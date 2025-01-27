20歲車禍意外半身癱瘓 YouTuber椅人：我不需要你的憐憫

文／Chairman 椅人（何秉錡）

編按：

「我相信，只要我想體驗、想做，這個世界上就沒有什麼事情可以阻止我。」

1995年生的Chairman椅人，20歲那年因車禍意外半身癱瘓，原本最愛打籃球的陽光少年自此一生得依靠輪椅。之後創立椅人YouTube頻道，用正向幽默的方式分享輪椅人生。

他挑戰爬山、攀岩、擊劍、衝浪、跳國標、考取潛水證照，並透過自身經歷和生活日常去倡議身障平權，讓這個世界理解：坐輪椅就像身高、膚色、胖瘦一樣，只是一種差異。正向、積極的態度和不設限的心，激勵了許多人。

而他也在新書《椅人：沒試過，怎麼知道你不行！》中，透過真實人生故事、冒險挑戰分享—不管變成什麼樣子，都有追夢的權利！

我不需要你的憐憫，因為我一點都不可憐

我常常在路上，遇到很多會主動上來攀談的人。大多數人帶著客氣與害羞，頂多詢問我為什麼受傷、怎麼了？但是更多時候，我會遇到下面這樣的狀況─

路上的阿婆緩緩靠近，冷不防地開口：「少年A，長得帥帥的這樣好可惜，你還年輕，你會好的啦！」拜託阿婆，妳知道我怎麼了嗎？妳沒有了解我是脊髓損傷嗎？就只拋出妳以為的情緒與言論。

我也遇過阿婆直接告訴我：「你一定是上輩子做了壞事，這輩子才坐輪椅。」甚至有身障朋友在路上遇過，一位阿伯走過來，直接塞錢到她懷裡，說：「妳好可憐，這錢給妳。」後來還握了握她的手走了。雖然莫名得到錢很讚（哈，開玩笑的∼），但這個感覺超級差（才一百）。你怎麼知道我是不是全台首富，只是剛好坐輪椅而已？（想太多）

我們根本不需要，也不想要氾濫的同情。

什麼是同情心，什麼是同理心？

我常常跟大家分享「同理心」和「同情心」（Empathy vs Sympathy）的差異與區隔。演講時，我總會問大家一個問題：「如果在路上遇到輪椅族，要怎麼對待呢？A是直接幫忙，B是裝作沒看到，C是上前詢問。」

如果是你，你會選擇哪一個？

而我，會希望大家的答案是C，直接上前詢問。就像你在路上看到別人的裙子夾進屁股縫，你會直接把它拉出來嗎？看到我們可能需要協助的時候，就自在地開口問，再給予幫助。這樣一來，不會傷害到我們的自尊心，又能適時地伸出援手。

我知道同情是人的本能，就像你看到有人難過會想拍拍他、抱抱他那樣，是自然的感受。可是我常常覺得，台灣人的「熱情」有時候是同情心氾濫。就像那位塞錢的阿伯，他是同情心而不是同理心；阿伯是出自於憐憫，但不理解。

如果可以在遇到我們時，透過詢問再表達感受，並且站在其中感同身受，這才是所謂的「同理心」。

三采文化《椅人：沒試過，怎麼知道你不行！》Chairman 椅人（何秉錡）著

我也遇過想要理解我怎麼了的阿姨。她認真地問我怎麼了、為什麼受傷，也真的好好聽完我的故事與身體狀況後，笑著說回家時會叫孫子訂閱我的頻道。像這樣就是很能同理，並站在我的角度思考和對談，這樣的關心也讓人覺得很自在，而不是過度的同情心發作。

無助的我只換來一陣的冷嘲熱諷

同情與同理的層面，也讓我想到一段出國參加擊劍比賽的往事。

第一次代表台灣的我是前往義大利。比賽的第一天，身體又是漏尿又是拉肚子，我知道自己狀況不太好，心情也很焦慮。在這狀況下，自然很快就被對手擊敗。但我沒空沮喪，因為當天下午，我就摸到大腿有一整塊的硬塊。

身處在國外很無助的我已經夠心煩了，接下來還有團體賽要出戰，我也只能硬著頭皮上場。到了團體賽打完的那天，未知的腿傷開始滲出瘀血。

這似乎是好現象，畢竟腿傷一開始只有腫脹緊繃，沒有發紅發燒。但我還是略微慌張。

我跟領隊教練說明了情況，沒想到他的回應竟然是：「那一定就是你練習不夠！」說完，他就離開了，也沒想處理什麼。我在隨隊防護員連線台灣的醫師與照顧下先冰敷。到了半夜，我想了又想，實在不知道要求助於誰。一個人在國外，無依無靠，我又不敢跟家人說；以我媽的個性，肯定會打電話來罵教練，但我人還在國外呀，真的很焦慮。

