琅讀金句／張忠謀的領導哲學，不只要凝聚團隊，還要帶領他們「贏」！

張忠謀親筆撰寫、獨家授權自傳

他的一生，一場不能錯過的智慧盛宴！

一代半導體巨人張忠謀，一生底氣深厚的蓄積與征戰，

開創了專業晶圓代工的商業模式，成就了一個偉大的企業，

推進了世界科技的進程，改變了幾十億人的生活方式。

張忠謀寫張忠謀，以「簡單的字句，真實的感情」，寫下最真實的自己。

【編輯推薦】

時隔二十六年，張忠謀親自撰寫完成了自傳下冊，記錄了他在1964年至2018年間長達54年的經歷。本書詳述了他個人的中年歷練、在德州儀器的職涯發展、創立台積電及其關鍵策略，也揭示了台積電如何成長為全球最具影響力的半導體企業。隨著國際局勢變遷及AI技術的崛起，台積電已不僅是臺灣的「護國神山」，更是全球矚目的產業核心。本書是深入了解張忠謀跨世紀成功歷程與台灣半導體發展歷史的重要參考資料。

●本文摘選自天下文化出版之《張忠謀自傳：下冊 一九六四 ── 二〇一八》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！