你多常注意到自己「正在想什麼」？我們的思考經常處於自動導航模式

人生是一段自我成長和建立關係的旅程，學會有意識地生活，就能活出自己想要的模樣。（編按）

文／喬．哈特、麥可．克羅姆

你有多常注意到自己正在想什麼？我是指，認真地去思考你腦中盤旋的想法。大多數人都遊走在事物、對話、課堂、會議之間，對發生在自己身上的事情產生反應。讀了一封電子郵件，就開始做事；看見某篇社群媒體貼文，就感到煩躁；在網路上看見有趣的東西，就覺得好笑；被人冒犯時，就準備戰鬥。當這些事情發生時，我們有多常停下來思考：「等一下，我真的有用正確的方式思考這件事嗎？我是如何看待這件事的？」

我們的心思大多數時候都是處於自動導航模式。我們可能會聽見自己心裡有個聲音說「我做不到」，然後就接受它、認定它是事實。我們不會停下來檢查或質疑那個想法，而是會直接接受並繼續行動，甚至連試都不試一下。或者，我們可能對一個人很反感，覺得自己受到威脅、不被喜歡或受到批判，只因為我們的想法是這麼告訴我們的；我們甚至沒有一刻停下來思考自己的想法是否正確。

書名：《超越人性的弱點，遇見更好的自己：卡內基教你建立內在力量、打造舒適關係、活出你自己》

作者：喬．哈特, 麥可．克羅姆

出版社：時報出版

出版時間：2023年6月6日



我的老朋友愛瑪，不久前到我家來探望我們家人。她跟我講起她跟同事茱莉的相處問題，茱莉最近加入她的部門，一副自以為是的樣子。「發生什麼事了嗎，愛瑪？妳為何那麼認為？」我問道。

「我負責我們所有社群媒體廣告的創作，包括設計貼文的圖像與主要訊息。我已經做好幾年了，而且我很拿手。但我跟茱莉聊天時，她卻開始建議我如何把創作做得更好。她以為她是誰啊？我知道該怎麼做好我的工作！」

「她有批評妳的工作，還是說妳做得很糟嗎？」我問道。

「沒有。倒不是那樣。她是問我：『妳有想過把這個顏色從黃色改成淺藍色嗎？或者把那個圖像放大一點？妳有試過不同的字體嗎？』諸如此類的問題，」愛瑪說。

「她有給妳臉色看，還是口氣很差？翻白眼之類的？」

「沒有，她沒有，」愛瑪反擊，「都沒有。但我就是看得出來她不喜歡我的設計，自以為她可以做得更好。」

「愛瑪，」我說，「有沒有可能茱莉只是想要幫妳？或許她想要提供意見，好讓妳的社群媒體貼文變得更好。妳對茱莉有什麼想法？」

「嗯，」愛瑪說，「我的想法是她認為我沒有做好我的工作。」

「好吧，妳或許是對的，但妳如何知道她是怎麼想的？我想到，有很多時候，我想要幫忙別人的工作，因此提出改善的建議，而我不是要貶低他們。為什麼不假設茱莉的意圖是好的？就妳所說的聽起來，我認為她是想要幫妳。」

愛瑪看著我說：「隨便你啦！」便氣呼呼地起身離開，覺得一開始就找我講話真是錯了。過了一會兒，在她跟我妻子凱蒂講了同一件事之後，愛瑪回來跟我說：「我想了想你說的話，有可能是我誤會她了。茱莉不像是壞人。事實上，她挺友善的。或許是她說話的方式讓我不爽，也或許她挑錯了時機跟我講。老實說，我們講話那天，我很不順心。我在說話前就很暴躁。一想到茱莉是在批評我，便緊繃起來、渾身帶刺。或許我應該姑且相信她。」

我們經由想法來賦予生活中的事情意義，無論是好是壞，那個意義都影響了我們的想法、感受、行動與反應。我們都認識這樣的人：不論他們有什麼情況，都過得很悲慘。他們或許有健康的人際關係，卻常常非理性地擔憂重要的人會拋棄他們；他們或許獲得升職，卻抱怨責任加重了。我們也認識一些人，在可怕的情況下仍能泰然自若，保持好心情；不管生活中有什麼遭遇，他們總是樂觀看待。為什麼呢？這兩種人之間有什麼差異？歸根究柢就在於想法。

如果我們習慣負面思考，可能會感覺受到威脅或絕望無助。假如我們習慣正面思考，就會看見別人看不見的機會，並對未來感到更有信心。我們的想法將會影響一切。古羅馬哲學家馬可．奧里略（Marcus Aurelius）曾說：過「我們的人生是由想法所創造的。」

對大多數人來說，難處在於我們不容易留意到自己的想法，還有它對我們生活的影響。我們知道自己有想法，但我們知不知道自己會因為太過專注於絕望、恐懼或非理性的擔憂，而自我設限呢？我們是否知道想法會導致自己感到憤怒、挫折、憎恨？我們必須掌控自己的想法，否則就會被想法給掌控。事實就是這樣。但我們該怎麼做？

第一步就是要注意自己的想法。這是給你的挑戰：下次當你發現自己有很強烈的思考模式或情緒的時候，將它寫下來，觀察它。問問自己以下這些問題：

•「我現在的想法是什麼？我是如何感受到這些想法的？」有些人會聽見心裡有個聲音，有些人會浮現出畫面或印象。注意當下你的想法是如何出現的。 •「這些想法為我帶來什麼樣的感受？」 •「這是先入為主的想法嗎，還是誇大了情況？」 •「這個想法有幫助嗎？如果沒有的話，我可以用什麼想法來代替它？」

思想家愛默生（Ralph Waldo Emerson）曾說：「人生，是由人整天所想的事情所構成。」我們怎麼可能由別的東西構成呢？你所選擇的想法就像是你吃下的食物一樣，就像每一餐，你都必須消化它們。你所看的每一部電影、讀的每一本書、滑過的社群媒體貼文，都會影響你的想法。

你如何度過時光、和誰一起度過，將會大幅影響你的想法，因此，你必須注意生活中有什麼人事物會對你帶來影響。我曾經做過一段時間的單口喜劇，在等待上臺時，我會觀看其他人的表演。有些人的笑話實在太骯髒了，讓我感到噁心──他們的想法影響到我了，我可能得花費好幾天，才能把那些垃圾從我腦中淸除。有時候我們必須觀察自己的生活，如果時常相處的對象或我們所做的事，會對想法產生負面影響，就得重新考慮一下。

誠實面對自己的想法，無論是瞬間領悟還是逐漸發現，都會幫助我們了解那些想法如何塑造我們的生活。清楚了解之後，就能選擇不一樣的想法，用不一樣的態度去面對眼前的問題。選擇正確的想法也許很難，對某些人來說，這或許是他們所遭遇的最大挑戰。雖然剛開始可能會很困難，但我們的思考習慣是掌控人生的基石。只要我們持續避免負面的想法、選擇對自己有幫助的想法，就能逐漸培養出會幫助我們取得成功的健康心態。