於是我鼓起勇氣越洋打擾了我的主治蔡醫師，跟他說明狀況，做了緊急的小處置，等回到台灣、解隔離之後立刻前往醫院找他。蔡醫師檢查完後，判斷為大腿肌肉二級拉傷。

當時參與擊劍比賽的我是新手，也的確沒有歐洲選手練習得久，但領隊教練當時直白的話語刺傷了我。沒能站在同理角度來幫所有身障選手思考，只是一昧怪罪與概括定論，這是缺乏「同理心」。

合作，也需要發揮同理心

最近，我更遇到一個很幽默的合作案。

經營YT後，偶爾會有商業合作案子找上門，例如那種純粹商品交換影片、沒有經費的互惠合作。近期收到一個家電廠商的邀約，窗口說是我的粉絲，很喜歡我的頻道，想要洽談商品合作。合作內容是可以提供給我適合使用的家電產品，希望我在使用後，可以發文推薦給身邊的輪椅族與粉絲。

我在說明自身需求之後，廠商寄來了一組商品。但經過組裝後，我有點傻眼。那個需要日常使用的商品其實重量過重，我如果一手要推著輪椅、一手拿著這個商品，根本無法使用。

遇到這個狀況後，我直接跟窗口反映，其實這個商品不適合輪椅族，並跟我經常推廣的「障礙者需要有自立性、自主性」精神完全背道而馳，希望退掉這個家電不合作了。

但是廠商窗口卻以合約來壓人，表明了「就算商品不適合輪椅族使用，也可以讓照顧你的人、輪椅族的家人來使用」這樣的言論，要我還是拍攝與發文，更甚至以「已經簽署合約了，請你執行」這種對話來回應。

最後，我在不是很開心的狀況下，寫了「這個商品偏重，適合拿來當啞鈴舉重練習」的文案來結束這場鬧劇。（沒想到這樣的發文廠商竟然也通過？！）

如果只是提供給照顧者、家人來使用，那為什麼還需要我的發文與體感使用心得呢？

會舉出這個例子，就是深深感受到，沒有以使用者真正的心得與位置為起點，只以「合約內容」當成令箭來回應，窗口只想著自己的工作要完成，但完全沒有用心思考我是否真的需要這樣的商品，正是缺乏同理心。

讓自己更有意識地換位思考

國外一名護理學者魏斯曼（Teresa Wiseman）曾經提過，「同理心」可以有的四種行為是：改變觀點、不做評價、識別對方情緒、與對方一起感受。

我看過一段影片，如果有個人掉進深深的黑洞裡，同理心是慢慢爬下黑洞、走到他身邊，告訴他，我懂這種黑暗。同情心則是只站在洞口往內看，並說著：「Ops∼真是好糟糕啊，還是……你想先咬一口三明治？」

影片當然是用比較誇飾的方式來表現同情心與同理心，但大多數時候，我們應該要有意識地換位思考，讓同理心成為人與人的連結。

有時候，人需要的只是多一點聆聽與陪伴，甚至拍拍我們，告訴我：「謝謝你願意告訴我你的想法。」而不是高談闊論地發表自己的意見，甚至想要「雨過天晴」。

真正的事實是，面對別人的低谷，很少有什麼樣的回應會讓事情立刻變好，唯一可以變好的就是連結。抱抱他、拍拍他，都比站在洞口隨口說「來笑一個、沒事的」好多了。

我的同理心更多是在受傷之後才學會的。以前的我不會同理，也不試著去感受別人，更沒想過怎麼換位思考。心思不細膩的我，受傷之後變得細膩了。以前，我可能覺得付出就是要有等值的回報，希望有所對等。

而現在的我只想好好珍惜眼前所有的，付出就是自己想付出，不會要求得到回報。當我想幫你做這件事情時，就是全心全意地想做。

大家常問我，怎麼跟身障者相處？我建議你可以自己想想，如果你今天就是這個身障者，會希望大家怎麼對你？是不是就像一般人的相處就好？

成為身障者之後，並不是理所當然地需要更多的關注跟幫助。我們也是一般自在生活的人，我想要成為大家眼中的普通人就好。

如果這個社會，有著越來越多同理的人，社會也會越來越好吧？我也希望自己可以有更多的同理，對於我的家人、朋友，我相信會越來越好的。

●本文摘選自三采文化出版之《椅人：沒試過，怎麼知道你不行！》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！