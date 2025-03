重磅國際特展「美國大都會博物館名作展」首次登台 雷諾瓦、梵谷等81件名畫喜迎故宮百年

美國紐約大都會藝術博物館(The Metropolitan Museum of Art)自1870年成立以來,收藏橫跨五千年人類文明與藝術精華,每年吸引超過五百萬名來自世界各地的訪客。今年6月14日至10月12日,國立故宮博物院與大都會博物館合作,攜手時藝多媒體共同呈獻《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》,將於故宮北部院區第二展覽館隆重登場,作為該館整修後正式啟用的首檔展覽。

此次展覽為大都會博物館首次來臺展出重要典藏,精選38位藝術家的經典名作,涵蓋印象派領導人物雷諾瓦、後印象派大師梵谷與塞尚、色彩的遊戲家馬諦斯,以及考特、高更、秀拉、畢沙羅等知名畫家,帶領觀眾飽覽近一世紀的西方藝術發展。

美國大都會博物館(Metropolitan Museum of Art,暱稱The Met)建築外觀。 圖/美國紐約大都會藝術博物館官網

從印象派到現代主義 五大主題、81件珍貴之作一次飽覽

《從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展》由大都會博物館精心策展,特別遴選羅伯特•雷曼(Robert Lehman)先生捐贈予大都會博物館的珍貴藏品來臺。1969年雷曼先生辭世後,其基金會向大都會博物館捐贈涵蓋文藝復興至20世紀時期,橫跨700年,總計2,700件世界名作,而雷曼收藏為過去一個世紀間美國最為重要的私人藝術收藏之一。大都會博物館因此特別設立側廳為其展出,可見雷曼家族收藏之卓越價值。本次展覽精選其中81件繪畫和素描,作品範圍從印象派、後印象派到早期現代主義,跨越 19 世紀中葉至20 世紀中葉,讓觀眾近距離感受藝術大師筆下的非凡魅力。

本次展覽透過「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」及「水岸風光」五大主題,探索法國繪畫與素描的生動面貌。作品依年代順序排列,呈現一世紀以來藝術家對這些主題的多元詮釋與演變,引領觀眾跨越不同風格與媒材展開對話。展覽同時包含多位知名女性藝術家的畫作,如:瑪麗‧卡薩特、貝絲‧莫莉索及蘇珊‧瓦拉東等,展現西方現代藝術發展過程中,女性藝術家逐漸嶄露頭角,以獨特視角與風格開拓藝術表現的新面向。

皮埃爾‧奧古斯特_春日_1873 © The Metropolitan Museum of Art_Pierre-Auguste Cot_springtime(時藝多媒體提供)

文森‧梵谷_花朵盛開的果園_1888 © The Metropolitan Museum of Art_Vincent Van Gogh_The Flowering Orchard(時藝多媒體提供)

奧古斯特‧雷諾瓦_彈鋼琴的兩位少女_1882 © The Metropolitan Museum of Art_Auguste Renoir_Two Young Girls at the Piano(時藝多媒體提供)

喬治‧秀拉_《大碗島的星期天下午》習作_1884 © The Metropolitan Museum of Art_Georges Seuart_Study for A Sunday on La Grande Jatte(時藝多媒體提供)

適逢故宮100週年院慶 美國大都會博物館首度來臺展出

故宮與美國大都會博物館的友好交流可追溯至1961年,當時院藏精品遠赴大都會博物館展出,1996年更舉辦「中華瑰寶展」巡迴全美四大城市,吸引近百萬觀眾。今年適逢故宮100週年院慶,為讓民眾在臺灣即可欣賞國際級藝術作品,故宮攜手時藝多媒體特別引進大都會博物館珍藏,共同呈獻《從印象派到現代主義──美國大都會博物館名作展》,邀請民眾飽覽從印象派到早期現代主義的藝術精華。這場近年規模最大、展品數量最豐富的國際級藝術大展,將於6月中旬在故宮盛大開展。3月13日至3月31日早鳥優惠票限時發售,凡購買「早鳥雙人紀念套票」(售價770元),可獲得精美展覽紀念票卡組一組(內含紀念票卡2張)。更多購票與展覽資訊,請詳見時藝多媒體官方網站。

「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」票價資訊(時藝多媒體提供)

支持藝術不遺餘力!國泰金控贊助為大都會名作展錦上添花

展覽主要贊助單位「國泰金控」為台灣大型知名金融業者,更是金融業唯一贊助品牌。國泰持續將國際級藝術資源引進台灣,例如攜手雲門舞集共創《國泰雲門隨行吧》於今年邁入30載,累積近300場演出、感動超過270萬人次;亦扶植與深耕本土藝術發展,以行動支持並培育台灣新生代藝術人才──《國泰全國兒童繪畫比賽》更於今年邁入50週年里程碑,持續為不同世代的藝術創作者提供揮灑舞台。2025年,國泰金控以「BETTER TOGETHER」為品牌號召,偕藝文界讓「藝術走入生活」,為臺灣民眾帶來更多元、豐富的藝術饗宴。

展覽資訊 從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展

展覽日期:2025/06/14 (六) - 2025/10/12(日),週一至週日09:00 - 17:00 (最後入場時間 16:30)。

展覽地點:國立故宮博物院北部院區 第二展覽館一樓特展廳(臺北市士林區至善路二段221號)

主辦單位:美國大都會博物館、國立故宮博物院

共同主辦:時藝多媒體傳播股份有限公司

「從印象派到現代主義-美國大都會博物館名作展」主視覺(時藝多媒體提供)

【票價資訊】

● 早鳥票券2025/03/13 - 2025/03/31

早鳥雙人紀念套票770元/組:2人入場、紀念套票1組(每組含2張紀念票券)。

● 預售票券2025/04/07 - 2025/06/13

預售單人票400元/張

預售商品套票499元/張:含「THE MET限定零錢包」1個。

● 展期票券2025/06/14 - 2025/10/12

全票500元/張

優待票450元/張

● 購買資格:6歲以上持有效學生證件及學年註冊章者,每證限購一張(碩博士生、社區大學、空中大學及在職進修等不適用)。

特惠票250元/張

● 購買資格:65歲(含)以上者、持本國或外國身心障礙手冊之陪同者,需出示證件正本,每證限購1張。

展覽期間,國泰世華銀行卡友現場刷卡購票可享9折優惠(限全票,不含早鳥及預售票),購買紀念品享95折優惠。