琅琅悅讀ｘOM SYSTEM TW｜秋日選曲人

在生活風格領域，有個主題從來也不退流行，那便是咖啡廳 。

不信你打開瀏覽器，鍵入「咖啡廳 推薦」，各大媒體幾乎都會有懶人包、精選、點評。人人都需要咖啡廳——這說法或許比「人人都愛咖啡廳」更接近事情的本質。有人說它是工作與住處之外的「第三空間」，有人說流連其中的人都是在消費景觀。

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有趣的是，據說是這種景觀消費一大推手的村上春樹，雖然經常安排小說角色出入咖啡廳，甚至自己也開過咖啡廳，但在最貼近日常的專欄文字裡，卻很少行筆至此，更從未以它為主題寫過什麼。他倒是寫過一篇〈餐廳的閱讀〉（收錄於《蘭格漢斯島的午後》），談的也不是餐廳裡該讀什麼書，而是「讓日子過起來比較輕鬆」的情報之必要性。

比如說，跟女孩子約會時她突然想上洗手間，作為男伴的你得在腦袋中瞬間列出附近地點的遠近及清潔度；又或者走在人群中心情浮躁，你得知道哪裡有可以暫時藏身的綠洲。諸如此類的情報不會有人開班授課，也不會刊登在情報雜誌上，只能自己不斷試錯才會知道。

一次好的咖啡廳體驗該是怎樣呢？可以是寧靜、明亮、空曠，椅子坐起來舒服；耳朵挑剔的作家還認為音樂 若有似無為佳，這個意見恕我們無法苟同。因為空間中的聲響——無論是對話音量、杯盤碰撞、背景音樂，以至於留白的時機，同樣都構成了一間店的個性。

於是我們策畫了「秋日選曲人 」。

「秋日選曲人」分為兩個單元，邀請獨立音樂人走進素未謀面咖啡廳，以相機拍攝當下所見光影瞬間，與店主、咖啡師共同選定一份專屬該空間的歌單；「選曲手記」則邀請音樂人為他們最鍾情的咖啡廳做書寫。

在這次的專題中，我們想做的不只是另一篇特色或質感咖啡廳懶人包，還要讓您先一步，或進一步地聽見空間。

感謝元佑實業／OM SYSTEM TW 提供專業影像器材，讓我們得以更精準捕捉咖啡廳的光影與氛圍。 欲進一步了解器材，請造訪官方商店： https://shop.yuanyu.tw/