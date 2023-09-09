透過刮痧找到身體疼痛！痧的顏色越深，代表越排毒嗎？

文／黃卉君

為什麼要刮痧？

從小到大，我是一路被刮長大的，舉凡感冒、鼻塞、喉嚨痛、生理期來，甚至在考試前後的準備與身體調理或失戀等，都可以刮痧。

在醫學上，中醫師大多會認為刮痧是「瀉氣」的一種，而在中醫理論中，「氣」是維持人體活命的力量，負責協調運作生理活動，氣不足會造成代謝不順或停滯，所以不能常刮，避免瀉太多，使身體變虛；另一方面，西醫師的觀點則認為刮痧是造成「毛細微血管的破裂」，因此看到出痧時，會覺得有點可怕，認為為什麼要一直破壞身體的微血管，而對刮痧也可能持有保留的態度。

若是單純從以上中、西醫師的直觀與主觀觀點來看，除非是因為被刮者好像有點「中暑」，讓人能馬上聯想到華人傳統經驗「可透過刮痧處理」，不然正向支持透過「刮痧保養」的人並不多，然而若一個民俗調理法能被流傳上千年，想必一定有它的厲害之處，不然隨著物競天擇的自然法則，刮痧早已失傳或只成為一段民間故事。

刮痧能促進血液循環，加速身體修復

大家可能會好奇，究竟為什麼要刮痧呢？或是刮痧究竟能帶來哪些好處？簡單來說，「血液循環」是身體修復的基石，而刮痧的好處與重點則在於血流的「引導」。

當發生意外，需透過刮痧來緩解時，以急性扭傷腳踝來說，我會思考如何透過周圍的脛前肌、比目魚肌或周圍的血管，讓腫脹部位的組織液被帶走，進而減少發炎反應的不適，並加速組織的循環，讓扭傷的地方趕快康復。這就像是開一條道路，透過刮痧把傷口內的血液引導而出，使它盡快修復。

相反地，如果是慢性扭傷的舊疾，狀況可能是比另一隻腳稍微腫一些，部分角度動起來會不舒服、天氣變化時會特別痠等，那我就會思考如何透過刮痧，將血流引導到受傷的組織周圍，透過血液循環的重新啟動，讓大量的血液與養分重新流入該部位，讓受傷的部位進行修復，也就是「打開身體自行修復的開關」。

因此，刮痧是透過刮拭皮膚，讓血流增加後，促進該處的修復，以達到保健及促進健康的目的。然而這樣的身體修復能力，本該是人體原先就具備的，但因現代人大多處於亞健康的高壓與久坐狀態，才會導致修復力變差。

既然修復能力和血流是否足夠有很大的關係，當血流不足時，局部的血液循環增加太多，就會使用到其他部位的血流，也就可能造成中醫觀點所說的「瀉氣太多，導致身體過虛」的現象，因此刮痧操作者對於被刮者的刮痧策略，尤其是第四章提到的「八部思維」環節就很重要。

由於每個人的體質有所差異，若是有經驗的刮痧老師，都須盡可能地衡量被刮者的血流狀況，通常我們會從對方刮痧當下的皮膚會不會「紅」來判斷血流情況，雖然身體在最健康和最糟的情況下，都會刮不出痧，但「皮膚的紅潤與否」，則跟血液循環是否足夠，有最直接的關聯性。

當有了「血液循環是身體修復的重要基石」概念後，刮痧就成為所有保健方法中，最能有效促進血液循環的手法，我想這也是它能歷久不衰的主要原因之一。

書名：《科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】》 作者：黃卉君 出版社：聯經出版 出版時間：2023年8月22日

刮痧前一定要知道的「三大概念」

在認識三大刮痧類別後，接下來要說明三個關於刮痧的重要概念，如果能在一開始就先了解這些理論，不論是操作者或被刮者，都能更理解刮痧所帶來的意義。

（1）不同的痧種，在不同的部位，有不同的意義

使用MGA專屬的刮痧器具及刮痧油，並配合不同的刮痧手法，將會有不同的痧種浮現。也因為每個部位的解剖構造、功能及神經反射區不一樣，因此這些痧代表著不同的問題狀況，簡單來說，透過痧的浮現（即「痧圖」），就可以知道每個人的身體故事。

