春雷響！驚蟄這樣養生：吃梨潤肺，少吃辛辣上火食物

文／王強虎

驚蟄

節令特點

華中地區農諺說：「過了驚蟄節，春耕不停歇。」蟄是藏的意思，動物鑽到土裡冬眠過冬叫入蟄。每年西曆3月5日左右為驚蟄，處於太陽黃經345°。此時氣溫上升，冬眠的動物在回春後鑽出土來活動。從驚蟄開始，可以聽到雷聲。古時認為此時蟄伏在地下冬眠的小動物和昆蟲被雷震醒，出土活動，所以叫驚蟄。實際上，昆蟲是聽不到雷聲的，大地回春，天氣變暖才是使牠們結束冬眠，「驚而出走」的原因。

驚蟄是泥土中冬眠的各種昆蟲醒來的時候，此時過冬的蟲卵也要開始孵化，由此可見驚蟄是反映自然物候現象的一個節氣。驚蜇三候為「一候桃始華，二候倉庚（黃鸝）鳴，三候鷹化為鳩」。驚蟄時節，我國有些地區已是桃花紅，李花白，黃鶯鳴叫、燕飛來的時節，此時氣溫和地溫都逐漸升高，土壤已解凍，大部分地區都已進入春耕季節。

養生要領

驚蟄節氣的養生要進行合理的精神、起居、飲食的調養。在驚蟄節氣中根據自然物候現象、自身體質差異，應採取不同的養生方法。

陽虛體質的人：春夏秋冬都應加強運動，可採取散步、慢跑、太極拳等項目，日光浴、空氣浴是不可缺少的強體衛陽之法。陽氣不足的人常表現出情緒不佳，善恐或善悲，這種人要善於調節自己的情緒，多聽音樂，多交朋友，多食壯陽食品，如羊肉、雞肉等。根據「春夏養陽」的原則，配合天地旺陽之時，以壯人體陽氣之功。

陰虛體質的人：常常心煩易怒，性情急躁。這是陰虛火旺、火擾神明之故，應遵循「恬淡虛無、精神內守」的養生法，養成冷靜、沉著的習慣，節制性生活。可到海邊、林區、山區去旅遊、休假，住房最好選擇居室環境安靜的房子。

驚蟄時節可多吃清淡食物，如糯米、芝麻、蜂蜜、乳品、豆腐、魚、蔬菜、甘蔗等，也可食用一些海參、蟹肉、銀耳、雄鴨、冬蟲夏草等，燥烈辛辣之物應少吃。

痰濕體質之人：這類人多形體肥胖，身重易倦，故應長期堅持散步、慢跑、球類等活動，活動量應逐漸增強，讓鬆弛的機體逐漸轉變成結實的身型。痰濕之人應多吃健脾利濕、化痰祛濕的食物，如白蘿蔔、扁豆、蠶豆、洋蔥、紫菜、海蜇、荸薺、白果、枇杷、大棗、薏米、紅小豆等，少食肥甘厚味、飲料、酒類，且每餐不宜過飽。

血淤體質之人：凡是面色晦滯，口唇色暗，肌膚乾燥，眼眶黑暗者多為血淤體質，應常吃具有活血化淤作用的食品，如桃仁、黑豆、油菜、慈姑、醋等，經常煮食一些山楂粥和花生粥，也可選用一些活血養血之藥品（當歸、川芎、丹參、地黃、地榆、五加皮）和肉類煲湯飲用。

這類人多有氣鬱之證，培養樂觀情緒至關重要。精神愉快則氣血和暢，經絡氣血的正常運行，有利於血淤體質的改變。反之，苦悶、憂鬱會加重血淤傾向。

滋補原則

「春困」的誘因之一，就是油膩食品使人產生飽脹感，妨礙營養攝入，飯後使人出現疲勞、嗜睡、工作效率下降等。所以春季飲食宜清淡，避免食用大油大膩食品，如肥豬肉、油炸食品等。春季膳食要科學合理地搭配，如主食粗細糧、乾稀的合理搭配，副食葷與素、湯與菜的搭配等，並提倡多樣化，避免專一單調。只有這樣才能從多種食物中獲得較完備的營養，使人精力充沛。

