琅讀金句／人生沒有正確答案，人生就是要努力把你做出的決定變成正確的決定。

韓國文字療癒師X 當紅插畫家聯手治癒你的心

這本書是寫給生活艱辛的你，辛苦了，請好好享用。

當生活遇到困難，很痛苦時該怎麼辦呢？

你知道肌肉何時才會生長嗎？我以為是做重量訓練的時候才會長出肌肉。

但是，肌肉其實是在睡覺的時候生長的。

肌肉受到損傷的時候，它就會在修復的過程中慢慢變大。而修復的時間就是「睡覺的時間」。

人生也是一樣。

我們什麼時候會成長為「更好的人」呢？工作的時候就只是在做某件事而已，那些事情並不會讓你成長。

該休息的時候不休息，不修復自己的損傷，那就只會迅速地增加自己的痛苦而已。

所以，請好好的休息吧，那樣你會更加地順心。

書名：《哭著哭著看到泡麵就餓了》 作者：全大進（전대진） 出版社：高寶書版 出版時間：2022年9月14日

【編輯推薦】

「既然世界讓我們流淚，那就先吃飽再說吧。」

生活有時很難，難到我們以為自己再也跨不過去，但神奇的是，即便心碎了一地，胃袋卻還是會誠實地發出飢餓的訊號。

這本書不是那種高高在上的勵志教條，而是一場溫暖的共感。它訴說著：悲傷與食慾共存並不丟臉，那是生命韌性的證明。當你哭到眼眶紅腫，卻在熱騰騰的泡麵香氣中感到一絲慰藉時，其實你已經在復原的路上。