（2）痧不是被刻意刮出來，而是透過刮，讓原本已存在的痧「浮現」

正如前文所說，痧不是硬刮出來的，當用蠻力硬刮時，這時的痧就是靠蠻力把表皮刮到微血管破裂，由於是硬刮的成果，無法具有傷與痧圖之間的鑑定與鑑別，因此在整個刮痧過程，甚至是刮完痧之後，被刮者都會產生非常大的疼痛，因為身上的痧都是硬刮出來的。這也導致為什麼許多人排斥刮痧，認為刮痧是造成皮膚纖維化的主要原因（關於纖維化的說明，請參考頁48）。不過，如果是使用正確的刮痧器具並搭配正確的手法，你就會發現「痧是浮出來的」。

（3）身體的傷，痧會知道

這也是我們一直在強調的重點，即「痧是傷害的呈現」，而痧在研究上的組織切片來看，是紅血球的呈現，而紅血球會有含氧量多寡的差異，因此如果是舊傷（像是小時候跌倒、幾年前出車禍），含氧量就會比較少，痧圖看起來的顏色就會比較深且暗；反之，若是剛發生的傷害，細胞含氧量還很高，刮出來的顏色就會比較鮮紅。

我們也能從痧圖的呈現，回推是多久之前所產生的傷害，進而了解被刮者的生活習慣，像是太常低頭滑手機、電腦沒有擺放在正中間等，從生活源頭著手來避免傷害的累積。

看完上述說明後，你可能會開始好奇，「痧」究竟是什麼？又代表哪些含義呢？我們將在下一篇文章來說明。

Q 痧的顏色越深，代表越排毒？ A 痧不是毒而是「傷」， 顏色深淺則和傷害程度與多久前受傷有關。 「痧」只是被耗盡的紅血球細胞；比較是像正常身體修復、新陳代謝中應被排出，但因生活習慣或體質等後天因素，尚未被順利代謝掉的細胞。 痧的顏色越深，就如同我們在第一章談的，只是代表這個傷害比較深，以及存在比較久（舊傷），所以它的紅血球含氧量比較低，顏色看起來就會比較深。此外，若使用接觸面積太大的刮痧工具，產生的壓力就會不足，導致在刮的過程中會需要非常大力的操作，並不斷在摩擦表皮，而沒有正確施壓到筋膜或肌理等真正受傷的組織中，讓真正身體受的傷透過痧而浮出。一直摩擦表皮的結果，就是容易造成纖維化、角質化和暗沉，如此一來，想要多黑的痧都可以，只要「用力刮」即可，但是這樣的痧不具有鑑別的意義，只是操作者透過蠻力創造出來的傷，就會很容易造成當事人成為麻木無感的「石頭人」。 整體來說，在我的養身保健思維中，我認為身體的「暢通循環」至關重要。由於身體本身就具有修復能力，只是被生活壓力與不良習慣等破壞了平衡，進而使功能失調或失能；但透過刮痧，除了可以用痧來檢視自己之外，刮得出痧或有阻力且很痛，但卻出不了痧，都是提供我們自覺身體狀態的具體線索；在大自然中滾石不生苔，環境也需要保持通風及規律日曬，生命體才不會容易生病或發霉。因此我相信，如果身體有良好且暢通的循環，那麼就能跟其好好相處、分工合作，完成大腦或靈魂的使命。

Q 運氣不好時，可以刮痧嗎？ A 可以，透過刮額頭，能讓思緒變清晰，運氣自然好。 這是一個很有趣的問題。說到底在我看來，所謂的開運或運氣好，其實就是讓你的思路變清晰。 為什麼會覺得自己很衰？感覺諸事不順？這多半是你在做出判斷時，不斷累積的「選擇錯誤」。大腦的前額葉是負責思考的位置，位於額頭處，雖然外面還有頭蓋骨，但仍然能透過刮痧讓表皮的血流量增加，進而影響內部。當思路清晰，就能明確掌握事情的來龍去脈，做出好的判斷與選擇，讓事情往好的方向發展。當事情皆如你所願時，自然會覺得運氣較好。

●本文摘選自聯經出版之《科學刮痧修復全書：【圖解】8大部位X 34個對症手法，從痧圖回推傷害，讓身體再也不疼痛【電子書加值版】》。