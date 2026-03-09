琅讀金句／眼前琳瑯滿目的對象，如果一直猶豫不決，再轉一圈過來，只會剩下味全布丁了
【琅讀金句】多次經驗後，也真從迴轉壽司裡悟出一些人生道理，尤其在男女關係上：眼前琳瑯滿目的對象，
如果一直猶豫不決，再轉一圈過來，只會剩下味全布丁了。本人身受其害，與布丁無關。
逛書店
───────────────────
有時情感就像迴轉壽司。
當下看到鮪魚肚想吃，想說等一下繞過來再拿，
可是再繞過來時，只剩布丁。
───────────────────
有結果的一見鍾情叫緣分，
沒有結果的，只能說是剛好經過。
///
受命運牽引的王桑，
誤入一場沒有科學根據的相親，又意外成為一見鍾情的俘虜──
謎樣的金澤女人，清透如雨，卻也飄忽似雪……
///
正逢鮮美的螃蟹季，王桑應日本友人之邀造訪金澤，未料美酒佐蟹宴竟混搭了一場相親會。偏偏女主角雨結不飲酒，且語鋒帶劍，這怎麼有戲！
甫脫身鴻門宴，王桑與一名女子錯身而過，零點四秒對視卻攫住他的心。王桑恍惚失魂，情不自禁地追著這個叫雪里的女子，迴轉了大半個能登半島。
慧黠的雨、高冷的雪，教人左右為難。然而女人似清酒，真正的風貌豈是一眼能看透……
若論以美酒與美食為基底、情感描繪細膩之最，當屬食旅小說家王琦玉。
繼《北山時雨》的京都之後，此行王桑登上美味的仙境能登半島，大啖日本第一的冰見鰤魚湯、幻之極品瓦斯蝦、珍稀的能登牛，品啜純米大吟釀「Kiss of Fire」、清新醇香的生原酒、熟成名酒隧道藏……
王琦玉的筆下，沒有一滴好酒被浪費，沒有一口美食被錯過，唯獨女人──是那百轉千迴的無法參透。
───────
「活在現實中的永遠是女人，作夢的倒是男人。」──德田秋聲（金澤三大文豪之一）
▍本書特色：
●「台灣頂級餐飲推手」與「食旅小說家」王琦玉，也是日本知名清酒「獺祭」首度引進台灣的重要推手。
他極善於完美揉合精妙的感情環節與好酒、美食，「看了會餓，讀了會醉」是他寫小說的核心價值。這回更是將「用聞的就會胖兩斤」的金澤及能登半島作為故事的舞台。
在他筆下，沒有一滴好酒被浪費，沒有一口美食被錯過。
● 王琦玉（摘自《雪雨金澤》後記）：
「看了會餓，讀了會醉」是我寫小說主要的核心價值，這次更是將「用聞的就會胖兩斤」的金澤及能登半島作為故事的舞台。
故事裡的店家及人物實實虛虛。倒是在路上看到大長腿的別亂跟，還是多與螃蟹和「天狗舞」交朋友就好。
唯有美食與美酒不會辜負人生哪。
【編輯推薦】
食旅小說家-王琦玉以日本金澤與能登半島為舞台，描繪一場交織美酒、美食與情感的邂逅。主角王桑在螃蟹季受邀赴日，意外捲入相親宴，又因零點四秒的對視對女子雪里一見鍾情，在雨與雪兩段情感之間徘徊。故事伴隨清酒、海味與旅途風景展開，細膩描寫愛情的迷惘與偶然，也讓讀者在字裡行間品味「看了會餓、讀了會醉」的和風食旅魅力。
●本文摘選自寶瓶文化之《雪雨金澤：聽說愛情就像迴轉壽司》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰 瞭解美伊衝突：從古波斯到現代，伊朗是擴張者還是受害者？
📰 石油、政變與冷戰：美國與伊朗超過70年宿敵關係的起源
📰 經歷228事件的台灣人：戰後夾在兩個政權間的身分掙扎
📰 當關稅成為談判工具：一段歷史，讀懂今天的貿易現實
📰 2分鐘讀國際新聞／大埃及博物館歷經二十年延宕後盛大開幕
📰 日式燒肉非日本發明？從成吉思汗到韓國移民，揭開複雜身世
📰 豐臣秀吉是戰國最強「店員」？六強豪傑之中唯一以百姓階級出身
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。