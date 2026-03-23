琅讀金句／平均每個挪威人的衣櫥裡有三百五十九件衣服；像是沉默的證人，見證我們對存在缺乏安全感

書名：《這一生，你可曾真正活過？：挪威的生命之書，人生7個終極領悟》 作者：湯瑪斯．希倫．艾瑞克森 出版社：先覺／圓神出版 出版時間：2026年2月1日

當生命的篇章逐漸翻過，我們的人生會以什麼樣貌被人記住？

就算我們確實盡力活過，但這樣的「盡力」，能否真正被理解？

為了目標、為了他人而活，真的是最好的活法嗎？

生命的意義，是每個人都必須解答的功課。

奧斯陸大學教授湯瑪斯．希倫．艾瑞克森，是舉世聞名的社會人類學家，被譽為「挪威之光」。2016年，在確診胰臟癌、意識到時日無多之際，他以「生命的意義」，重新丈量了人生的起始與終結。最終，他濃縮出7個不同於世俗觀念的詞語，引領我們穿越一系列睿智、出人意料、也充滿矛盾張力的反思──

1. 關係

2. 匱乏

3. 夢想

4. 緩慢

5. 片刻

6. 平衡

7. 死亡

7個詞，有如7條線，串起了人與人的關係，交織出一位學者獻給全人類的最後禮物──帶你找到讓這一生活得有意義、有價值的珍貴連結。

◎讀者感動好評◎

◆完全不同於「給出人生意義答案的哲學書」。光是透過這本書，傾聽他人的思考、窺見世上多樣的人生面貌，就已經讓人得到安慰與支持。

◆這是一本發人深省的著作，值得每一位思考生命意義的人細細品讀。

◆作者對抗癌症時提出的問題，是我從未問過自己的。謝謝這本書讓我停下來重新思考生活的本質。

◆這是一本有很多精彩觀點的有趣之作。和許多其他人類學著作一樣，它猶如一股巨大的思緒流，穿插不同田野調查和文化的經驗。

◆有很多很棒的洞見。結尾格外令人動容，因為他如今已踏上永恆之地。

◆感謝這本書讓我能更全面地理解事情，也可以稍微跳出自己的舒適圈，反思自己的思維模式！

★★★★★好評推薦

朱家安，哲學雞蛋糕腦闆、哲學作家

呂欣怡，臺灣大學人類學系教授

周志建，山隱中的療癒師、故事療癒作家

【編輯推薦】

挪威人類學家湯瑪斯．希倫．艾瑞克森在生命晚期，以七個關鍵詞重新思索人生意義：關係、匱乏、夢想、緩慢、片刻、平衡與死亡。本書融合人類學視角與深刻自省，帶領讀者在有限生命中看見多樣可能，學會珍惜當下、理解他人，並在矛盾與不確定中尋找屬於自己的答案，是一份溫柔而睿智的生命告白。

圖／琅琅悅讀

●本文摘選自先覺／圓神出版之《這一生，你可曾真正活過？：挪威的生命之書，人生7個終極領悟》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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