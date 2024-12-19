冬至不只吃湯圓！白晝最短別忘「全方位」禦寒養生

每年西曆12月22日或23日，表示冬季的寒冷將要到來。此時處於太陽黃經270°，太陽直射南回歸線。太陽的輻射量和日照時數到達最低點。北半球白晝最短，夜晚最長，故又稱為日短至。冬至是一個非常重要的節氣，與夏至一樣是陰陽轉折時期，陰極而生陽。過了冬至，白天就會一天天變長。

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書名：《24節氣養生這樣吃這樣做》 作者：王強虎 出版社：金塊文化 出版日期：2019年02月27日

文／王強虎

冬至

節令特點



冬至，是我國傳統節日，至今仍有不少地方有過冬至節的習俗。冬至俗稱「冬節」、「長至節」、「亞歲」等。早在2500多年前的春秋時期，我國已經用土圭觀測太陽測定出冬至來了，是24節氣中最早制訂出的一個。

冬至三候為「一候蚯蚓結；二候糜角解；三候水泉動。」傳說蚯蚓是陰曲陽伸的生物，此時陽氣雖已生長，但陰氣仍十分強盛，所以土中的蚯蚓仍蜷縮著身體。糜與鹿同科，卻陰陽不同。古人認為糜的角朝後生，所以為陰，由於冬至陽生，所以糜感陰氣漸退而解角。由於陽氣初生，所以此時山中的泉水可流動且溫熱。

養生要領



從冬至開始，生命活動開始由盛轉衰，由動轉靜。此時科學養生有助於保證旺盛的精力而防早衰，達到延年益壽的目的。

在精神調養方面，要儘量保持精神暢達樂觀，不為瑣事勞神，不要強求名利、患得患失。合理用腦，有意識地發展心智，培養良好的性格；時刻保持快樂、平和的心態，在日常生活中發現生活樂趣。避免過度勞累，積勞成疾。根據自身情況，調整生活節律，利用各種機會進行適當運動。

冬至時節飲食宜多樣，穀、果、肉、蔬合理搭配，適當選用高鈣食品。食宜清淡，不宜吃濃濁、肥膩和過鹹食品。冬天陽氣日衰，脾喜溫惡冷，故宜食溫熱之品保護脾腎。吃飯時宜少緩，少量多餐，以保證所需營養又不傷脾胃。應注意「三多三少」，即蛋白質、維生素、纖維素多；糖類、脂肪、鹽少。

古聖先賢宣導冬季「欲不可縱」。唐代醫學家孫思邈認為：「男子貴在清心寡欲以養其精，女子應平心定志以養其血。」也就是男子以精為主，女子以血為用，要根據自身實際情況節制房事，不可因房事不節，勞倦內傷，損傷腎氣。嚴格而有規律地節制性生活，是健康長壽的必要保證。冬季更要養血固精。

節令衣著



我們知道，當人體穿上衣服後，便處在一個溫度比室溫高，變化比室溫小的氣層裡。衣服不能減少人體熱量的散失，也不能保存人體中的熱量，衣服只是使身體周圍有一層溫暖的空氣，使身體向外的散熱暫時減慢。據測定，人體穿衣後，平均能保存由傳導和輻射而散發的全部熱量的三分之一。因此，在寒冷的冬季，注意衣服的保暖性，對於減少人體熱量的散發，禦寒保暖具有重要意義。

冬季的特點是寒冷，南方地區氣溫雖不會太低，但寒溫不定，且室內室外一樣冷，常有陰雨濃霧，空氣潮濕，因此人們早就養成了通過衣服來抵禦寒冷，尤其是老年人，體質普遍較差，自身活動能力及抗寒能力減弱。大多數老人自感冬季寒冷難耐，保暖成了頭等大事，穿著稍薄，就容易受涼感冒，從而繼發他病，因此老人選擇冬裝，第一原則就是要注重防寒保暖功能。

上了年紀的人，一般都有肌肉萎縮和動作乏力的現象，寬大鬆軟、穿脫方便也很重要。有關節炎、風濕病患者，可在貼近肩胛、膝蓋等關節部位用棉層或皮毛加厚。患有氣管炎、哮喘、胃潰瘍的人，最好再增加一件保暖性好的背心。

起居須知



冬至在養生學上是最重要的一個節氣，因為「冬至一陽生」。按八卦學說，此時為地雷複卦，卦象中上面五個陰爻，下面一個陽爻，象徵陽氣的初生。我國古時曾以冬至定為子月，即一年的開始。在一天十二時辰中，子時也是人體一陽初生的時間。

