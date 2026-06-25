婚姻卡關別急著離，從賴芳玉經驗看6種重啟婚姻的視角

（內容／賴芳玉、吳姵瑩，編輯撰稿／一刻鯨選 ）

作為一名擁有30年經驗的律師 ，賴芳玉律師看遍無數婚姻 困境，強調離婚 並非壞事，而是生命歷程的一部分，甚至能帶來「破繭重生」的美麗與自信。

賴芳玉分享，婚姻並非完美無缺，它像大自然般，有其起伏、花開花謝，無論花開或花謝，都是生命中的歷程。因此，不應過度追求世俗定義的完美，因為「婚姻的完美，有時候是你犧牲你的完整」。每個人對婚姻都帶著想像與幻想，覺得它是完美的，但若過度追求成功與完美，可能會侵蝕你身為一個人的完整性。

「你不會因為太愛了而感到痛苦，而是因為你在一個被虐待的關係裡才感到痛苦。」在婚姻中感到痛苦或「卡關」時，這反而是一個好現象，因為你至少知道自己處在不舒服的狀態，這正是珍愛自己、改善關係的開始。

賴芳玉：「婚姻就像大自然的花開花謝，是個生命課題，我們總是要去理解它，才有辦法做出自己的選擇。要相信，沒有一場婚姻是沒有用的。」 (圖／一刻鯨選）

在家事現場，律師是個很重要的引路人，但實際上還需要更多的專業人士來幫忙，因為當事人在處理自己的人生大事──離婚，他可能會面對的是離開他既有熟悉的環境，包括他的伴侶、他的孩子，包括他因為婚姻而建立的家庭成員的關係──公公婆婆或者岳父岳母等。

當事人在面對婚姻困局時，有很多的失落，也有很多的背叛、憤怒、悲傷，這些事情都不是他可以扛得起來的情緒，這時候如果除了律師在法律 實務的協助，也能諮詢諮商心理師幫助整理、收納自己的內在心理空間，二者相輔相成。

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面對婚姻中的困境，我們能從幾個不同的視角面向，作為重新思考的參照點：

1.從「失敗」到「學習與轉化」

不要以離婚將自己定義為失敗者，將婚姻危機視為自我成長與生命轉化的契機，即便不幸福的婚姻也承載著學習與成長的課題。

2.從「道德批判」到「務實應對」

面對婚變，人們常陷入道德審判或自我譴責。透過法律視角，區分「事實」與「證據」，提醒自己不要將情感與道德直接劃上等號。心理師則能夠協助當事人將精力從羞愧、罪惡感、自我懷疑等自責轉向自我照顧與未來規劃。

3.從「個人困境」到「結構性理解」

從社會、文化、世代的宏觀背景下理解，例如熟齡離婚現象的攀升，婆媳問題的結構性原因，以及格差婚背後的社會評價壓力。幫助自己跳脫個人框架、減少陷於痛苦的感受，更客觀地看待問題。

4.從「情感綁架」到「界限劃定」

在關係中需要建立「心理界限」，尤其在高衝突和情緒勒索 的情況下，更是如此。律師提供法律上的界限，心理師則協助個人學習如何表達需求、保護自己，不被他人的情緒或語言所裹挾。

5.從「成全婚姻」到「好好活著」

無論是繼續婚姻或是離婚，最終目標都是找到讓自己「好好活著」的方式。除了「離婚」一途，另外還有「卒婚」、「休婚」、「分居婚」等多元的婚姻型態，都有機會再創幸福與自在。

6.從「父母權益」到「孩子最佳利益」

在處理子女問題時，跳脫父母的權益公平觀點，應該尊重孩子的個體性，以「子女最佳利益原則」為核心，確保孩子在過程中的需求被看見、被保障。

如果你正在面臨婚姻或關係中的困局，別急著決定離或不離，先聽聽《賴芳玉的婚姻重生課》，從情感到法律，給正在掙扎的你一條清晰而溫柔的路，為自己找一個更清楚的答案。

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《賴芳玉的婚姻重生課：在婚姻狀況中，從抉擇到重生的心法課》有聲課程 （圖片來源／一刻鯨選）