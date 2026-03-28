為什麼越努力越累？過度思考成隱形殺手，6本書教你停止內耗！

文／琅琅悅讀

在高壓與高資訊的時代，不少人都有這樣的經驗——明明事情沒有變多，卻總覺得越來越累。

這種疲憊，不只是身體的，而是一種來自內在的消耗。心理學稱之為：情緒內耗。

近年「內耗」、「過度思考」、「情緒焦慮」等關鍵字在搜尋量持續上升，也反映出越來越多人，正被看不見的心理壓力所困住。

什麼是內耗？心理學：把力氣用在「想太多」

所謂內耗（Mental Drain），指的是一個人將大量心理能量，用在反覆思考、擔憂與自我懷疑，而非實際行動。

常見狀態包括： 👉 不斷回想已經發生的事情 👉 為還沒發生的未來焦慮 👉 在腦中模擬各種最壞情況

換句話說，你不是被事情拖垮，而是被「過度思考」消耗。

為什麼現代人更容易情緒內耗？

專家指出，情緒內耗與現代生活環境密切相關，主要來自三個原因：

1. 選擇過多，反而更焦慮：從職涯到生活，每一步都需要決定，讓人容易陷入反覆比較與後悔。

2. 社群放大比較心理：在社群媒體上看見他人的成功，容易產生「我是不是不夠好」的焦慮感。

3. 高標準自我要求：許多人習慣用「應該更好」來要求自己，導致長期壓力與內在消耗。

這些因素交織，使「停止內耗」成為近年心理學與自我成長領域的重要議題。

檢測情緒內耗的3個警訊，你中了幾個？ 當內耗發生時，往往會出現以下幾種明顯表現： ✔ 一直想，卻無法行動：計畫很多，但遲遲無法開始，陷入「想太多」的循環。 ✔ 過度在意他人眼光：對他人的評價高度敏感，甚至會過度解讀細節。 ✔ 事情結束仍反覆後悔：即使已經做出決定，仍在腦中反覆檢討與否定自己。

這些都是典型的「情緒內耗」現象，也是不少人長期感到疲憊的原因。

如何停止內耗？心理學：關鍵在「把注意力拉回來」

想要減少情緒內耗，關鍵不在於「完全不思考」，而是學會管理思緒。

心理學建議幾個方向： 👉 專注在「可控制的事情」 👉 限制過度反芻思考的時間 👉 用行動取代無止境的分析

簡單來說，就是把注意力，從腦中的劇場，拉回真實生活。

而這些方法，也正是許多心理勵志及情緒管理書中反覆強調的核心。

如果你正被「情緒內耗」或「過度思考」困住，以下幾本實用書籍，提供了不同層面的理解與練習：

📘情緒覺察與內耗理解

書名：《隱性內耗：看不見的傷，如何消磨你的能量？【隨書收藏「溫柔的修復練習」書卡」】》

作者：蘇絢慧

出版社：三采文化

出版日期：2026年2月26日

《隱性內耗：看不見的傷，如何消磨你的能量？》

寫給每一個陷入「隱性內耗」卻不自知的人們，當你又開始找各種「不夠好」來為難自己，看不見的傷，如何消磨你的內在能量？

而自我覺察，便是改變的第一步。

覺察自己的隱性內耗，接納曾經的傷和反覆的情緒，

再運用本書中的內在修復練習，一步步整合內在人格，不再讓「看不見的內在創傷」自我攻擊，不斷消耗你的內在能量，

該放下，就放下，也放過自己，改寫人生腳本，不再內耗，活出安好自在的狀態！

書名：《蛤蟆先生去看心理師（暢銷300萬冊！英國心理諮商經典）》 作者：羅伯．狄保德 （Robert de Board） 出版社：三采文化股份有限公司 出版日期：2022年1月27日

《蛤蟆先生去看心理師》

只要我們的情緒真正獲得理解，就能有成長的機會 ──藉由蛤蟆先生和心理師的10次諮商，演繹心理諮商全過程，見證療癒與改變的發生。

讓我們與蛤蟆先生一起走趟心靈成長的旅程，探索憂鬱與自卑、軟弱、愛炫耀的個性究竟來源於何處，

反思童年經歷的深刻影響，以及如何才能在心理上真正長大成人，獨立、自信、充滿希望地生活。

📘停止過度思考的實作方法

書名：《首爾精神科醫生的想不停自救指南》 作者：裵種彬 出版社：方舟文化 出版日期：2025年2月12日

《首爾精神科醫生的想不停自救指南：運用腦科學破解「鑽牛角尖」的反芻思考，脫離內耗惡性循環》

啊！再想下去我就要瘋了！窮擔心解決不了問題，想再多幸福也不會憑空降臨

你的煩惱與焦慮，竟是來自思考的背叛？

6方法預防負面情緒 × 10技巧擺脫多慮陷阱

首爾精神科主任給「想不停」的你，停止腦中鑽牛角尖，找回日常幸福的腦科學處方

📘經典減壓思維

書名：《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》 作者：比約恩．納提科．林德布勞、卡洛琳．班克勒 出版社：先覺／圓神出版 出版時間：2023年2月1日

《我可能錯了：森林智者的最後一堂人生課》

17年的森林寺院修行、返鄉後的憂鬱巨浪、與漸凍症並肩走向死亡的日子，

這句話，成了他一生的金言，也將帶你擺脫焦慮風暴、生命備受鼓舞！

在這本讀者給予「一輩子的床頭書」「每一頁都會畫重點的書」等好評如潮的書中，並不是關於宗教，也不是要告訴你如何過生活，更不是要你接受一套新的信仰。

它是要幫助你活得更愉快、更自由，而且以清晰明智的方式與自己的思想和情感連結。

📘建立內在穩定

書名：《立下界限（暢銷增訂版）：卸除生命中不必要的內疚感，找回平靜，成為溫柔且堅定的自己》 作者：蘇絢慧 出版社：天下雜誌 出版日期：2025年8月5日

《立下界限（暢銷增訂版）：卸除生命中不必要的內疚感，找回平靜，成為溫柔且堅定的自己》

你是否常常害怕拒絕別人、擔心做得不夠、習慣過度負責？

你的人生是否被強勢的父母、任性的伴侶、愛指使的同事支配了？

那些看似「善意」的控制、理所當然的期待、說你「太敏感」的人，正一點一滴地耗損你的身心能量。

關係的壓力與情緒的內耗，背後往往是——界限模糊。

這世界上最不缺的就是要求你、期待你的人，敢於不迎合別人，才是自由的契機。

書名：《你在生我的氣嗎？：真正的內在修復，從不再聚焦他人的反應開始》 作者：梅格．約瑟夫森（Meg Josephson） 出版社：究竟／圓神出版 出版日期：2025年10月1日

《你在生我的氣嗎？：真正的內在修復，從不再聚焦他人的反應開始》

創傷療癒＋正念實踐，助你擺脫過度討好、害怕衝突的變色龍模式，卸下總是害怕做錯事的內在恐懼，釋放真實的自我。

一旦不再過度關注他人看法，我們就能記起自己是誰。

內耗從來不是因為你不夠努力，而是你把太多力氣，用在與自己對抗。

如果你也正處在「想太多、停不下來」的狀態，或許可以從上述任何一本書開始——慢慢把注意力，從內心的拉扯，帶回生活本身。

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