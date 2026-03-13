琅讀金句／人生沒有正確答案，人生就是要努力把你做出的決定變成正確的決定。
【琅讀金句】
不管誰選了哪條路，都沒有對錯！
如果這個決定是你仔細考慮後才做出來的，那這個決定對你來說就是最有價值的決定。
因為有些事情從一開始就沒有正確答案。
在教室裡寫的考卷才會有正確答案，人生是沒有正確答案的。人生就是要努力把你做出的決定變成正確的決定。
逛書店
韓國文字療癒師X 當紅插畫家聯手治癒你的心
這本書是寫給生活艱辛的你，辛苦了，請好好享用。
當生活遇到困難，很痛苦時該怎麼辦呢？
你知道肌肉何時才會生長嗎？我以為是做重量訓練的時候才會長出肌肉。
但是，肌肉其實是在睡覺的時候生長的。
肌肉受到損傷的時候，它就會在修復的過程中慢慢變大。而修復的時間就是「睡覺的時間」。
人生也是一樣。
我們什麼時候會成長為「更好的人」呢？工作的時候就只是在做某件事而已，那些事情並不會讓你成長。
該休息的時候不休息，不修復自己的損傷，那就只會迅速地增加自己的痛苦而已。
所以，請好好的休息吧，那樣你會更加地順心。
【編輯推薦】
「既然世界讓我們流淚，那就先吃飽再說吧。」
生活有時很難，難到我們以為自己再也跨不過去，但神奇的是，即便心碎了一地，胃袋卻還是會誠實地發出飢餓的訊號。
這本書不是那種高高在上的勵志教條，而是一場溫暖的共感。它訴說著：悲傷與食慾共存並不丟臉，那是生命韌性的證明。當你哭到眼眶紅腫，卻在熱騰騰的泡麵香氣中感到一絲慰藉時，其實你已經在復原的路上。
●本文摘選自高寶書版之《哭著哭著看到泡麵就餓了》。
