琅讀金句／隨時讓自己維持好心情，是改善人際關係或讓自己的表現更完美的重要關鍵

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圖／琅琅悅讀
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隨時讓自己維持在「最佳狀態」＝「好心情」，是改善人際關係，或讓自己的表現更完美的重要關鍵。

走過原生家庭的創傷，以及因為過勞而斷牙、罹癌等一連串折磨的作者藤本梨惠子，以親身經歷證實，只要善用心理學改變思維方式與行為，就能拯救痛苦不堪的人生。

在本書中，藤本梨惠子整理出50個心理習慣，導入NLP、溝通分析、教練領導學等心理學觀點和技巧，幫助讀者省視自己的思考模式，進而重建內在的思維習慣。

這本書是寫給總是想太多、總是為了生活大小事感到不安的你。現在就建立讓自己更輕鬆的心理習慣，鬆綁對生活與未來的焦慮，活出自己的光采、更接近理想。

書名：《讓自己活得更輕鬆的50個心理習慣》
作者：藤本梨惠子
出版社：大好書屋／日月文化
出版時間：2025年7月3日

【編輯推薦】

「人類犯下的滔天大罪，就是讓自己不開心。」──歌德（Johann Wolfgang von Goethe）作者藤本梨惠子建議讀者，平時隨時準備好能讓自己轉換心情的幫手，例如喜歡喝的飲料、可以重讀多次的書，甚至只是一隻reels短影片都可以。讓自己維持在愉悅的心情，讓好事發生的機率提高吧！

●本文摘選自／日月文化出版之《讓自己活得更輕鬆的50個心理習慣：寫給想太多的你，打破思維慣性，不再對每件事繃緊神經》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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