最近覺得不太對勁？可能是需要微調或出走的訊號

心力交瘁，是發自心底的提醒，呼喊你聆聽內心的渴望，有意識的改變節奏，就會看到新解方。休息一下也沒關係，想出走就出走，想回來就回來！依照目前的生活狀態，協助你彈性規畫活動，衡量風險、時間、預算。無須離開工作，將出走融入每天日常，若要休長假或轉職，也能夠確保讓你安全成功的回到啟程之處。作者是轉型領導力教練，在任職Google期間，成功倡導將日常出走融入工作和生活中，並且融合心理學和神經科學的研究發現，設計非常務實的規畫與練習方法，幫助讀者打造個人出走計畫，練習全新的生活思維。（編按）

文／瑞秋．歐蜜拉

不知道怎麼回事，最近事情開始變得不太對勁，焦躁不安趁隙溜了進來。你可能在一天當中，有好幾次覺得自己快要被榨乾了。現在我要請你深呼吸，問問你自己：「我的內在與情緒目前處在何種狀態？是否能夠順應我所處的外在環境？」如果你的生活出現了以下的一種警訊，恭喜你！你聽到的這記人生警鐘，來得正是時候，可以幫助你針對自身所處的環境進行評估，並且修正你的人生課題。

◎警訊1：過去你熱愛工作，現在卻感到厭煩

儘管過去你一直對這份工作感到興致勃勃，而且用心投入，但你覺得自己不再喜歡這份工作嗎？你所做的事已經不再有成就感，或者說有種倦怠的感覺，對嗎？這時請你暫停一下，或者請你有意識地轉變自己的行為，這樣做能夠幫助你重燃對於自己工作的熱情。

我把全部的心力放在工作上且奮力不懈，但是其實這麼做的時候，應該在滿足自己內在更深層的飢渴，或是在所謂的渴望之間求取平衡。或許你可以和一個人面對面產生密切的連結；或許你可以花一點時間，百分之百心無旁鶩地陪伴你所愛的人、小孩或寵物。不要害怕表現得情緒化。所有這些做法都能幫助你避免陷入職業倦怠。不要任由自己坐以待斃，而是要做一些對自己有意義的事情。

◎警訊2：老闆質疑你的工作表現

我的老闆告訴我，她覺得自己就像是一卷壞掉的錄音帶，一次又一次，重複播放著我哪裡失敗的具體例證。我們屢次談到我乏善可陳的績效表現。

如果我沒有採取暫停行動，那麼我在未來的任何工作上，或者是生活的任何領域，都可能依循這樣的模式。暫停是給自己的一份禮物。只要你能夠轉變行為，你的熱情和精力就會出現。暫停一下，是改變思維模式的一種前瞻性的做法，如此一來，你便能夠往前邁進，找到一個可以安住身心的地方。

書名：《出走，找回你的內在力量：回應心底的疲憊與渴望，斷開委屈與迷茫，突破慣性，微調步調，重回身心最佳狀態》 作者：瑞秋．歐蜜拉 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年7月26日

◎警訊3：你太沉迷科技

我們每個人，天生就會產生渴望，而這些渴望正是驅動我們和他人產生關連。你想要得到安全感嗎？你渴望被愛、被在乎嗎？這是一般人普遍會有的一些欲望或渴望。

這就是為什麼對科技進行干預那麼重要。如果我們沒有滿足內在的渴望，它們就會以其他的方式浮現，像是流連於社群媒體，希望透過科技和他人產生連結。如果你能學會在任何特定時刻，都能把表層的欲望（讓我檢查一下電子郵件）和深層的渴望（我想要一個擁抱）區分出來，你就愈能專注實現潛藏於內心的渴望，而且會感到更加滿足。

◎警訊4：發生重大的生命事件、挑戰或變化

可能是健康診斷的結果，也可能是一段關係的開始或結束；可能是親愛的孩子出生，也可能是摯愛的人離世。既然改變無可避免，那麼暫停一下。出走能夠為你創造一點餘地，讓你有機會評估你的選擇，並且幫助你把心力投注到對你重要的事情上。這可能是你的渴望或是對你最重要的事所驅動的。重要的是，如果你願意給自己時間暫停，即使只是呼吸的瞬間，你都為自己創造了一個讓新的思維、情感、渴望或是行為浮現的契機。

◎警訊5：有好機會來敲門！

你的朋友主動邀請你和他們共度週末；你突然有股衝動，想去一個你一直很想去的地方旅行；失聯很久的朋友突然跟你聯絡。面對這些故事情節，你的本能回應可能是：「我沒辦法做到！」但是內心戲卻在腦中悄悄上演，你問自己：「如果⋯⋯會怎麼樣？」當你開始考慮一個機會時，請把注意力放在伴隨而來的情緒上。用你的身體去感受它。通常你的直覺或是身體的感覺會讓你知道，這就是你應該要做的事，你希望你的人生藉此向前推進。

●本文摘選自天下雜誌之《出走，找回你的內在力量：回應心底的疲憊與渴望，斷開委屈與迷茫，突破慣性，微調步調，重回身心最佳狀態》。