「太想獲得肯定，老是不由自主地看主管或朋友臉色。」

「害怕被別人討厭，也害怕在人群中顯得突兀。」

本書由日本人氣心理學家諸富祥彥所寫，他也曾經活在別人眼光中，生活總是在察言觀色、迎合他人而內耗心累。為了徹底解決這個困擾，他結合個人親身經歷與數萬人的專業諮商經驗，獨創出一套「九步驟自我改造計畫」，教你有系統地鍛鍊「心的肌耐力」，培養出一顆不在意別人看法的鋼鐵之心。擺脫難以控制的負面自我，迎向一個從未體驗過的嶄新世界！

人生只有兩種活法，你想活在幻影的認同泡泡中，還是充滿自由的喜悅人生？

要選哪一種，就看你敢不敢拋棄整個世界的眼光。

這一生，你最應該看清的三件事──

◎第一件事：人生在世想獲得別人的認同，是件愚蠢的事。

→無論對象是父母、戀人、老闆或朋友都一樣。

◎第二件事：拿他人和自己比較，是件愚蠢的事。

→財富、房產、名聲、權力……你永遠比不完。

◎第三件事：在生活中時時刻刻顧慮「周遭的眼光」，是件愚蠢的事。

→你想活出怎樣的人生，別人的看法根本不重要。

★「九步驟自我改造計畫」：心的肌耐力強化訓練，實戰技巧搶先看！

Step 1每天挑10個你不想被討厭的人，專注想著他們的臉。

Step 2站起來，緊握拳頭。

Step 3大聲喊出：「就算你討厭我也無所謂！」

Step 4每個對象喊50次。連續執行20天，完成10000次的反洗腦訓練。

只要放下認同需求，你的人生就會產生180度的改變。等在你前方的，是一個舒展自在、豐盛多元且美好的人生。你不會再被渺小的自尊心綁住，你會百分之百地肯定自己並由衷相信「一切都是最好的安排，這樣就很好」。看完本書，如此自在的人生，將會來到你身邊。

【編輯推薦】

由日本心理學家諸富祥彥撰寫，本書聚焦「認同需求」帶來的內耗困境，提出九步驟自我改造計畫，幫助讀者鍛鍊「心的肌耐力」。透過具體練習與心理洞察，引導你擺脫過度在意他人眼光的習慣，從迎合他人轉向忠於自我。當你學會不被外界評價左右，便能活得更自在、自信，走向不內耗、不壓抑的清爽人生。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自讀書共和國／大牌出版之《學會接受，不必被喜歡：20天「心的肌耐力」強化訓練，就算全世界都討厭我也完全無所謂【一生受用的心靈強韌術】》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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