香椿芽、春韭、馬蘭頭、鮮薺菜等都是只有在春天才能享用的好食物，它們的共同特點之一，就是它們都是春季獨有的春芽食物，且能切合此季人體的特殊營養需要。

薺菜是最早返青的蔬菜，因此被稱為報春菜。薺菜鮮嫩味美、營養豐富，其中維生素、鈣、磷、鐵的含量都很高，還含有大量的葉綠素和膳食纖維，十分適宜春季食用。香椿芽中含有非常豐富的維生素C，含量是普通水果的數倍甚至數十倍之多，也是不容錯過的春季美食。

節令養生須知：春季排毒養生

陽春三月，萬物復甦，處處生機勃勃，人和自然界一樣也充滿了生氣。然而，很多人會出現頭昏、提不起精神、全身倦乏、情緒低落、食欲不振、咽喉疼痛、口瘡、鼻出血、便秘、臉上出現痤瘡和色斑等不適症狀，這些都是身體中毒的症狀。

春回大地，陽氣升發，但也引發了各種內生之毒和外來之毒相互作用於人體，主要表現在以下方面。

1.管道不通、陽氣升發受阻：三月迎來了溫暖的春天，氣溫升高，陽氣升發，但冬天時人體活動較少，經過一個季節的高脂高蛋白等毒素的堆積，極易導致排毒管道不通暢，陽氣升發受阻，「清陽不出上竅」，人體就容易出現頭昏、提不起精神、全身倦乏的症狀。

2.春燥熱毒內盛：春天自然界萬物復甦、陽氣上升，易擾動人體肝、膽、胃腸蓄積的內熱之毒而出現春燥，且春天風大雨少，氣候乾燥，人體水分易大量流失，加之天氣反復無常，不能保持人體新陳代謝的平衡和穩定，導致肌體陰陽失調，熱毒內盛，火熱上炎，則出現口瘡、咽喉疼痛、痤瘡。熱入腸道，則出現便秘、尿黃等症狀。

3.春天肝旺：四季之中，春天屬木，而人體的五臟之中肝也是木性，因而春天容易造成肝火上亢，情緒激動，動輒大發脾氣，或容易肝氣鬱結，情緒低落，出現色斑、面色黃等。

書名：《24節氣養生這樣吃這樣做》 作者：王強虎 出版社：金塊文化 出版日期：2019年02月27日

節令美食：梨

根據《詩經》、《齊民要術》等古籍記載，中國梨樹栽培的歷史在四千年以上。驚蟄天氣乍暖還寒，氣候比較乾燥，很容易使人口乾舌燥、外感咳嗽。生梨性寒，味甘，有潤肺止咳、滋陰清熱的功效。民間素有驚蟄吃梨的習俗。

生食：民間對梨有「生者清六腑之熱，熟者滋五臟之陰」的說法，因此，生吃梨能明顯解除上呼吸道感染患者所出現的咽喉乾、癢、痛、音啞，及便秘尿赤等症狀。

榨汁：榨成梨汁，或加膨大海、冬瓜子、冰糖少許，煮飲，對天氣亢燥、體質火旺、喉炎乾澀、聲音不揚者，具有滋潤喉頭、補充津液的功效。

冰糖蒸梨：為傳統食療補品，可滋陰潤肺，止咳祛痰，對嗓子具有良好的潤澤保護作用。

除了上述吃法之外，用梨加蜂蜜熬製而成的「梨膏糖」，對患肺熱久咳症的患者有明顯療效。但並不是所有人都適合吃梨。梨性偏寒助濕，多吃會傷脾胃，故脾胃虛寒、畏冷食者應少吃。梨含果酸較多，胃酸多者，不可多食。

梨有利尿作用，夜尿頻者，睡前少吃梨。血虛、畏寒、腹瀉、手腳發涼的患者不可多吃梨，並且最好煮熟再吃，以防濕寒症狀加重。另外梨含糖量高，糖尿病患者當慎吃。

●本文摘選自金塊文化出版之《24節氣養生這樣吃這樣做》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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