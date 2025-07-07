《別動不動就自責》：寫給職場父母的療心話！你不需成為社會定義的「好父母」

一帖解憂特效藥，送給細膩敏感、容易被自責與懊悔折磨的人。罪惡感可以是你成長的養分，讓你活得更好，只要你懂得適可而止！ ［釋放罪惡感的禪思考］：名列世界最值得尊敬的100位日本人的枡野俊明，教你「善用」罪惡感，成為追求更美好生活的羽翼（編按）

●本文摘選自方智／圓神出版出版之《別動不動就自責：把罪惡感化為力量，不內耗的禪智慧》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／枡野俊明

書名：《別動不動就自責：把罪惡感化為力量，不內耗的禪智慧》

作者：枡野俊明

出版社：方智／圓神出版

出版時間：2025年7月1日



你不需要強迫自己去迎合社會定義的「好父母」形象。你可以用自己的方式成為父母。

就養育孩子來說，「愛」究竟是什麼呢？

比方說，有時我們從新聞上看到虐童事件，會聽到一些聲音說：「生了孩子，未必就會湧現出愛。」在媽媽天生就有母愛的社會氛圍之下，也有人因為對孩子產生不了愛，又無從尋求協助，只能一個人默默地責備著自己。甚至也有人認為都是因為孩子，自己不得不放棄事業。

我認為，假如你內心深處「想愛孩子，卻無法真心愛他」的情緒強烈，那麼，只能坦然地接受這樣的自己。每個人都有各自的人格特質與價值觀，也因此每個人都有屬於自己的「為人父母」的模樣，沒有必要大家都一樣。

只要內心清楚明白：「即使沒那麼愛孩子，我還是有身為父母應盡的責任，也有能為孩子做的事情。」這樣就已經足夠。有一百個人，就有一百種父母的模樣。只要用自己的方式，陪伴孩子成長就好。假如經濟上相對有餘裕，能夠請保母來減輕自己的壓力，也算是你身為父母為家庭做出的妥善安排。

不需要因為自己不符合社會標準中好父母的形象，就責備自我，找到自己可以做的事情，盡力去做就好。

而且，不只是好父母，我們常常也會拿自己去和那些所謂「好上司」、「好丈夫」、「好妻子」、「好大人」等社會標準相比，然後一邊比較，一邊評價自己的好壞。

禪提醒我們，這樣的比較有害無益，要慎防。因為一旦開始比較，就會不自覺地「相比之下，我根本……」而產生嫉妒、自卑、怨懟、憤怒和憎惡等負面情緒。

禪倡導的精神是：放下比較，如實地活出自己，既不比別人好、也不比別人差的自己。說穿了，好父母只是種幻想，世上根本沒有人能百分之百符合好父母的標準。

而且，就連僧侶也有所謂「好和尚」的想像。好和尚的形象大概就是溫和穩重、滿腹智慧、無求無欲的禪僧。但事實上，歷史上許多受眾人尊敬的高僧，其實都是生活相當放蕩的「破戒僧」。這裡我想表達的是，不論是好父母還是高僧，現實中的模樣，和人們腦袋裡的形象往往是兩回事。你只需要用自己的方式，盡到身為父母應盡的責任，就足夠了。

禪思考：社會所描繪的「好父母」形象，其實根本就不存在。你只需要用自己的方式，成為父母就可以了。

●本文摘選自方智／圓神出版出版之《別動不動就自責：把罪惡感化為力量，不內耗的禪智慧》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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