冬季要勤曬被褥，勤曬被褥有很多好處。首先，可避免潮濕。據科學家計算，每人每晝夜要從皮膚排出約1000毫升的汗水，每週也要從皮膚分泌出40∼60克的油脂類物質。這些汗水和油脂在晚上睡覺時便沾到被褥上，時間久了，被褥中的潮濕之氣聚集，不易發散。

經日光曝曬後，被褥會恢復乾爽，鋪蓋舒適而不使人受病。其次，被褥上的細菌和微生物在人體分泌的汗水及油脂中極易繁殖。陽光中的紫外線有強烈的殺菌消毒作用，可殺死各種細菌和微生物。用日光曬被褥是既可靠又經濟的滅菌法。再次，經日光曝曬後的被褥更加膨鬆、柔軟，因此曬後的被褥蓋上就會更加舒適。

冬季，人在睡眠期間因肌體抵抗力和對寒冷環境的適應能力降低，很容易患感冒及引起中風等症狀，穿上睡衣能預防疾病、保護身體健康。由於睡衣寬鬆肥大，有利於肌肉放鬆和心臟排血，可使人得到充分的休息。穿睡衣以無拘無束、寬柔自如為宜。因為睡衣直接與肌膚接觸，因此不宜穿化纖製品，面料以自然織物為佳，如透氣吸潮性能良好的棉布、針織布，柔軟的絲質料子。

節令養生須知：防寒需從背足起



中醫學認為，背部是人體經脈中足太陽膀胱經循行的主要部位，而足太陽膀胱經主一身之表，好像「籬笆」一樣，起著防禦外邪侵入的作用。當風寒外邪侵入人體時，足太陽經往往首當其衝。所以背部保暖不好，風寒之邪極易通過背部侵入，直達與背部腧穴相關的臟腑和組織器官，損傷陽氣而致病，或使舊病復發、加重。

背部受涼除了能導致腰酸背痛，還可通過脊髓神經影響上下肢肌肉、關節及內臟，引起不適，甚至得病。因此，對老人、兒童和患有過敏性鼻炎、風濕病、慢性支氣管炎、胃及十二指腸潰瘍及心血管疾病的人來說，暖背尤為重要。其實背部保暖的方法很簡單，穿著一件貼身的棉（或鴨絨、或皮毛）背心就行了，睡覺時也要注意不要讓背部著涼。

俗話說，「寒從腳下起」，腳心離心臟最遠，足部皮下脂肪薄，保溫能力差，而腳掌與上呼吸道黏膜又有著密切的關係，一旦足部著了涼，容易引起上呼吸道黏膜內毛細血管的收縮，導致抗病能力降低，潛伏在鼻咽部的病菌、病毒乘虛而入，引起感冒、腹痛、腰腿痛、婦女痛經和泄瀉等症。足部的保暖方法很多，除了穿著保暖性能好的鞋襪外，平時還要注意多活動腳部。

冬天晚上睡覺前，用熱水（不低於45℃，60∼70℃為宜）燙一燙腳，既能禦寒又能有效促進局部血液循環，增加腳的營養供給，保持皮膚柔軟，清除下肢的沉重感和全身疲勞。同時，熱水對大腦皮層也是一種良好的刺激，有利於睡眠。

此外，如果所泡洗的熱水，改用中草藥甘草、芫花煎劑，可防止凍瘡；用茄杆連同根葉煎洗，可控制凍瘡發展；用煆牡蠣、大黃、地膚子、蛇床子煎洗，可治療足癬；用雞毛煎洗，可治頑固性膝踝關節麻木痙攣；用白果樹葉煎洗，可防止小兒腹瀉；用浮萍、麻黃煎洗，有利消退水腫。

節令中藥養生：適當冬補，培補陽氣



養生益壽：除了注意起居和調養精神外，冬補也很重要。冬補的方法有兩種：一是食補，二是藥補。冬補的藥物有：人參、阿膠、鹿茸等。人參補氣，對氣虛、體弱、四肢無力、過度疲勞、頭暈眼花、耳鳴等虛弱的人最為合適。阿膠是滋陰補血良藥，具有補血止血、滋陰潤燥的功能，適用於血虛眩暈、心悸失眠、虛勞咳嗽、便血等患者滋補調養。

培補陽氣：陽虛者，冬令常會流清涕，手足冰涼，易生凍瘡，小便清長，夜尿頻頻，大便稀薄，陽物不舉。這類人可食用熟附子、乾薑、人參、羊肉等。

預防冬令病：一些慢性病患者，每逢寒冬容易發作，如慢性支氣管炎，每年秋冬發作，咳嗽氣喘，還有凍瘡、尿多症等。這類病多為腎虧、陽虛外寒，可用溫藥和之，如熟附子、肉桂、海馬、人參、甘草、枸杞子等配合使用。

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